 Под Полтавой горит свалка на площади 2 га

Об этом рассказал представитель ГСЧС Виталий Шкаревский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Отмечается, пожар ликвидируют 10 единиц техники ГСЧС и более 40 человек личного состава. Кроме этого спасателям помогают работники коммунальных предприятий Полтавы, в частности, 3 автомобиля-водовоза и 2 трактора. На месте развернули пожарно-насосную станцию, которая подавала воду из реки Ворсклы.
В ГСЧС не прогнозируют время ликвидации пожара, потому что этим работам мешает высокая температура и большое количество горючих материалов. Причина пожара устанавливается.
Сообщается, что дым от пожара на мусорной свалке можно увидеть и в самой Полтаве.
По состоянию на 20.00 31 июля часть пожара была ликвидирована - на площади 0,5 га.
1. Самозаймання - не правильна технологія захоронення або скло спрацювало, як лупа
2. Підпал:
--- Спеціально
--- Необережне поводження з вогнем.