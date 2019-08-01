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Все про:пожар (3604) Полтава (484) ГСЧС (2177)

 Под Полтавой горит свалка на площади 2 га

В селе Макуховка на площади 2 га горит полтавская городская свалка. Пожар ликвидируют 10 единиц техники ГСЧС.

Об этом рассказал представитель ГСЧС Виталий Шкаревский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отмечается, пожар ликвидируют 10 единиц техники ГСЧС и более 40 человек личного состава. Кроме этого спасателям помогают работники коммунальных предприятий Полтавы, в частности, 3 автомобиля-водовоза и 2 трактора. На месте развернули пожарно-насосную станцию, которая подавала воду из реки Ворсклы.

Под Полтавой горит свалка на площади 2 га 01

В ГСЧС не прогнозируют время ликвидации пожара, потому что этим работам мешает высокая температура и большое количество горючих материалов. Причина пожара устанавливается.

Сообщается, что дым от пожара на мусорной свалке можно увидеть и в самой Полтаве.

По состоянию на 20.00 31 июля часть пожара была ликвидирована - на площади 0,5 га.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140692
 
 
 Топ комментарии
 
если вы не хотите мусоросжигательный завод, тогда мусоросжигательный завод сам придет к вам...
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На россии горит свалка в 3 миллиона гектар, были замечены медведи пытавшиеся таскать воду из реки
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Два гектара это мелочь по сравнению с *********** где в Сибири горит 3 млн. леса !!!
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Только дебилы могут оправдывать свое разгильдяйство, тем что у соседа еще хуже.
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Сибирь горит ,Полтава горит.Туда надо из Киева подкрепление или из Харькова.,а то будет ,как во Львове.Мусорки надо приватизировать,чтобы было с кого спросить!Тендеры среди вторсырьевщиков провести.Золотой дно!Топливные пеллеты даже можно выпускать!Газ для заправки машин или отопления.
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На россии горит свалка в 3 миллиона гектар, были замечены медведи пытавшиеся таскать воду из реки
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тоже мне новость . она у нас минимум раз в год горит
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если вы не хотите мусоросжигательный завод, тогда мусоросжигательный завод сам придет к вам...
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А так вон оно че там горело. Кто то из мусора деньги делает, как Швеция 99% мусора перерабатывается и еще даже мусор импортируют. А у нас горит, деньги горят. Вчера по радио НВ расказывали что ставят раздельные мусорные баки для органики и если мусор разделять то в будуещеем возможно перестанут брать деньги за вывоз мусора, а вот в Нидерландах наоборот чтоб выкинуть мусор в раздельные бочки надо денежку закинуть.
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Ще би півроку тому тут було би повно дописвів шо то Петька підпалив ))
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Причин загоряння може бути декілька:
1. Самозаймання - не правильна технологія захоронення або скло спрацювало, як лупа
2. Підпал:

--- Спеціально
--- Необережне поводження з вогнем.
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