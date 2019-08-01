 Признавайте ошибки, не позволяйте вами манипулировать, тренируйтесь слышать: Супрун дала вторую часть советов новоиспеченным депутатам

Об этом она написала на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вторая часть советов для народных избранников Верховной Рады Украины 9-го созыва также касается здоровья. Но именно здоровье института, в котором они будут работать, и всей Украины в целом", - отметила и.о. министра здравоохранения.

Народный депутат Украины приносит присягу народу Украины. Не лидеру партии или главе фракции. Не позволяйте манипулировать вами. Будьте субъектом, а не объектом.

Разберитесь, кто конкретно за что отвечает. Не будьте популистами, которые просто спешат первыми обвинить кого-то во всех проблемах мира.

Будьте экспертом в области, в которой будете входить в комитет. Глубоко все исследуйте и постоянно учитесь новому.

Ездите в больницы, школы, университеты, предприятия и говорите с конечными бенефициарами изменений. Обязательно всегда делайте факт-чекинг.

Очень осторожно относитесь к информации, которую потребляете. Проверяйте источники и не спешите с публичными заявлениями до изучения достаточного количества информации. Заботьтесь об информационной гигиене и не работайте с недобросовестными СМИ.

Признавайте ошибки. Все ошибаются. Это нормально и профессионально признавать, то, что вы были не правы. Также откровенно говорите об ошибках своим коллегам. Честность по ошибок внутри команды - обязательная составляющая эффективной работы.

Пройдите курсы аргументации и дебатов. Если вы четко осознаете, что должно быть сделано и знаете, что есть "красные линии", которые нельзя переступать - не делайте компромиссов относительно этого.

У сложных проблем нет простых решений. Если вам кажется, что вы видите элементарное решение сложной социальной или экономической проблемы – скорее всего, оно неправильное.

Поддерживайте государственные институты. Заботьтесь об укреплении их способности и эффективности.

Тренируйтесь слышать. Это экономит много времени и энергии. Старайтесь чаще быть в роли того, кто слушает, а не того, кто говорит.

Будьте партнером и усилением членов правительства, помогайте воплощать системные изменения и тушить "пожары", которые обязательно будут возникать.

"Когда люди вокруг жалуются и пророчествуют вам неудачи, есть шанс сильно удивить всех. Проверено на собственном опыте", - подытожила Супрун.

Напомним, вчера Ульяна Супрун дала первую часть советов народным депутатам девятого созыва Верховной Рады Украины.

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