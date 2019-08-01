 Медведчук при мне голову не мог поднять, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Я очень уважаю вас, чтобы допустить на мгновение, что вы поверили, что был период, любой в украинской истории, когда Медведчук не имел роли и влияния. Подчеркиваю, что это было в каждый из годов страны. Только при Порошенко этого не было. При Порошенко он даже не баллотировался! При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы!", - отметил он.

На комментарий журналистки о том, что во время президентства Порошенко кум Путина смог начать приобретать телеканалы, бывший президент заявил, что владелец 112 канала фактически не изменился:

"Независимо от того, он оформлялся на какого-то немца, или на другого человека, он принадлежит сейчас кому? Путину де-факто. И решение принимает кто? Путин, если вы не знали. И ранее решение принимал Путин. Потому что Янукович приехал в Москву с каналом на блюдечке".



При этом Порошенко подчеркнул, что он как мог противодействовал этому: "Медведчук при мне голову не мог поднять!".



"Со 112 мы разобрались, что у нас не произошло смены собственника? Просто подумайте и признайте. NewsOne кому принадлежит? Вы о роли Азарова на NewsOne не слышали? Созданный за деньги Азарова? Где Азаров? То есть кому принадлежал NewsOne? Азарову. А сейчас де-факто кому принадлежит NewsOne? Путину... То есть у нас изменилась собственность при Порошенко? Нет, я подчеркиваю", - отметил пятый президент Украины.

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Порошенко сообщил, что несколько раз выходил в парламент с предложением дать Нацсовету по вопросам теле- и радиовещания право забирать лицензии немедленно при подозрении, что канал принадлежит стране-агрессору.



"Компромиссом было постановление Верховной Рады без каких-либо законных механизмов ее реализовать. Потому что нельзя вводить санкции против украинских физических лиц. Закон запрещает. А вот что случилось сейчас после выборов? Был приобретен канал ЗИК. А кому принадлежал ЗИК? Точно не Януковичу. А кому принадлежал? Ну Петру Дыминскому. Вот здесь это произошло уже после президентских выборов. Переход права собственности канала, который имеет влияние на Западную Украину и достаточно серьезный. Кому? Путину", - сказал он.

По словам Порошенко, последний раз о виделся с Медведчуком восемь месяцев назад при обсуждении вопроса пленных:

"Перед поездкой Медведчука в Трехстороннюю контактную группу. Я утверждаю, что предметом моих встреч с Медведчуком была исключительно деятельность Трехсторонней контактной группы, пленных, а также передача предложений украинской стороны Путину. Потому что я телефонных переговоров с Путиным за последнее время не вел, и единственное, что ему могли передавать, вот это. Других предметов у нас не было. Точно".

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На вопрос, почему Медведчук не был арестован после встречи с Путиным накануне выборов, политик сказал:

"У нас арестовывает не СБУ, а суд. И это особенности демократического государства. Я был избран президентом Украины не для того, чтобы арестовывать. Потому что для этого есть другие органы. Если вы считаете, что функция президента - арестовывать, и это оправдывается или объясняется запросом общества, то это не запрос на справедливость. Это запрос на месть. Конечно, мы могли бы делать многие вещи, но это точно не ответственность президента. Это ответственность следственных органов, прокуратуры, НАБУ и других. Я никогда не позвонил, никому не сказал за всю свою каденцию, я даже не представляю себе это "возьми и арестуй". И горжусь этим".