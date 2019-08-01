 9 военных объектов в Счастье на Луганщине обесточены из-за долгов, на очереди объекты в Сватово и Попасной, - Луганское энергетическое объединение

По это говорится в сообщении прессслужбы энергокомпании в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"ООО "ЛЭО" вынуждено отключить от энергоснабжения военные формирования на территории Луганской области, которые не платят за потребленную электроэнергию ... Уже обесточены 9 военных объектов в г.. Счастье. Очередные отключения ждут формирования в г.. Сватово, Беловодск , Белокуракино, Попасная", - заявили в компании.
По данным пресс-службы, военные задолжали за электроэнергию более 6 млн грн.
"Сначала они пытались пользоваться электроэнергией безучетно и бесплатно, теперь, когда энергетиками проведены рейдовые проверки, не уплачиваются средства за использованное даже после заключения договоров на поставку", - утверждают в ЛЭО.
Абсолютно согласен, почему у кабмина, деньги на бесплатную воду и электричество сепарам есть, даже на пенсии есть, а за свет для ВСУ-нет.
Да судя по результатам последних выборов, там и все магазины и бары принадлежат сепарам, т.е. ВСУ можно не постачать продовольствие и не платить з/п.
Пусть "Командири та офіцери" которые допустили неуплату за електроенергию и отвечают прямо сейчас, ведь по сути они вместо исполнения своих служебных обязанностей совершили диверсию.
А то по Вашему, в случае отсутствия продуктов в какой то в/ч винить нужно не командование в/ч, а местных жителей, которые заплатили налоги, но не хотят носить в в/ч продукты и готовить солдатам ужин.
Да они АБСОЛЮТНО законно используют єлектроенергию, бензин, солярку, картошку, носки и т.д.
Но это АБСОЛЮТНО не значит, что я или Вы или кто то другой им ОБЯЗАНЫ месяцами возить свою картошку. АБСОЛЮТНО не значит !!!! И АБСОЛЮТНО не значит, что если в в/ч закончилась картошка, то расстрелять надо Ивана с Львовской области, только по той причине, что у него есть картошка в погребе. У меня в городе несколько в/ч все они со светом, и солдаты не ходят по городу с автоматами и не отбирают деньги в прохожих и продукты в магазинах. Так что смею предположить, что если нет света или еды или з/п в какой то конкретной части, то причины нужно искать в командовании части, а не в торговцах электрикой или картошкой.
Не путайте с Донеччиной. Там - да. ветки запитаны от Светлодарки.
Луганск сидел в темноте лето 14 года, пока им осенью 14 года не протянули высоковольтную линию из РФ.
Не путайте с Донеччиной. Там - да. ветки запитаны от Светлодарки.
Пришел, затвором передернул и " Військові об'єкти біля лінії фронту це не пункти постійної дислокації", загрузил рюкзак с тележкой и пошел.
Пусть командир пише розписку і по цій розписці ВЦА відшкодовує гроші за потребленную ЭЛЕКТРОЕНЕРГИЮ.
В Украине сотни в/ч десятилетиями платят за свет и без ВП.
Давайте введем ВП, бо без него зима не наступит. Придурок.
И вообще - за все надо платить.
тут тупо недоработка Генштаба и Минобороны.
на мыло дятлов, кто за это отвечает.
Завтра придет к Вам прапорщик с соседней части, опустошит холодильник, заберет все гаджеты и т.д. Скажет, извини, всё для армии.
Гриша. Та адін ..уй!
Igor L, ти кацап ?
Игорек, так камандир-уклонист старше ахвицера
приоритеты
национализировать активы ахметова (сепаратизм, подрывная деятельность против ВСУ)
блин люди вот не зря у нас в стране война и жопа.. идиоты потому что.
Не путайте с Донеччиной. Там - да. ветки запитаны от Светлодарки.
недоработка Миноооброны. Потому что руководство пресс качает вместо того чтобы военные вопоросы решать.
Луганск сидел в темноте лето 14 года, пока им осенью 14 года не протянули высоковольтную линию из РФ.
Не путайте с Донеччиной. Там - да. ветки запитаны от Светлодарки.
Луганск с осени 14 года получает электрику из РФ - наши еще летом 14 года подорвали высоковольтную линию что вела из Счастья в Луганск.
Луганск сидел в темноте лето 14 года, пока им осенью 14 года не протянули высоковольтную линию из РФ.
Не путайте с Донеччиной. Там - да. ветки запитаны от Светлодарки.
А на какие шиши газ или уголь для ТЭЦ покупать? страна даунов и олигофренов..
часть бронетехники...... - это какойто жыдовский ****** товаристчи......................
бабульки по селам как раз платят.
скотство, просто скотство. А потом такие - ой почему Киев так ненавидят местные на луганщине?
да вот из-за такого скотского отношения ка кэто. Потому что свет отключают не только военным объектам - там сейчас по всей области по 4-5 часов свет дают.
скоты блин.. от войны они устали.. поедьте и хлебните - каково это.
страна дебилов. и все кого не возьмешь - все "патриоты". Только платить за это не хотят.
о рыночной экономике не слыхали? все в совке живете?
стадо совковых баранов в комментах, тьфу.
Луганск сидел в темноте летом 14 года, пока им осенью 14 года не протянули высоковольтную линию из РФ.
Не путайте с Донеччиной. Там - да. ветки запитаны от Светлодарки.
совковые мозги, а еще в Европу хотят.. мрак.
Необхідно негайно здійснити приватизацію обленерго в зоні проведення ООС, тобто в на територіях Донецької і Луганської областей, з метою забезпечення обороноздатності країни... і чим швидше, тим краще, а потім вже розбиратися з тими хто підриває обороноздатність України...
в Европу хотим, а в башках - совковый МУСОР.
о рыночной экономике даже в школе не учили, понятное дело.