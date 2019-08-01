 Признавайте ошибки, не позволяйте вами манипулировать, тренируйтесь слышать: Супрун дала вторую часть советов новоиспеченным депутатам

Об этом она написала на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вторая часть советов для народных избранников Верховной Рады Украины 9-го созыва также касается здоровья. Но именно здоровье института, в котором они будут работать, и всей Украины в целом", - отметила и.о. министра здравоохранения.
- Народный депутат Украины приносит присягу народу Украины. Не лидеру партии или главе фракции. Не позволяйте манипулировать вами. Будьте субъектом, а не объектом.
- Разберитесь, кто конкретно за что отвечает. Не будьте популистами, которые просто спешат первыми обвинить кого-то во всех проблемах мира.
- Будьте экспертом в области, в которой будете входить в комитет. Глубоко все исследуйте и постоянно учитесь новому.
- Ездите в больницы, школы, университеты, предприятия и говорите с конечными бенефициарами изменений. Обязательно всегда делайте факт-чекинг.
- Очень осторожно относитесь к информации, которую потребляете. Проверяйте источники и не спешите с публичными заявлениями до изучения достаточного количества информации. Заботьтесь об информационной гигиене и не работайте с недобросовестными СМИ.
- Признавайте ошибки. Все ошибаются. Это нормально и профессионально признавать, то, что вы были не правы. Также откровенно говорите об ошибках своим коллегам. Честность по ошибок внутри команды - обязательная составляющая эффективной работы.
- Пройдите курсы аргументации и дебатов. Если вы четко осознаете, что должно быть сделано и знаете, что есть "красные линии", которые нельзя переступать - не делайте компромиссов относительно этого.
- У сложных проблем нет простых решений. Если вам кажется, что вы видите элементарное решение сложной социальной или экономической проблемы – скорее всего, оно неправильное.
- Поддерживайте государственные институты. Заботьтесь об укреплении их способности и эффективности.
- Тренируйтесь слышать. Это экономит много времени и энергии. Старайтесь чаще быть в роли того, кто слушает, а не того, кто говорит.
- Будьте партнером и усилением членов правительства, помогайте воплощать системные изменения и тушить "пожары", которые обязательно будут возникать.
"Когда люди вокруг жалуются и пророчествуют вам неудачи, есть шанс сильно удивить всех. Проверено на собственном опыте", - подытожила Супрун.
Напомним, вчера Ульяна Супрун дала первую часть советов народным депутатам девятого созыва Верховной Рады Украины.
уколом в голову.....
Вместо работы это дура целыми днями полную чушь в соцсетях строчит.»(с)
Потягло знайоми гамнєнцом 2014 : «Ви там на майданє, скачітє, майданутиє, а Дамбасс работаєт !»
Спасібо за работу....
докторша-смерть!
краще би розказала скільки заробила зелені), насправді, а не в деклараціях)))
докторша-смерть!
Замість запроваджувати інститут обов'язкової страхової медицини, ця пришелепекувата баба чомусь вирішила піти таким же нетрадиційним шляхом, як і всі її пришелепкуваті поради. Сімейна медицина може ефективно працювати тільки
у хворій уяві баби Улі. Це черговий акт геноциду української нації, а не медицинська реформа.
и почему к семейным врачам стояли толпы уже лет как 10,
и только в прошлом году наконец-то семейных врачей "присоединили к государству"?
Уже подтягивает клиентов в свои клиник и за счет бюджета.
довольствоваться финансированием на уровне бюджетной программы.
хотя, там могут и пытаться рисовать коэффициенты на развитие... и т.д.
ми цією реформою дуже задоволені
Вот в этом она права, мы думали просто воровать будет, а она удивила, уничтожила Конституцию Украины, загнала народ Украину себе в финансовое рабство, все равно ворует но думает что делает Украине большую услугу.
- Простите, часовню тоже я развалил?
- Нет. Это было до Вас. В XIV веке. »
Прежде чем обвинять кого то в воровстве прочитайте статью: "Медична реформа: три життєво важливі кроки для нового парламенту". (ссылку почему то цензор не дает выложить, но было бы желание и так можно найти на просторах и-нета).
Или у вас есть доказательства, что министр МОЗ ворует? Тогда вам дорога в НАБУ или ГБР.
Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на пресс-конференции.
"Я знаю, что по Уляне (Супрун, - "24") тоже были открыты уголовные производства", - отметил Сытник.https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
По его словам, производства могут быть связаны с реформаторскими инициативами Супрун. Однако официального подтверждения еще нет.
Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство против и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун. Супрун подозревали в вероятном нецелевом использовании бюджетных средств в результате проведения международных закупок лекарств. Дело закрыли за отсутствием состава преступления.
На сегодняшний день нравиться Вам реформа или нет, нравиться ли вам Супрун или нет, но более честного министра, который не замарался ни в каких схемах в Украине не было и нет.
Кстати о каком министре речь идет, у нас уже много лет нет министра здравоохранения, опять писешь на голубом глазу?
Ты прекрасно понял о каком министре я говорю, даже если он и с приставкой и.о.
Сразу хочу сказать, что я не порохобот и не надо меня к ним приписывать, просто из всей той порохобанды как ты ее называешь лично у меня нет претензий и я положительно оцениваю работу Супрун и Вятровича, ну еще больше положительно, чем отрицательно оцениваю работу Гриневич.
если что, у меня есть еще нереформированный врач Вам в помощь.
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Вазьмітє міня каррєктаром в рідакцийю!
многие стали путать свои обязанности со своими желаниями.
То же самое когда говорят про Украину. Украина не может стать обьктом то есть мировой политикой. а вот малым суьектом да. Они сами не знают что говорят чушь.
Признай Ульяна ошибки свои.Легче станет.