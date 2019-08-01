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 Беспилотник наблюдателей на Донбассе пытались заглушить пять раз, - ОБСЕ

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ пять раз подвергался глушению на Донбассе 30 июля.

 Об этом сообщается в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ.

"В пяти случаях БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался радиопомехам сигнала, по оценке, предположительно вследствие глушения: один раз при выполнении полетов над районами возле н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 20 км к северо-востоку от Мариуполя), дважды над н. п. Федоровка (подконтрольный правительству, 32 км к северо-востоку от Мариуполя) и дважды над н. п. Новосёловка Вторая (подконтрольный правительству, 36 км к северо-востоку от Мариуполя)", - говорится в отчете.

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В миссии отметили, что глушение сигнала могло осуществляться из любого района в радиусе нескольких километров от местоположения аппарата.

Вместе с тем, наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали за минувшие сутки восемь взрывов в Донецкой области и 26 - в Луганской.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, восемь взрывов против 23 соответственно)", - говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго-западу от Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) и к северо-востоку от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

"В Луганской области СММ зафиксировала нарушения режима прекращения огня, в том числе 26 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (ни одного нарушения)", - сообщили в миссии. Большинство нарушений зафиксировано в районах к востоку от н. п. Дмитровка (подконтрольный правительству, 43 км к северу от Луганска). По оценке наблюдателей, они были связаны с "проведением учений с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности", а также в районах к северу и востоку от Попасной (подко

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нтрольная правительству, 69 км к западу от Луганска).

Источник: https://censor.net.ua/n3140690
 
 
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ОБСЕ и так слепые и глухие. Зачем лишний раз глушить?
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Да ніхто їх спеціально не глушив.Це вони самі направляли БПЛА в місця де працювали наші глушилки.І це добре що працювали бо БПЛА є не тільки в обсє а й у кацапів.Тому робимо висновок,що ЗСУ в якісному та військовому плані зростає. Уже й глушилки використовують в потенційно небезпечних районах. А питання таке- що там розвідувала обсє? І для кого? Це ж підконтрольна Україні територія.
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Глушили игрой на балалайке и пели: "Эх..калинка-малинка моя..."
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Запеленговать источник "шума" не пробовали ? А зря , тогда бьі и вьіводьі делали...
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