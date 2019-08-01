EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  728  16
Все про:Укрзализныця (1664) ЕБА (17)

 "Нужно принимать закон о железнодорожном транспорте", - представители Европейской бизнес ассоциации не поддерживают автоматическую индексацию тарифов УЗ

Предложенная "Укрзалізницею" автоматическая индексация тарифов не предусмотрена действующим законодательством.

В то же время вопрос убыточности государственного предприятия можно решить принятием закона о железнодорожном транспорте и созданием Национальной комиссии по регулированию тарифов на транспортные перевозки.

Такое мнение высказала в ходе совещания в Государственной регуляторной службе представительница Европейской бизнес ассоциации Ярина Скороход, пишет Обозреватель.

"У нас есть очень четкая позиция по отношению к автоматической индексации тарифов. И мы полностью согласны с мнением Министерства экономического развития и торговли, сформулированным еще в феврале, когда они говорили, что регулирование цен путем автоматической индексации в принципе не предусмотрено законом.

Учитывая это, а также то, что мы и так каждый год с бизнес-сообществом и центральными органами исполнительной власти пересматриваем уровень повышения тарифов для того, чтобы он был приемлемым для всех сторон – мы не поддерживаем именно механизм автоматической индексации", – отметила Скороход.

Зато улучшить свое финансовое положение, по ее мнению, "Укрзалізниця" может не только путем переложения нагрузки на плечи бизнеса, но и с помощью изменений в законодательстве и создания нового регуляторного органа.

"Нужно принимать закон о железнодорожном транспорте. Нужно создавать Национальную комиссию по регулированию тарифов на транспорте. Это вещи, которые снимут все вопросы. В частности, будет снят вопрос о кроссубсидировании пассажирских перевозок, ведь бизнес УЗ будет разделен и кроссубсидирование будет запрещено в принципе", – отметила Скороход.

Именно поэтому, по ее словам, ЕБА предлагает консолидировать усилия на стимулировании нового парламента принять соответствующие законы.

"Все стороны должны выступить с твердым посылом о включении как первоочередного законопроекта о налоге на землю и выделении средств для УЗ на погашение задолженности по пассажирским перевозкам. Если эти инициативы будут включены как первоочередные для нового правительства и новой Рады – этот вопрос может быть решен в ближайшее время", – отметила Скороход.

Источник: https://censor.net.ua/n3140708
 
   
 Топ комментарии
 
при поганой Совдепии все работало как часы...
при реформаторах - все убыточно, нужно разрушить потом либо порезать либо продать...
вот как так???
 показать весь комментарий
 
соя объяснимте. как при таких высоких ценах на жд перевозки и на билеты для пассажиров уз убыточна? Как это у вас так мыролюбно получается? или реформизм не пропьеш?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
соя объяснимте. как при таких высоких ценах на жд перевозки и на билеты для пассажиров уз убыточна? Как это у вас так мыролюбно получается? или реформизм не пропьеш?
 показать весь комментарий
 
 
Над нами уже весь мир смеется. Как в такой нищей стране цены выше европейских. Уже хлеб и даже подсолнечное масло наше же *Олейна* в Украине дороже на 30% чем в Германии.
 показать весь комментарий
 
 
Ну,если все деньги попадают не внутрь предприятия и используются на развитие,а уходят в офшоры и отмываются через закупки -то естественно денег ни на что не будет!
 показать весь комментарий
 
при поганой Совдепии все работало как часы...
при реформаторах - все убыточно, нужно разрушить потом либо порезать либо продать...
вот как так???
 показать весь комментарий
 
 
та не. эти пробросы делаются чтобы продать в нужные руки УЗ. Ее сначала на бумаге банкротят а потом продают кому нада по минимальной стоимости. Это же типичный потужный реформизм.
 показать весь комментарий
 
 
точно, ведь самой успешной она была при государстве
вот в Польше пример - приватизировали и норм заработало
частный собственник ВСЕГДА лучше государства.
 показать весь комментарий
 
Не всегда. Вполне возможно, что новому собственнику выгоднее выкачать деньги из бизнеса сразу, чем развивать его в условиях нестабильности.
 показать весь комментарий
 
Вот это поворот! Вся мировая общественность встала стеной за Укрзалызницю! Не забудем, не простим!!!
 показать весь комментарий
 
нова влада, має зайнятися цією компанією, тому що приватний бізнес в якого є господарі й який працює не на державу, а на своїх керівників збагачуючи кожного на мільйони кожного місяця
 показать весь комментарий
 
надо в первую очередь убрать неадекватные вознаграждения топ-менеджменту и выровнять зарплатный фонд по обычным сотрудникам
уже добавится 20-30% прибыли из ниоткуда прям-таки
 показать весь комментарий
 
а шо там "принимать" ...здерти німецький закон по транспорту і буде все по "гейски" ...чи так стане не вигідно гейцам ? ...по землі аналогічно ...здерти німецьке законодавство ...от тоді побачимо скільки "інвесторів" захочуть української землі ...по гейски так по гейски ...
 показать весь комментарий
 
Найдут миллион отговорок лишь бы не принимать законы которые помешают навариваться.
 показать весь комментарий
 
А кто в УЗ их спрашивать будет? Они придумали эту индексацию,чтобы все подумали что все будет честно. Впихнули туда пару лазеек для себя и теперь ждут когда потечет бабло!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх