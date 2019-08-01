 9 военных объектов в Счастье на Луганщине обесточены из-за долгов, на очереди объекты в Сватово и Попасной, - Луганское энергетическое объединение

По это говорится в сообщении прессслужбы энергокомпании в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"ООО "ЛЭО" вынуждено отключить от энергоснабжения военные формирования на территории Луганской области, которые не платят за потребленную электроэнергию ... Уже обесточены 9 военных объектов в г.. Счастье. Очередные отключения ждут формирования в г.. Сватово, Беловодск , Белокуракино, Попасная", - заявили в компании.

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По данным пресс-службы, военные задолжали за электроэнергию более 6 млн грн.

"Сначала они пытались пользоваться электроэнергией безучетно и бесплатно, теперь, когда энергетиками проведены рейдовые проверки, не уплачиваются средства за использованное даже после заключения договоров на поставку", - утверждают в ЛЭО.