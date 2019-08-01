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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (948) Порошенко (17716) Путин (24945) 112_Украина (37) Newsone (56)

 Медведчук при мне голову не мог поднять, - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что при его власти кум Путина Виктор Медведчук не имел того влияния, которое ему приписывают.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Я очень уважаю вас, чтобы допустить на мгновение, что вы поверили, что был период, любой в украинской истории, когда Медведчук не имел роли и влияния. Подчеркиваю, что это было в каждый из годов страны. Только при Порошенко этого не было. При Порошенко он даже не баллотировался! При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы!", - отметил он.

На комментарий журналистки о том, что во время президентства Порошенко кум Путина смог начать приобретать телеканалы, бывший президент заявил, что владелец 112 канала фактически не изменился:

"Независимо от того, он оформлялся на какого-то немца, или на другого человека, он принадлежит сейчас кому? Путину де-факто. И решение принимает кто? Путин, если вы не знали. И ранее решение принимал Путин. Потому что Янукович приехал в Москву с каналом на блюдечке".

При этом Порошенко подчеркнул, что он как мог противодействовал этому: "Медведчук при мне голову не мог поднять!".

"Со 112 мы разобрались, что у нас не произошло смены собственника? Просто подумайте и признайте. NewsOne кому принадлежит? Вы о роли Азарова на NewsOne не слышали? Созданный за деньги Азарова? Где Азаров? То есть кому принадлежал NewsOne? Азарову. А сейчас де-факто кому принадлежит NewsOne? Путину... То есть у нас изменилась собственность при Порошенко? Нет, я подчеркиваю", - отметил пятый президент Украины.

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Порошенко сообщил, что несколько раз выходил в парламент с предложением дать Нацсовету по вопросам теле- и радиовещания право забирать лицензии немедленно при подозрении, что канал принадлежит стране-агрессору.

"Компромиссом было постановление Верховной Рады без каких-либо законных механизмов ее реализовать. Потому что нельзя вводить санкции против украинских физических лиц. Закон запрещает. А вот что случилось сейчас после выборов? Был приобретен канал ЗИК. А кому принадлежал ЗИК? Точно не Януковичу. А кому принадлежал? Ну Петру Дыминскому. Вот здесь это произошло уже после президентских выборов. Переход права собственности канала, который имеет влияние на Западную Украину и достаточно серьезный. Кому? Путину", - сказал он.

По словам Порошенко, последний раз о виделся с Медведчуком восемь месяцев назад при обсуждении вопроса пленных:

"Перед поездкой Медведчука в Трехстороннюю контактную группу. Я утверждаю, что предметом моих встреч с Медведчуком была исключительно деятельность Трехсторонней контактной группы, пленных, а также передача предложений украинской стороны Путину. Потому что я телефонных переговоров с Путиным за последнее время не вел, и единственное, что ему могли передавать, вот это. Других предметов у нас не было. Точно".

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На вопрос, почему Медведчук не был арестован после встречи с Путиным накануне выборов, политик сказал:

"У нас арестовывает не СБУ, а суд. И это особенности демократического государства. Я был избран президентом Украины не для того, чтобы арестовывать. Потому что для этого есть другие органы. Если вы считаете, что функция президента - арестовывать, и это оправдывается или объясняется запросом общества, то это не запрос на справедливость. Это запрос на месть. Конечно, мы могли бы делать многие вещи, но это точно не ответственность президента. Это ответственность следственных органов, прокуратуры, НАБУ и других. Я никогда не позвонил, никому не сказал за всю свою каденцию, я даже не представляю себе это "возьми и арестуй". И горжусь этим".

Источник: https://censor.net.ua/n3140702
 
   
 Топ комментарии
 
???!!! Это же партнёр! При януковоще Мертвечука не было видно и слышно. По харе получал до кровавых соплей. А Порошенко возродил чёрта вражину Украины и в Раду посадил. Позволил купить ТРИ ТВ канала, дизтопливо, сжиженный газ почти монополист с помощью партнёра Педро. Охренел мальдивский.
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А ты много слышал о Медведчуке до 2014 года ? Кто его вытяну , не твой хозяин ? Петин высер только для своих верных псов рассчитан . Голову не мог поднять ! Правильно , он в Москву ездил с низко опущенной головой от тебя , поклоны бил хуйлу !
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Голову поднять не мог, а газовый бизнес мог
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Виходить літати своїм літаком в москву коли всім заборонені перельоти то й є ,"не піднімав голову"??? Зовсім людей за дурнів має...
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Мы все наблюдаем закономерный конец бесславного ублюдка, брехавшего народу все 5 лет своего позорного правления
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ааааа!! да, петька, классно тебе, можно своим хоть на*рать на голову, всё равно схавают))
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Нема ніяких проблем з визначенням того, ким, насправді був Порошенко і чим він реально займався. Існує величезний масив інформації про його діяльність з різноманітних джерел, яку просто треба систематизувати і класифікувати.
Якщо це не буде зроблено, це буде означати тільки те, що зміна влади в тому сенсі, в якому її уявляли собі ті, голосував проти Порошенка, не відбулася.
Порошенко - це не зрадник, Порошенко - ворог.
Без усвідомлення цієї істини шансів на продовження свого існування в України нема ніяких
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Цинічне брехло, а ще ходить ходить до церкви і хреститься, коли гріхи буде спокутувати перед українцями.
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От мразь лживая, а 8 % дебилов ему верят.
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Порохосвин продолжает себя топить, раздавая интервью.
Зачем же так откровенно врать, даже когда знаешь, что каждый кто услышит данную реплику, сочтет ее враньем.
Просто патологическая тяга ко лжи.
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Якийсь Порох долбодятел. Всё, свершилось - жидко обосрался. Так не задалбывай электорат - молча подмывайся в южных морях и не гавкай. Хошь - не хошь, а Зелюк трансформируется в Дона Зе, но он со своим Зе-стадом из Зе-сброда, - однозначно не гении. Так как было уже не будет. Будет или очень хорошо (маловероятно - несоткудова взяться), тогда Пороху останется наслаждаться политической пенсией и, лучше, из-за бугра, а то тут полно желающих всучить ему кайло в руки. А если будет очень плохо (для нищего - наиболее вероятная перспектива), тогда Пороха могут и вспомнить, но надо ж дать возможность за собой соскучиться. Другое дело - финансировать анти-Зе-пропагандистов - это святое, но самому не набивать оскомину, не залазить в печёнки, не поддерживать аллергию, короче, не быть Тошнотворным Порош(ен)ком.
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Медведчук при мне голову не мог поднять, - Порошенко. Хорошее название статьи для поржать
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врет как дышит,достал уже вместе со своим бизнеспартнером медведчуком
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Пэдры в Украине на данный момент нет, но его итервью есть.
Складывается впечатление, что он готовится стать президентом, или главой правительства в изгнании. Ну что-то наподобии "легитимного", только не в Ростове, а на каком-нибудь курорте.)))
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ДА, ДА, ДА, ГОЛОВУ ПОДНЯТЬ НЕ МОГ, А МОНОПОЛИСТОМ ПО ПОСТАВКЕ ДИЗТОПЛИВА СТАЛ.
ЗНАЕМ ЭТИ СКАЗКОЧКИ ДЛЯ СОЕВОЙ АУДИТОРИИ
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И КАК ЭТО Я ЗАБЫЛ ПРО 3 КУПЛЕННЫХ КАНАЛА, НЕ ПОДНИМАЯ ГОЛОВЫ...
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Славно подрывает врагов Украины от любого публичного выступления или интервью Порошенко ! Хрен вам горький и горбатый ,а не Украину!
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Ага, тут на ветке 99% комментаторов - враги Украины, один ты дартаньян. Ну конечно.
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Та да, ясен пень, только вот он скупил все каналы и пи...т там с утра до ночи про дружбу и братство с рашкой и про то какие плохие всу, один 112 чего стоит с Робиновичем по вечерам. От его сладких "песен" и у нормального крыша на вату может смениться, а о стариках, охреневающих от цен, тарифов и нищенских пенсий и говорить нечего.
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так вроде с ним, Медведчуком он, Порошенко в коалицию собрался..
И вдруг на делового партнёра такой прогон.
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зебіл з якої жопи ти дістав це гівно?
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ти плекаєш надію що ти провидець. та як Ляшко на ймовірність вгадати, бо 43 більше чим 8. Але ти помилився. Як там пан Аваков каже "Порошенко бреше як дихає". Отжа раз Петро розказує що Медведчук поганий, то прислухавшись до пана Авакова виходить що Порошенко проводить переговори з Медведчуком, про обьєднгання.
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Операція «Реванш»: «Порошенко та Медведчук - це однодумці, політичні та бізнесові близнюки»
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Експрезидент України Петро Порошенко з ефірів телеканалів та на акціях протесту заявляє: в Україні відбувається справжній реванш. Порошенко переконаний, що «лише він та його команда зможе це зупинити».
При цьому п'ятий президент забуває, що поки він керував країною, не був покараний жодний скандальний чиновник часів Януковича, винних у розстрілі на Майдані випустили на волю. І щонайгірше - саме завдяки Порошенку в українській політиці з'явився кум Путіна Віктор Медведчук, про котрого усі призабули навіть за правління Януковича...
https://vgolos.com.ua/articles/operatsiya-revansh-poroshenko-ta-medvedchuk-tse-odnodumtsi-politychni-ta-biznesovi-blyznyuky_1017082.html
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Медведчука и ахметку ты должен был разорить и посадить,теперь,за то,что ты этого не сделал тебя самого нужно разорить и посадить.
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Петя, опять брехня... Медведчука не було чутно до того часу поки ти не підписав МІНСЬКУ ЗРАДУ …. Пішов ти під три чорти!
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Как сотрудничали кремлевская шавка Медведчук и Порошенко.



Развитие бизнеса Медведчука произошло именно за время президентства Порошенко.

https://24tv.ua/ru/kak_sotrudnichali_medvedchuk_i_poroshenko_otvet_zhurnalista_n1160734

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Ну и заливает. Да до тебя его с времен доисторических о нем ни кто уже и не вспоминал. Именно при Пэте Медведчук возродился как то Чахлик невмирущий. Два теле канала, практически вся дизелька поставляемая в Украину, и прочий бизнес, Роль "эффектного" переговорщика , свободные перелеты в Москву ( при закрытии авио сообщения), Подмял под себя практически всю про московскую оппозицию и электорат . Перетянув на себя Рабиновича ( для этого даже удалось кинуть Мураева), перетащил Бойко и Левочкина от Оппа блока. Постоянно посещал Банковую, И т. д. Только ненужно про то что он "голову не мог поднять". Трепло ты Петя, поэтому и проиграл даже Зеле, а на парламентских не только ему и Медведчуку но и Юле . А то что ты не мог его арестовать.. ( демократ деланный). Идет война, гибнут тысячи людей, да они все должны были бы сидеть и первым Медведчук. Но мы то знаем байку "ворон ворону глаз не выклюет" ( потому он с глазами и ты з очами) Так было и при Ющенко, так было и при Пэте.
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- "Де зараз Азаров?" - Петре Олексійовичу, а де ви?
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циничнее брехуна Украина еще не видела!
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я могу сказать, что еще до того, как Порошенко был избран на своей первый срок и последний срок, видимо, так получилось, что мы довольно долго встречались в том смысле, что у нас был довольно долгий разговор. Я не буду его все-таки пересказывать, потому что он был достаточно конфиденциальный, но, поскольку это было 4 с лишним года назад, я думаю, что срок давности истек.
Так получилось, что я ехала с ним в машине до Винницы. И я помню свое потрясающее ощущение, потому что мы говорили три часа, и он за это время не сказал ни одного слова правды.
Это был мой абсолютный личный рекорд. Вот я этого человека спрашиваю, условно говоря: «Скажите, а о чем вы в Вене рассказывали с Фирташом?» Он тогда с Фирташом встречался в Вене. Он говорит: «Вот я совершенно случайно приезжаю в гостиницу, в которой был Фирташ, совершенно случайно выхожу из номера в этот момент и случайно натыкаюсь на Фирташа». И всё это было в таком роде. То есть, всё это было ужасно неприятно.

http://argumentua.com/stati/yuliya-latynina-pochemu-poroshenko-eto-lozh



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Петя ну ты и брехло патологическое.Медведчук при тебе купил три рейтинговых телеканала,стал монополистом в торговле сжиженным газом,создал свою партию совместно с Рабиновичем.А ты нам байки чешешь.Даже Аваков с Гройсманом уже не стерпели,всю правду начали вываливать.Надеюсь скоро будут в правоохранительных органах показания на тебя иуду давать.Все к тому идет.Кого тогда обвинять будешь в политических репрессиях,если ближайшие соратники твои сдавать тебя будут с потрохами?
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Та ты шо. Да, Мертвечук вообще из каталажки носа не смел высунуть, мотал пожизненное. Проклятые зебилы его выпустили...
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Всё то он знал и знает... А вот почему сепары пни нем не сидели , а жили припеваючи, не боясь и не прячась !?
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Слились в сладком единении ольгинские и "мудрый" народ. Порох виноват ВО ВСЕМ! Как тут не вспомнить мудрую, но печальную лошадь: "Дебилы, мля".
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Врет. Порошенко и Медведчук играли на один карман. 112-й оочень сильно топил за Порошенко. И Зик вообще мерзость показывал против Тимошенко и Зеленского. А как порошенковское СБУ расчистило для Медведчука монополию на скрапленый газ? Порошенко врет, как дышит
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Увы, для Порошенко лгать - как дышать - .(с)

Сообщника два! липецкий Порошенко вытащил из нафталина этого предателя медведчука. И дал добро на скупку каналов.
Тюрьма его дом вместе с его партнером и медведчуком по сжиженному газу.
"СБУ в 2016 году заблокировала все поставки сжиженного газа, кроме тех, что шли из "Роснефти" к Виктору Медведчуку. С тех пор кум путина монополизировал рынок сжиженного газа",.
Медведчук давно наработал на статью 111 гос. измена....да и на другие статьи коррупция в больших масштабах и отмывание бабла.
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Сам и привёл Медведчука.Брэша і не чырванее.
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Пєтєнька, навіщо ж так відверто брехати? Ці два вурдалаки при тобі ж їздили в кацапію з айфончиком домовлятись... чи може в тебе скліроз від діабету?

Медведчук при мені голову не міг підняти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4229
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Союзники, аферисты - рошен Порошен и рашист медведчук....Нары заждались обоих.

Медведчук при мені голову не міг підняти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2516
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Зовсім не палиться Порошенко: майно Євнуховича і телеканал 112 не тронув; майно Азарова не тронув; суди реформовані Порошенком забезпечили прикриття Медведчуку, а Поця вважає що, він в шоколаді.
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Петя своей секте «дякуючих» ссыт в глаза, а им - божья роса...
Втирает рошен какую то дичь. Петя, а слабо пройти детектор лжи?!

Именно Порохе реанимировал консерву кремля Медведчука, и поднял голову, поставил к кормовой базе сжиженному газу монополист, нефти, наделил полномочиями.
Порошенко НИЧЕГО не сделал, чтобы Медведчука посадили за гос. измену. При Пете как у бога за пазухой жилось медведчуку.) Теперь он будет с ним тайно сотрудничать, все отрицать, а врать он мастак. Петрушке со врать, что пердеть.
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расхрюкался вальцман сегодня, этот предатель Украины и удача кремлядей))..
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чується скавучення головного пса ...це йому не допоможе
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Да тебя Порох и твоего СБУшника Грицака и остальных подельников твоих....уже надо посадить на НАРЫ, за то что ты расчистил рынок Медведчуку врагу Украины., который монополизировал рынок сжиженного газа. Уроды.
На полиграф всю шоблу Порошенка, Грицака, Кононенка...т.д по списку.
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ПОДЕЛЬНИК ТОПИТ ПОДЕЛЬНИКА.....ЭТО У НИХ ТАКАЯ ИГРА..ХАМЕЛЕОНЫ!
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А ничего, шо Порох впервые избрался в ВР в 1998 г. по списку СДПУ(о), т.е. начал государеву службу с покупки проходного 11-го места у кого? Правильно - у Медведчука.
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В ветках про Пороха 90% кацапо-дубинско-шариевских троллей ---читать ветку невозможно(((
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