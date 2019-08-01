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 Политика Украины
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Все про:ВР (23240) Юрчишин (31) Голос партия (54)

 Реформы медицины, образования и пенсионного обеспечения, - Юрчишин озвучил главные задачи "Голоса" в Раде

Седьмой номер в списке партии "Голос" Ярослав Юрчишин назвал основные приоритеты парламентской работы.

Седьмой номер партии "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что важнейшими задачами парламента являются вещи, которые касаются каждого украинца – медицинская, образовательная и пенсионная реформы. Об этом Юрчишин рассказал в интервью 24 каналу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, важнейшими задачами являются:

- продолжение и совершенствование медицинской реформы;

- продолжение образовательной реформы.

"Собственно повышение качества украинского образования, чтобы наши абитуриенты, научившись новой украинской школе, имели выбор – оставаться учиться в украинских университетах или ехать за границу", – сказал он.

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- социальные вопросы пенсионного обеспечения, проверка всех наших социальных доплат.

Кроме того, Юрчишин заверил, что парламент обязательно должен снять депутатскую неприкосновенность, но самое главное в сотрудничестве парламента с президентом – это улучшение условий жизни для развития украинцев внутри страны.

"Здесь в приоритете социальная сфера, экономика, упрощение ведения бизнеса и поощрения инвесторов приходить в страну, очень важной является и судебная реформа", – ответил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3140699
 
 
 Топ комментарии
 
стопэ. что значит

- продолжение и совершенствование медицинской реформы;
- продолжение образовательной реформы.

так реформы то есть и идут? или нет? вы там можете уже определиться?
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Продажа земли, однополые браки, Супрун это хорошо и продолжить геноцид, тарифы не снижать......это так навскидку их приоритеты. Ну и концерт на Лазурном берегу в 2015 году в горячую фазу когда ребята на Донбассе гибли...для рашистких водочных магнатов...пресмыкался Вакарчук.
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когда убивали Рыбака и паренька за ленточку на рбкзаке, 95 квартал давал концерт в горловке перед сепарами.
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Реформа це зміни. А зміни будуть завжди, дай Бог на краще.
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Задовбали ці постійні зміни. Із-за них жити ніколи. При тому, що більшість змін тільки погіршують життя.
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Згоден з вами, виснажує вся ця боротьба за розум людей. Але якщо згадати що Україна третього сорту держава, з землею багатою на природні ресурси і бідним населенням, то зміни потрібні. Самий швидкий спосіб отримати зміни на краще це змінити країну проживання, я про це все частіше став думати.
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стопэ. что значит

- продолжение и совершенствование медицинской реформы;
- продолжение образовательной реформы.

так реформы то есть и идут? или нет? вы там можете уже определиться?
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Идут конечно!Только у нас с реформами,как сексом!!!Одни предлагают трахаться традиционно,другие на боку или сзади...и даже в попу...третьим по вкусу 69 или минет!И во вторых на западе реформы всё время "идут":..."видоизменяются,дополняются и какие то их части удаляются "...
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партия "Вголосину", ни на что не влияющая в Раде, собирается что-то там реформировать..
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Голос проект Сороса и куратор Пинчук. «РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов», - заявил Сорос...
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Продажа земли, однополые браки, Супрун это хорошо и продолжить геноцид, тарифы не снижать......это так навскидку их приоритеты. Ну и концерт на Лазурном берегу в 2015 году в горячую фазу когда ребята на Донбассе гибли...для рашистких водочных магнатов...пресмыкался Вакарчук.
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когда убивали Рыбака и паренька за ленточку на рбкзаке, 95 квартал давал концерт в горловке перед сепарами.
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Один реформатор, которому все мешали, уже все реформировал.
В результате - врачи и пациенты в ужасе, по пенсиям полная уравниловка, образование воспитало поколение тупых зебилов.
Особенные успехи достигнуты в реформе полиции.
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Главная задача «Голоса» в раде - выбить репетиционное помещение для «Океана Эльзы», а дальше по таланту - кому на бэк-вокал, кому в подтанцовку.
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Понятно - сорос хочет чтобы "рехформы" продолжались.
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"Голос сороса" вже сказав, що ще будуть реФФормувати? Їм мало того, що вже витворили дурнуваті гриневич і супрун?
...Схоже, до дна ще далеко.
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