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Все про:Луганщина (4142) отключение (177) энергосбережение (148) ВСУ (316)

 9 военных объектов в Счастье на Луганщине обесточены из-за долгов, на очереди объекты в Сватово и Попасной, - Луганское энергетическое объединение

ООО "Луганское энергетическое объединение" обесточило за долги 9 военных объектов в Луганской области и заявляет о продолжении отключений.

По это говорится в сообщении прессслужбы энергокомпании в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"ООО "ЛЭО" вынуждено отключить от энергоснабжения военные формирования на территории Луганской области, которые не платят за потребленную электроэнергию ... Уже обесточены 9 военных объектов в г.. Счастье. Очередные отключения ждут формирования в г.. Сватово, Беловодск , Белокуракино, Попасная", - заявили в компании.

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По данным пресс-службы, военные задолжали за электроэнергию более 6 млн грн.

"Сначала они пытались пользоваться электроэнергией безучетно и бесплатно, теперь, когда энергетиками проведены рейдовые проверки, не уплачиваются средства за использованное даже после заключения договоров на поставку", - утверждают в ЛЭО.

9 военных объектов в Счастье на Луганщине обесточены из-за долгов, на очереди объекты в Сватово и Попасной, - Луганское энергетическое объединение 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140696
 
 
 Топ комментарии
 
напомните мне, кто у нас и против кого воюет, а то как-то все время теряю нить...
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ага. значит сепарам вазелин свет запретил выключать из-за долгов. а ВСУ - можно...
приоритеты
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Военные объекты обесточены, а быдло лугандонское ни копейки не платит и платить не будет.
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напомните мне, кто у нас и против кого воюет, а то как-то все время теряю нить...
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Це результат відсутності особливого правового режиму воєнного стану! Потрібно вводити воєнний стан, негайно!
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там три лярди боргу за щот лугандону, куди воду подяют за так!!!
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Я не писал, что воду нужно подавать бесплатно.
Абсолютно согласен, почему у кабмина, деньги на бесплатную воду и электричество сепарам есть, даже на пенсии есть, а за свет для ВСУ-нет.
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До чого тут гроші уряду, обленерго само подає електрику сепарам, бо обленерго належить сепарам і тому відключає електрику підрозділам ЗСУ! Питання чому досі обленерго не націоналізовані а продовжують належати ворогам України?
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Так в чем проблема ? Чё Вы ещё здесь ? Все облгазы принадлежат фирташу, ану бегом от туда компьютеры выносить, охраннику скажите-для армии.
Да судя по результатам последних выборов, там и все магазины и бары принадлежат сепарам, т.е. ВСУ можно не постачать продовольствие и не платить з/п.
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Командири та офіцери частин будуть нести відповідальність за все що буде забрано для потреб підрозділу і будуть відповідати за необгруновані та незаконні із'ятія у населення речей які військовим не потрібні для ведення бойових дій. Все буде нормально, не переймайтесь, населення ще буде само просити щоб в них взяли щось для підрозділу, щоб отримати за це відшкодування від держави як за нову річ.
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Так не вопрос, я же это и написал изначально.
Пусть "Командири та офіцери" которые допустили неуплату за електроенергию и отвечают прямо сейчас, ведь по сути они вместо исполнения своих служебных обязанностей совершили диверсию.
А то по Вашему, в случае отсутствия продуктов в какой то в/ч винить нужно не командование в/ч, а местных жителей, которые заплатили налоги, но не хотят носить в в/ч продукты и готовить солдатам ужин.
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Командири використовують електроенергію абсолютно законно, оскільки їм електрика потрібна для функціонування підрозділу! А за неврегульованість питань оплати електрики та інших комунальних послуг підрозділами ЗСУ, які знаходяться та тимчасовій основі поза межами ППД, покладається на Верховну Раду України та Президента України, які не врегулювали законодавчо питання функціонування ЗСУ поза межами ПДД - не ввели воєнний стан вчасно, 5 років тому і тепер виникають колізії, які неможливо вирішити в рамках діючого законодавства! Підрозділи ЗСУ поза межами ППД існують і ведуть активну діяльність, а оплачувати всі витрати міноборони не може, бо немає угод на постачання електрики між підрозділами та обленерго! А укласти угоди обленерго та міноборони не може, бо розташування підрозділів ЗСУ по-перше секретне, а по-друге не оформлене договорами на оренду і відшкодування комунальних послуг та електрики поточним власникам та балансоутримувачам! Виходить тупік який неможливо вирішити в межах існуючої нормативної-правової бази без введення воєнного стану!
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Я где то писал что они её используют незаконно ?
Да они АБСОЛЮТНО законно используют єлектроенергию, бензин, солярку, картошку, носки и т.д.
Но это АБСОЛЮТНО не значит, что я или Вы или кто то другой им ОБЯЗАНЫ месяцами возить свою картошку. АБСОЛЮТНО не значит !!!! И АБСОЛЮТНО не значит, что если в в/ч закончилась картошка, то расстрелять надо Ивана с Львовской области, только по той причине, что у него есть картошка в погребе. У меня в городе несколько в/ч все они со светом, и солдаты не ходят по городу с автоматами и не отбирают деньги в прохожих и продукты в магазинах. Так что смею предположить, что если нет света или еды или з/п в какой то конкретной части, то причины нужно искать в командовании части, а не в торговцах электрикой или картошкой.
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Даже во времена ВОВ при сталине, красная армия постачалась централизованно, и солдаты не имели права ходить по хатам а тем более магазинам и заниматься грабежами с лозунгом: "а нам не платят з/п или а нам не подвезли продуктов"
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Игорь, вам ли не знать, что Луганск с осени 14 года получает электрику из РФ - наши еле летом 14 года подорвали высоковольтную линию что вела из Счастья в Луганск.
Не путайте с Донеччиной. Там - да. ветки запитаны от Светлодарки.
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Луганск с осени 14 года получает электрику из РФ - наши еще летом 14 года подорвали высоковольтную линию что вела из Счастья в Луганск.
Луганск сидел в темноте лето 14 года, пока им осенью 14 года не протянули высоковольтную линию из РФ.
Не путайте с Донеччиной. Там - да. ветки запитаны от Светлодарки.
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На яких підставах сплачувати за світло? Військові об'єкти біля лінії фронту це не пункти постійної дислокації! Військові займають підходящі приміщення та території на тимчасовій основі і електрикою на цих об'єктах користуються не тільки військові, а й цивільні, яким належать ці приміщення - комунальщики, місцеві підприємці, освітяни, виробничі компанії! Як поділити споживання між військовими та іншими споживачами? Хто буде оплачувати відокремелення електричних мереж на об'єктах під військові потреби - проекти, матеріали, роботи, лічильники, окремі вводи, окремий облік? Все це під час війни абсолютно зайве, тому потрібен режим воєнного стану!
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А на яких підставах солдатам сплачувати за......ну скажем хлеб в магазине ?
Пришел, затвором передернул и " Військові об'єкти біля лінії фронту це не пункти постійної дислокації", загрузил рюкзак с тележкой и пошел.
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Все що потрібно військовим, має надаватись у повному обсязі, командир пише розписку і по цій розписці ВЦА відшкодовує гроші за передану військовим продукцію!
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Ну так в чем проблема ?
Пусть командир пише розписку і по цій розписці ВЦА відшкодовує гроші за потребленную ЭЛЕКТРОЕНЕРГИЮ.
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Проблема в тім що немає особливого правового режиму воєнного стану і тому таким способом неможливо врегулювати питання оплати за спожиту електрику! Потрібен воєнний стан!
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Шо Вы за чушь несете ? Вы шо больной ?
В Украине сотни в/ч десятилетиями платят за свет и без ВП.
Давайте введем ВП, бо без него зима не наступит. Придурок.
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военные объекты в том числе возле линии разграничения - суть пункты постоянной дислокации.
И вообще - за все надо платить.
тут тупо недоработка Генштаба и Минобороны.
на мыло дятлов, кто за это отвечает.
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Ведь с таким подходом, завтра можно солдатам не платить зарплату не подвозить продукты, вместо этого " вводити воєнний стан, негайно" и пусть сами себе зарабатывают и еду ищут.
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Все що потрібно армії на фронті, армія має брати без жодних обмежень, а для цього потрібен Воєнний стан! Це вже питання ВЦА розбиратись з урядом та обленерго хто і як буде сплачувати за електрику! А за відключення електрики військовим об'єктам відразу мають бути затримані і розстріляні всі причетні!
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Ну это Ваша глупая демагогия, не думал что Вы так глупы.
Завтра придет к Вам прапорщик с соседней части, опустошит холодильник, заберет все гаджеты и т.д. Скажет, извини, всё для армии. 9 військових об'єктів у Щасті на Луганщині знеструмлено через борги, на черзі об'єкти в Сватовому і Попасній, - Луганське енергетичне об'єднання - Цензор.НЕТ 3180
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Так і буде, але командир або офіцер дасть розписку про всі продукти які були передані військовим і ВЦА відшкодує вартість цих продуктів! Не бачу в цьому жодних проблем!
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а за какие шиши, пардон, должны закупать хозяева магазинов продукты? если им платить не будут? за расписки военных им никто из оптовиков жратвы не отвесит. А еще довезти надо из Харькова через пару десятков блокпостов - а на блокпостах тоже наши солдатики, все кушать хотят. Вот и выходит что в Счастье мясо по 150, а в Киеве - по 100.
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Igor L це результат відсутності Головнокомандуючого в країні
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Верховного Головнокомандуючого, бо простий Головнокомандувач це Хомчак.
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Толя. Папа, я, як виpосту, виучуся на ахвіцеpа чи на камандіpа. А шо лучче - ахвіцеp чи камандіp?
Гриша. Та адін ..уй!

Igor L, ти кацап ? 9 військових об'єктів у Щасті на Луганщині знеструмлено через борги, на черзі об'єкти в Сватовому і Попасній, - Луганське енергетичне об'єднання - Цензор.НЕТ 9686
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бо простий Головнокомандувач це Хомчак.

Игорек, так камандир-уклонист старше ахвицера
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нет, он просто тупой дятел ьиз Лугандона. Патриот, который пересмотрелся ватных ТВ и считает что Порошенко виноват в войне, в Илловайске и Дебальцево и если бы ввел военное положение то все было бы зашибись. Но когда Порох и правда ввел военное положение - первый орал - какжетак!
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Зато есть ГлавеврейКлоундурак.... и его проихводные в прислугах....
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Поздняк с военным станом. Зеля обешал войну прекратить. За Коломойского никто воевать не будет. Будет такой массовый отток граждан за рубеж что в 2014-18 и неснилось.
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Воєнний стан потрібен для перебування армії поза межами пунктів постійної дислокації і без активних бойових дій, бо як тільки солдати пішли зі зброєю виконувати бойові накази, відразу має бути введено воєнний стан, щоб почали діяти бойові статути, які зобов'язують солдатів та офіцерів виконувати бойові накази під страхом розстрілу! А війна без бойових статутів це не війна - хочу виконую наказ, не хочу не виконую!
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Развал армии начинается не с танков, а со столовой и казармы
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ага. значит сепарам вазелин свет запретил выключать из-за долгов. а ВСУ - можно...
приоритеты
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так відключают за чужі борги!!! за ворожі!!!
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служивые должны первыми возмутиться(письменно) волонтеры, граждане, конкуренты рыжего сепара

национализировать активы ахметова (сепаратизм, подрывная деятельность против ВСУ)
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о рыночной экономике не слаыхали, нет? а за какие шиши должны платить зарплаты, покупать уголь или газ для ТЭЦ? а ничо что нищие бабульки в зоне ООС платят коммуналку, а Минобороны, которому выделяют из наших с вами карманов сотни миллионов ПРОТУПИЛИ и не заплатили? и теперь не только на этих военных объектах - люди во всей неоккупированной части Луганщины сидят без света, а виноват не чиновник из Минобороны, а ахметов?

блин люди вот не зря у нас в стране война и жопа.. идиоты потому что.
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яка риночна іканоміка? суд заборонив відключати елєктрику водогону, шо качайє воду на лугандон, а там вже борг понад три лярда!!!
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ты нам еще "соплями по клаве" поведай, про зубожилого ахметку, который еле на 3.14% прибыли выживает
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Луганск с осени 14 года получает электрику из РФ - наши еле летом 14 года подорвали высоковольтную линию что вела из Счастья в Луганск.

Не путайте с Донеччиной. Там - да. ветки запитаны от Светлодарки.

недоработка Миноооброны. Потому что руководство пресс качает вместо того чтобы военные вопоросы решать.
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Военные объекты обесточены, а быдло лугандонское ни копейки не платит и платить не будет.
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Зачем нам наши военные объекты? Электричество нужно качать в Лугандон и Даунбас. Мало того, что качать но и скинуться на оплату. Оккупант не может сидеть в темноте и без телевизора... Этоженашалюдя...
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Луганск с осени 14 года получает электрику из РФ - наши еще летом 14 года подорвали высоковольтную линию что вела из Счастья в Луганск.


Луганск сидел в темноте лето 14 года, пока им осенью 14 года не протянули высоковольтную линию из РФ.


Не путайте с Донеччиной. Там - да. ветки запитаны от Светлодарки.
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Интересно, а что, по этому поводу, думает "говнокомандующий"? Опять "сделает "красивый жест", как на судостроительном, в Николаеве? А что Данилюк - ведь это прямой подрыв боеспособности в/ч, да ещё и в прифронтовой зоне... Тут прямая угроза безопасности страны! Или "тёрки" на частном металлургическом предприятии - ВАЖНЕЕ?!...
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Красивых жестов больше не будет. Выборы закончились.
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Будут... американский "фак", и украинский - "Старий дід з куреня" ("дуля")...
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Відключіть електрику говнокомандуючому.
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Да у него ШР, между мозгом и языком, давно разъединён... (а, может, там "жгут" соединительный, вообще, отсутствует?).
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Оху... Зебилы, шо в ваших методичках?
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то долги лугандона!!!! Суд запретив відключати снабжєнійє врага, то вони тепер свєт і воду відключают українським воякам - це ж якими тра бути україноненависниками і підлими зрадниками!!!
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Хватит нести ахинею. Минобороны надо шею намылить.


Луганск с осени 14 года получает электрику из РФ - наши еще летом 14 года подорвали высоковольтную линию что вела из Счастья в Луганск.
Луганск сидел в темноте лето 14 года, пока им осенью 14 года не протянули высоковольтную линию из РФ.
Не путайте с Донеччиной. Там - да. ветки запитаны от Светлодарки.
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Наряд на выезд. Оцепить ЛЭО, директора на губу. Нет военного положения ? А пофиг идет война...
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тупой высер и два лайка от таких же дебилов как ты.

А на какие шиши газ или уголь для ТЭЦ покупать? страна даунов и олигофренов..
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Перед тем как дебилами нарекать, разберитесь , что это за контора и куда она раздает мощности.
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а пусть вазелин дачу в италии продаст и погасит долги ВСУ.
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За это надо сразу вешать тех кто отключил и тех кто не оплатил.
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Странно, а у президента воюющей страны на Лиге смеха свет был... Не правда ли, все это очень смешно?
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сводки с франта - за долги у армии конфисковали бк и армия вынуждена заложить в ломбарды
часть бронетехники...... - это какойто жыдовский ****** товаристчи......................
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и после этого электростанция счастье станет меньше сжигать драгоценного газа
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ну а за какие шиши они должны закупать газ, если им должны миллионы и не платят?

бабульки по селам как раз платят.

скотство, просто скотство. А потом такие - ой почему Киев так ненавидят местные на луганщине?

да вот из-за такого скотского отношения ка кэто. Потому что свет отключают не только военным объектам - там сейчас по всей области по 4-5 часов свет дают.
скоты блин.. от войны они устали.. поедьте и хлебните - каково это.
страна дебилов. и все кого не возьмешь - все "патриоты". Только платить за это не хотят.
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Что за хрень? ЛЭО принадлежит какому-то козлу, который купил ее за копейки. Может пора его на место поставить? А нет, так отобрать ЛЭО, а самого назад под зад коленом в *********.
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Добавлю, что они остались собственниками именно благодаря армии.
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а за какие шиши этот человек, кто бы он ни был, должен платить зарплаты? покупать и чинить оборудование? закупать уголь или газ для ТЭЦ?

о рыночной экономике не слыхали? все в совке живете?
стадо совковых баранов в комментах, тьфу.
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Це є бесправність... що за куйня, військовим, майже на нулі світло відключають....?
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Все в порядке.Зебанда в действии.Рулят....ЛНР не платит за свет...Ничо подымем тарифы в Украине-пусть платят за того парня.ВСУ не платят-непорядок.Отключить....
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Луганск с осени 14 года получает электрику из РФ - наши еще летом 14 года подорвали высоковольтную линию что вела из Счастья в Луганск.


Луганск сидел в темноте летом 14 года, пока им осенью 14 года не протянули высоковольтную линию из РФ.


Не путайте с Донеччиной. Там - да. ветки запитаны от Светлодарки.
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Где СБУ??И Военная Прокуратура?.Сопли утренние дожёвывают?.Наглость несусветная А Зеля по тренажёрным залам шастает.В Сизо на 5 лет , без суда и следствияКто дал команду вырубить рубильники.По цепочке.от одного года и выше в геометрической прогрессии по должности.Безответственный бизнес.
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в СИЗО надо сажать тех, кто НЕ ПЛАТИЛ!! Кто в Минобороны отвечает за оплату коммуналки!!!

совковые мозги, а еще в Европу хотят.. мрак.
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Не може бути обленерго приватним в зоні проведення ООС, так як власник є посуті своїй спекулянтом, який купляє електроенергію в державних і приватних компаній і перепродує населенню і організціям, закладуючи для себе прибуток і експлуатаційні витрати. тому й застосовує відключення, не зважаючи на обороноздатність країни, бо є напевно ще власником із-за кордону, тобто з проросійськими корнями...
Необхідно негайно здійснити приватизацію обленерго в зоні проведення ООС, тобто в на територіях Донецької і Луганської областей, з метою забезпечення обороноздатності країни... і чим швидше, тим краще, а потім вже розбиратися з тими хто підриває обороноздатність України...
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да нет уж - сначала нужно разобраться, кто подрывает обороноспособность страны. не обеспечив своевременную оплату предоставленных коммунальных услуг!

в Европу хотим, а в башках - совковый МУСОР.

о рыночной экономике даже в школе не учили, понятное дело.
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В результаті штучно створеної ситуації з постачанням/непостачанням важливих об'єктів обороноздатності країни необхідно в найближчий час (місяць/два місяці) забезпечити усі важливі військові об'єкти індивідуальними стаціонарними/пересувними електростанціями, які будуть також при можливості використовувати природну енергію сонця і вітру... бо ця тяганина з підключенням/відключенням електроенергії від військових підрозділів на межі зіткнення з ворогом-агресором буде ще довго тривати... тай й надійність підключення військових підрозідлів до загальної системи електропостачання, як показує ця стаття, дуже мала... що може в любу хвилину позначитися на обороноздатності військових підрозділів та країни в цілому...
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Військові обєкти відключати можна, а сепарів на непідконтрольній території (в тому числі і військові обєкти) відключати від води і електрики - не можна. Хтось щось розуміє?
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