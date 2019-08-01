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 Повышение тарифов "Укрзализныци" приведет к сокращению 52 тысяч рабочих мест, - "Укрпромвнешэкспертиза"

Новые тарифные инициативы "Укрзализныци" по повышению стоимости грузоперевозок ударят по экономике. Среди ожидаемых последствий – падение производства и сокращение по меньшей мере 52 тысяч рабочих мест.

Такие заключения исследования государственного предприятия "Укрпромвнешэкспертиза" обнародовал заместитель директора этого учреждения Сергей Поважнюк во время совещания в Государственной регуляторной службе, комментируя вопрос введения автоматической системы индексации тарифов, передает Обозреватель.

"На базе задекларированных "Укрзалізницею" основных тарифных инициатив – а именно индексации, которая состоялась в апреле и составила 14,2%, их планов по ежеквартальной индексации (автоматической индексации – Ред.) и эффекта от дерегуляции вагонной составляющей – увеличение доходной части предприятия-монополиста, мы суммарно оцениваем почти в 17 млрд грн. Это деньги, которые должен будет оплатить бизнес", – отметил Поважнюк.

Согласно прогнозам "Укрпромвнешэкспертизы", если тарифные инициативы УЗ будут реализованы, резкое увеличение стоимости грузоперевозок заставит часть основных клиентов железной дороги ориентироваться на другие виды транспорта, где такая возможность есть. Если же альтернативы железной дороги нет, новые тарифы неизбежно ударят по отечественной промышленности.

"Из-за увеличения цены, из-за этих дополнительных 17 млрд грн объемы производства снизятся на 14 млн тонн. Больше всего пострадает производство таких грузов, как минстройматериалы (это песок, щебень, известняк), уголь и железорудное сырье. В результате ВВП снизится на 0,5%, экспорт упадет на 1,36%, импорт – на 0,5%. Больше всего пострадают предприятия добывающей и перерабатывающей промышленности", – отметил Поважнюк.

По мнению эксперта, последствия инициатив УЗ непосредственно коснутся и рядовых украинцев. "Сокращение рабочих мест коснется 52 тысяч человек. Бюджеты из-за снижения объемов производства и сокращения рабочих мест недополучат 3,9 млрд грн. Вот цена этого роста тарифов. Он будет иметь отрицательный эффект. Поэтому его нужно минимизировать", – подчеркнул Поважнюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3140705
 
 
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А когда повышают тарифы для людей, то все эти заместители директоров только улыбаются, радостно потирая потные ручонки и не пишут никаких заказных статей.
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Пользователи соцсетей поразились плачевному состоянию украинских электричек, следующих по направлению Киев - Казатин.

Повышение тарифов "Укрзализныци" приведет к сокращению 52 тысяч рабочих мест, - "Укрпромвнешэкспертиза" - Цензор.НЕТ 5800
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а хіба керівництво "УЗ" це колись хвилювало? вони ж мають отримувати свої мільйони й жалітися на збитковість компанії...
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ну и обязательно надо будет г-ну Кравцову зарплаточку повысить
и премию последнюю, пока его новая власть не турнула - надо ж напоследок гульнуть)
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Да и хрен на них на те 50 тысяч рабочих мест, главное -что Кравцов и Ко смогут навариться. Это же топ приоритет Укрзализныци!
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Так це ж добре!? Підвищення тарифів "Укрзалізниці" призведе до скорочення 52 тисяч робочих місць, - "Укрпромзовнішекспертиза" - Цензор.НЕТ 6128 В Україні батраків і так на всіх не вистачає, а вивільнені ресурси можна буде ще й на експорт спрямувати - для збільшення валютних надходжень.

Co czwarty niemiecki pociąg w 2018 był spóźniony. Tylko co piąty pociąg typu ICE wyjechał na trasę w pełni sprawny. Nie dziwi , że Deutsche Bahn (DB) ma w niemieckim społeczeństwie coraz gorszy wizerunek. Powodem głównie brak personelu przy rosnących liczbach podróżnych. Niemiecka kolej szuka więc ratunku także poprzez zatrudnianie uchodźców.

Tauche ein in die Welt unserer Kollegen und erfahre, wie wir bei der Deutschen Bahn jeden Tag ein Stück besser werden wollen. Möchtest Du Teil unseres Teams werden? Dann bewirb Dich jetzt!
https://www.youtube.com/watch?v=UD9dMg0BLxE

Підвищення тарифів "Укрзалізниці" призведе до скорочення 52 тисяч робочих місць, - "Укрпромзовнішекспертиза" - Цензор.НЕТ 716
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