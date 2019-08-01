 Беспилотник наблюдателей на Донбассе пытались заглушить пять раз, - ОБСЕ

Об этом сообщается в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ.



"В пяти случаях БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался радиопомехам сигнала, по оценке, предположительно вследствие глушения: один раз при выполнении полетов над районами возле н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 20 км к северо-востоку от Мариуполя), дважды над н. п. Федоровка (подконтрольный правительству, 32 км к северо-востоку от Мариуполя) и дважды над н. п. Новосёловка Вторая (подконтрольный правительству, 36 км к северо-востоку от Мариуполя)", - говорится в отчете.

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В миссии отметили, что глушение сигнала могло осуществляться из любого района в радиусе нескольких километров от местоположения аппарата.

Вместе с тем, наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали за минувшие сутки восемь взрывов в Донецкой области и 26 - в Луганской.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, восемь взрывов против 23 соответственно)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго-западу от Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) и к северо-востоку от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

"В Луганской области СММ зафиксировала нарушения режима прекращения огня, в том числе 26 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (ни одного нарушения)", - сообщили в миссии. Большинство нарушений зафиксировано в районах к востоку от н. п. Дмитровка (подконтрольный правительству, 43 км к северу от Луганска). По оценке наблюдателей, они были связаны с "проведением учений с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности", а также в районах к северу и востоку от Попасной (подко

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нтрольная правительству, 69 км к западу от Луганска).