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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:ВР (23240) депутат (2693) здоровье (1258) Супрун Ульяна (545)

 Признавайте ошибки, не позволяйте вами манипулировать, тренируйтесь слышать: Супрун дала вторую часть советов новоиспеченным депутатам

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала вторую порцию советов относительно здоровья новоиспеченным народным депутатам девятого созыва Верховной Рады Украины.

Об этом она написала на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вторая часть советов для народных избранников Верховной Рады Украины 9-го созыва также касается здоровья. Но именно здоровье института, в котором они будут работать, и всей Украины в целом", - отметила и.о. министра здравоохранения.

  • Народный депутат Украины приносит присягу народу Украины. Не лидеру партии или главе фракции. Не позволяйте манипулировать вами. Будьте субъектом, а не объектом.
  • Разберитесь, кто конкретно за что отвечает. Не будьте популистами, которые просто спешат первыми обвинить кого-то во всех проблемах мира.
  • Будьте экспертом в области, в которой будете входить в комитет. Глубоко все исследуйте и постоянно учитесь новому.
  • Ездите в больницы, школы, университеты, предприятия и говорите с конечными бенефициарами изменений. Обязательно всегда делайте факт-чекинг.
  • Очень осторожно относитесь к информации, которую потребляете. Проверяйте источники и не спешите с публичными заявлениями до изучения достаточного количества информации. Заботьтесь об информационной гигиене и не работайте с недобросовестными СМИ.
  • Признавайте ошибки. Все ошибаются. Это нормально и профессионально признавать, то, что вы были не правы. Также откровенно говорите об ошибках своим коллегам. Честность по ошибок внутри команды - обязательная составляющая эффективной работы.
  • Пройдите курсы аргументации и дебатов. Если вы четко осознаете, что должно быть сделано и знаете, что есть "красные линии", которые нельзя переступать - не делайте компромиссов относительно этого.
  • У сложных проблем нет простых решений. Если вам кажется, что вы видите элементарное решение сложной социальной или экономической проблемы – скорее всего, оно неправильное.
  • Поддерживайте государственные институты. Заботьтесь об укреплении их способности и эффективности.
  • Тренируйтесь слышать. Это экономит много времени и энергии. Старайтесь чаще быть в роли того, кто слушает, а не того, кто говорит.
  • Будьте партнером и усилением членов правительства, помогайте воплощать системные изменения и тушить "пожары", которые обязательно будут возникать.

"Когда люди вокруг жалуются и пророчествуют вам неудачи, есть шанс сильно удивить всех. Проверено на собственном опыте", - подытожила Супрун.

Напомним, вчера Ульяна Супрун дала первую часть советов народным депутатам девятого созыва Верховной Рады Украины.

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Признавайте ошибки, не позволяйте вами манипулировать, тренируйтесь слышать: Супрун дала вторую часть советов новоиспеченным депутатам 01
Признавайте ошибки, не позволяйте вами манипулировать, тренируйтесь слышать: Супрун дала вторую часть советов новоиспеченным депутатам 02

Источник: https://censor.net.ua/n3140691
 
   
 Топ комментарии
 
реально -- она первый из руководителей МОЗ, кто столько сделала для страны.... тяжко будет массажисту от ЗЕ после такой-то сильной тети.
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Вона не дура, просто знає що вигонять, тому що візьмуть "сукиного сина, але свого ", тому і тролить
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Вместо работы это дура целыми днями полную чушь в соцсетях строчит.
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Вона не дура, просто знає що вигонять, тому що візьмуть "сукиного сина, але свого ", тому і тролить
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Доктор-смерть!! Признавайте ошибки, не позволяйте вами манипулировать, тренируйтесь слышать: Супрун дала вторую часть советов новоиспеченным депутатам - Цензор.НЕТ 3572
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зе депутатов не жалко если сдохнет возмут другого - они же как серая масса
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Пані Уляно, зробіть майбутнім нардепам прививки від "зеленухи" Визнайте помилки, не дозволяйте вами маніпулювати, тренуйтеся чути: Супрун дала другу частину порад новоспеченим депутатам - Цензор.НЕТ 4530

уколом в голову.....
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Это я про нее, судя по времени её поста она это строчит в рабочее время что не входит в её служебный обязанности. А данное время её работы оплачивается из нашего кармана. Сомневаюсь что у вас в ЕС министры позволяют себе подобное.
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Вибачте що ввів вас в оману. Зробив помилку, забув поставити знак оклику.
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«Андрей Бондаренко 80fa57a1

Вместо работы это дура целыми днями полную чушь в соцсетях строчит.»(с)

Потягло знайоми гамнєнцом 2014 : «Ви там на майданє, скачітє, майданутиє, а Дамбасс работаєт !»
Спасібо за работу....
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11. не рукаблудствуйте своей шаурмой.
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12. не прилюбодействуй Коломойским своим.
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краще би розказала скільки заробила зелені), насправді, а не в деклараціях))) Признавайте ошибки, не позволяйте вами манипулировать, тренируйтесь слышать: Супрун дала вторую часть советов новоиспеченным депутатам - Цензор.НЕТ 550
докторша-смерть! Признавайте ошибки, не позволяйте вами манипулировать, тренируйтесь слышать: Супрун дала вторую часть советов новоиспеченным депутатам - Цензор.НЕТ 8165
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повторюємо), чоколятним подобається)))

краще би розказала скільки заробила зелені), насправді, а не в деклараціях))) Визнайте помилки, не дозволяйте вами маніпулювати, тренуйтеся чути: Супрун дала другу частину порад новоспеченим депутатам - Цензор.НЕТ 1309
докторша-смерть! Визнайте помилки, не дозволяйте вами маніпулювати, тренуйтеся чути: Супрун дала другу частину порад новоспеченим депутатам - Цензор.НЕТ 1309 Визнайте помилки, не дозволяйте вами маніпулювати, тренуйтеся чути: Супрун дала другу частину порад новоспеченим депутатам - Цензор.НЕТ 1924 Визнайте помилки, не дозволяйте вами маніпулювати, тренуйтеся чути: Супрун дала другу частину порад новоспеченим депутатам - Цензор.НЕТ 1924 Визнайте помилки, не дозволяйте вами маніпулювати, тренуйтеся чути: Супрун дала другу частину порад новоспеченим депутатам - Цензор.НЕТ 1924
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13. не возложи грехи свои на папиредникав.
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недоумки обычно во всех дур видят-это диагноз
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Опять ведьма на метле....для комплекта ещё Луценчиху Бабу Ягу в ступе с кикиморой Иркой Геращенко
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ЗЄкнопкодави ніколи не помиляються: вони навчаються в Трускавці!
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реально -- она первый из руководителей МОЗ, кто столько сделала для страны.... тяжко будет массажисту от ЗЕ после такой-то сильной тети.
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Вона закінчила те, що почали ще яники. Вони разом знищили в Україні медицину.
Замість запроваджувати інститут обов'язкової страхової медицини, ця пришелепекувата баба чомусь вирішила піти таким же нетрадиційним шляхом, як і всі її пришелепкуваті поради. Сімейна медицина може ефективно працювати тільки
у хворій уяві баби Улі. Це черговий акт геноциду української нації, а не медицинська реформа.
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интересно послушать, что же не так в семейной медицине?
и почему к семейным врачам стояли толпы уже лет как 10,
и только в прошлом году наконец-то семейных врачей "присоединили к государству"?
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Боюсь, что массажисту тяжело не будет, тяжело будет нам! Что может сделать в медицине владелец частных клиник? Реформировать медицину так, что б в его клиники ходило больше клиентов.
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А вот уже и подтверждение моих домыслов: Сооплату медуслуг планируем принять: человек должен иметь право выбора врача или клиники, - Радуцкий.
Уже подтягивает клиентов в свои клиник и за счет бюджета.
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да... видимо так. но сложно ему будет, либо придется умерить аппетиты и
довольствоваться финансированием на уровне бюджетной программы.
хотя, там могут и пытаться рисовать коэффициенты на развитие... и т.д.
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То хай і їде у ту країну, для якої багато зробила. А у нас остання лікарня закривається.
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то де у Вас? та чи багато Ви мали від тієї лікарні? та й що, амбулаторія не може такого?!

ми цією реформою дуже задоволені
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Эти медицинские советы, скорее, для расы господ, а не для расы слуг народа...
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Щось подібне пр. Преображенський пробував втолкувати "шарікову"
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"Когда люди вокруг жалуются и пророчествуют вам неудачи, есть шанс сильно удивить всех. Проверено на собственном опыте", - подытожила Супрун.

Вот в этом она права, мы думали просто воровать будет, а она удивила, уничтожила Конституцию Украины, загнала народ Украину себе в финансовое рабство, все равно ворует но думает что делает Украине большую услугу.
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Хорошая мысль, ОПГ имени Порошенко помогла её.
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Покажи мне статью Конституции о платной медицине которая сейчас в Украине внедрена насильно.
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А ти покажи мені статтю про платне отримання освіти яке зараз насильно введене в Україні.
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Банда Петьки еще одну статью Конституции нарушила? Не знал, спасибо за информацию.
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НЕ переживай, вот уже все меняется и медицина становится бесплатной и в клиниках Борис тоже будут лечить за бюджетные средства: Сооплату медуслуг планируем принять: человек должен иметь право выбора врача или клиники, - Радуцкий
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« - ... и сорвал процесс открытия дворца бракосочетания. Затем на развалинах часовни...
- Простите, часовню тоже я развалил?
- Нет. Это было до Вас. В XIV веке. »
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Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, они в окно. Но запомни с этим делом мы покончили давно.
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Раиса Богатырева - это ВЫ, мы помним как вы при янукОвоще не воровали и какие цены были на лекарства при монополизации рынка лекарств вашим сыном. А так же помним коробочки в каждом медкабинете "На развитие кабинета".
Прежде чем обвинять кого то в воровстве прочитайте статью: "Медична реформа: три життєво важливі кроки для нового парламенту". (ссылку почему то цензор не дает выложить, но было бы желание и так можно найти на просторах и-нета).
Или у вас есть доказательства, что министр МОЗ ворует? Тогда вам дорога в НАБУ или ГБР.
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Против исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун ГПУ открыла уголовные производства.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на пресс-конференции.
"Я знаю, что по Уляне (Супрун, - "24") тоже были открыты уголовные производства", - отметил Сытник.https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
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До конца статью за 28 апреля 2017года читайте, за 2,5 года официального подтверждения так и нет:

По его словам, производства могут быть связаны с реформаторскими инициативами Супрун. Однако официального подтверждения еще нет.
Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство против и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун. Супрун подозревали в вероятном нецелевом использовании бюджетных средств в результате проведения международных закупок лекарств. Дело закрыли за отсутствием состава преступления.

На сегодняшний день нравиться Вам реформа или нет, нравиться ли вам Супрун или нет, но более честного министра, который не замарался ни в каких схемах в Украине не было и нет.
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Вот и я о том, же, дело есть, а подтверждения нет, так зачем ты меня в НАБУ посылал? Чтобы еще одно дело без подтверждения появилось? У порохобанды все так, написеть и продолжать воровать.
Кстати о каком министре речь идет, у нас уже много лет нет министра здравоохранения, опять писешь на голубом глазу?
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Так, а на основании чего ты обвиняешь в воровстве и.о. министра Супрун, у Сытника доказательств нет, у тебя доказательств нет, Дело офисиально закрыто, т.е. его тоже нет? Или Зекомандос во главе с Богданом всех голословно будут обвинять в воровстве и крышевании?
Ты прекрасно понял о каком министре я говорю, даже если он и с приставкой и.о.
Сразу хочу сказать, что я не порохобот и не надо меня к ним приписывать, просто из всей той порохобанды как ты ее называешь лично у меня нет претензий и я положительно оцениваю работу Супрун и Вятровича, ну еще больше положительно, чем отрицательно оцениваю работу Гриневич.
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боже... какой откровенный маразм
если что, у меня есть еще нереформированный врач Вам в помощь.
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Честность по ошибок
===============
Вазьмітє міня каррєктаром в рідакцийю!
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Проблема наших Депутатов и чиновников:
многие стали путать свои обязанности со своими желаниями.
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це прєРОГатіва "братьйєв" мацковцкіх
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Отправьте ее в больницу райцентра на 5-6 тысяч гривен пусть поживет посмотрим как будет умничать.
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живет она в избушке в лесу на курьих ножках несет пургу в инете метлою машет пете...
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тих неукрів після прививки від зеленухи треба пані Марині для інклюзивної освіти передати Визнайте помилки, не дозволяйте вами маніпулювати, тренуйтеся чути: Супрун дала другу частину порад новоспеченим депутатам - Цензор.НЕТ 4008
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Якщо ви хочете носити поганяйло баба Яга - користуйтеся порадами Уляни Супрун.
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Точно - поради від Баби Яги, - випий водички хлопчику - козликом станеш.
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Будьте субьектом а не обьктом. Обьект (предмет)это верховная рада.Аналогия-(Продукт субпродукты. Подрядчик субподрядчики). Невозможно человеку быть радой .
То же самое когда говорят про Украину. Украина не может стать обьктом то есть мировой политикой. а вот малым суьектом да. Они сами не знают что говорят чушь.
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Ульяна.Это и к тебе относится.Вот признай свои ошибки.Прививок от столбняка у нас в стране почти нет.На себе это прочуствовал в этом году.Терапевты начали неплохо зарабатывать-это правда.А вот врачи узкой специализации как сидели на минималке,так и сидят.И реформу твою поминают вместе с тобой всякими нехорошими словами.Терапевт приняла пациента,дала направление к узкопрофильному врачу, получила свои 20 тысяч,и не клята не мята.А остальные принимают всех,кого терапевты к ним направили,выполняют весь черновой объем работы по конкретному лечению пациента, и минималку получают.Хирурги например.Насмотрелся я в этом году в своей районной поликлиннике на разборки между терапевтом своим и хирургом,сам убедился какие у них между собой "высокие отношения".Как в той сказке,кому вершки,а кому и корешки.
Признай Ульяна ошибки свои.Легче станет.
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