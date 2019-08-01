 Медведчук при мне голову не мог поднять, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Украинской правде.
"Я очень уважаю вас, чтобы допустить на мгновение, что вы поверили, что был период, любой в украинской истории, когда Медведчук не имел роли и влияния. Подчеркиваю, что это было в каждый из годов страны. Только при Порошенко этого не было. При Порошенко он даже не баллотировался! При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы!", - отметил он.
На комментарий журналистки о том, что во время президентства Порошенко кум Путина смог начать приобретать телеканалы, бывший президент заявил, что владелец 112 канала фактически не изменился:
"Независимо от того, он оформлялся на какого-то немца, или на другого человека, он принадлежит сейчас кому? Путину де-факто. И решение принимает кто? Путин, если вы не знали. И ранее решение принимал Путин. Потому что Янукович приехал в Москву с каналом на блюдечке".
При этом Порошенко подчеркнул, что он как мог противодействовал этому: "Медведчук при мне голову не мог поднять!".
"Со 112 мы разобрались, что у нас не произошло смены собственника? Просто подумайте и признайте. NewsOne кому принадлежит? Вы о роли Азарова на NewsOne не слышали? Созданный за деньги Азарова? Где Азаров? То есть кому принадлежал NewsOne? Азарову. А сейчас де-факто кому принадлежит NewsOne? Путину... То есть у нас изменилась собственность при Порошенко? Нет, я подчеркиваю", - отметил пятый президент Украины.
Порошенко сообщил, что несколько раз выходил в парламент с предложением дать Нацсовету по вопросам теле- и радиовещания право забирать лицензии немедленно при подозрении, что канал принадлежит стране-агрессору.
"Компромиссом было постановление Верховной Рады без каких-либо законных механизмов ее реализовать. Потому что нельзя вводить санкции против украинских физических лиц. Закон запрещает. А вот что случилось сейчас после выборов? Был приобретен канал ЗИК. А кому принадлежал ЗИК? Точно не Януковичу. А кому принадлежал? Ну Петру Дыминскому. Вот здесь это произошло уже после президентских выборов. Переход права собственности канала, который имеет влияние на Западную Украину и достаточно серьезный. Кому? Путину", - сказал он.
По словам Порошенко, последний раз о виделся с Медведчуком восемь месяцев назад при обсуждении вопроса пленных:
"Перед поездкой Медведчука в Трехстороннюю контактную группу. Я утверждаю, что предметом моих встреч с Медведчуком была исключительно деятельность Трехсторонней контактной группы, пленных, а также передача предложений украинской стороны Путину. Потому что я телефонных переговоров с Путиным за последнее время не вел, и единственное, что ему могли передавать, вот это. Других предметов у нас не было. Точно".
На вопрос, почему Медведчук не был арестован после встречи с Путиным накануне выборов, политик сказал:
"У нас арестовывает не СБУ, а суд. И это особенности демократического государства. Я был избран президентом Украины не для того, чтобы арестовывать. Потому что для этого есть другие органы. Если вы считаете, что функция президента - арестовывать, и это оправдывается или объясняется запросом общества, то это не запрос на справедливость. Это запрос на месть. Конечно, мы могли бы делать многие вещи, но это точно не ответственность президента. Это ответственность следственных органов, прокуратуры, НАБУ и других. Я никогда не позвонил, никому не сказал за всю свою каденцию, я даже не представляю себе это "возьми и арестуй". И горжусь этим".
Якщо це не буде зроблено, це буде означати тільки те, що зміна влади в тому сенсі, в якому її уявляли собі ті, голосував проти Порошенка, не відбулася.
Порошенко - це не зрадник, Порошенко - ворог.
Без усвідомлення цієї істини шансів на продовження свого існування в України нема ніяких
Зачем же так откровенно врать, даже когда знаешь, что каждый кто услышит данную реплику, сочтет ее враньем.
Просто патологическая тяга ко лжи.
Складывается впечатление, что он готовится стать президентом, или главой правительства в изгнании. Ну что-то наподобии "легитимного", только не в Ростове, а на каком-нибудь курорте.)))
ЗНАЕМ ЭТИ СКАЗКОЧКИ ДЛЯ СОЕВОЙ АУДИТОРИИ
И вдруг на делового партнёра такой прогон.
=
Експрезидент України Петро Порошенко з ефірів телеканалів та на акціях протесту заявляє: в Україні відбувається справжній реванш. Порошенко переконаний, що «лише він та його команда зможе це зупинити».
При цьому п'ятий президент забуває, що поки він керував країною, не був покараний жодний скандальний чиновник часів Януковича, винних у розстрілі на Майдані випустили на волю. І щонайгірше - саме завдяки Порошенку в українській політиці з'явився кум Путіна Віктор Медведчук, про котрого усі призабули навіть за правління Януковича...
https://vgolos.com.ua/articles/operatsiya-revansh-poroshenko-ta-medvedchuk-tse-odnodumtsi-politychni-ta-biznesovi-blyznyuky_1017082.html
Развитие бизнеса Медведчука произошло именно за время президентства Порошенко.
https://24tv.ua/ru/kak_sotrudnichali_medvedchuk_i_poroshenko_otvet_zhurnalista_n1160734
Так получилось, что я ехала с ним в машине до Винницы. И я помню свое потрясающее ощущение, потому что мы говорили три часа, и он за это время не сказал ни одного слова правды.
Это был мой абсолютный личный рекорд. Вот я этого человека спрашиваю, условно говоря: «Скажите, а о чем вы в Вене рассказывали с Фирташом?» Он тогда с Фирташом встречался в Вене. Он говорит: «Вот я совершенно случайно приезжаю в гостиницу, в которой был Фирташ, совершенно случайно выхожу из номера в этот момент и случайно натыкаюсь на Фирташа». И всё это было в таком роде. То есть, всё это было ужасно неприятно.
http://argumentua.com/stati/yuliya-latynina-pochemu-poroshenko-eto-lozh
Сообщника два! липецкий Порошенко вытащил из нафталина этого предателя медведчука. И дал добро на скупку каналов.
Тюрьма его дом вместе с его партнером и медведчуком по сжиженному газу.
"СБУ в 2016 году заблокировала все поставки сжиженного газа, кроме тех, что шли из "Роснефти" к Виктору Медведчуку. С тех пор кум путина монополизировал рынок сжиженного газа",.
Медведчук давно наработал на статью 111 гос. измена....да и на другие статьи коррупция в больших масштабах и отмывание бабла.
Втирает рошен какую то дичь. Петя, а слабо пройти детектор лжи?!
Именно Порохе реанимировал консерву кремля Медведчука, и поднял голову, поставил к кормовой базе сжиженному газу монополист, нефти, наделил полномочиями.
Порошенко НИЧЕГО не сделал, чтобы Медведчука посадили за гос. измену. При Пете как у бога за пазухой жилось медведчуку.) Теперь он будет с ним тайно сотрудничать, все отрицать, а врать он мастак. Петрушке со врать, что пердеть.
На полиграф всю шоблу Порошенка, Грицака, Кононенка...т.д по списку.