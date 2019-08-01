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 Политика Украины
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 Готовимся создать Службу финансовых расследований, - Верланов рассказал о теме ночной встречи в Офисе Зеленского

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится внести в новый парламент как первоочередной законопроект о Службе финансовых расследований (СФР).

Как сообщил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов в интервью "Интерфакс-Украина", об этом шла речь в ходе его встречи с главой СНБО Александром Данилюком, замглавы Офиса президента Русланом Рябошапкой и главой таможенной службы Максимом Нефёдовым во вторник, передае Цензор.НЕТ.

"Вчера мы прошлись по материалам, нашим наработкам, по основному видению… Хотим выйти на консенсусное решение до начала работы Верховной Рады, чтобы это был один из первых внесенных законов и, соответственно, проголосованных в новом парламенте", – сказал Верланов.

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По его словам, согласно обсуждаемой концепции ГНС служба будет демилитаризирована.

"Механизм реорганизации налоговой милиции в новый орган мы еще обсудим, чтобы не было правового вакуума, чтобы не повторилась ситуация 2017 года, когда налоговая милиция несколько месяцев вынужденно не работала", – отметил Сергей Верланов.

Как сообщалось, в течение нескольких лет в Украине ведется дискуссия относительно создания отдельного правоохранительного органа, отвечающего за экономические преступления. В парламенте было зарегистрировано пять законопроектов о создании такого органа, среди которых - разработанный Минфином и поданный правительством проект закона об СФР и законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности, который поддерживал экс-президент Петр Порошенко. Однако ни один из них не дошел до рассмотрения в первом чтении.

Источник: https://censor.net.ua/n3140687
 
   
 Топ комментарии
 
Главное - лишить избирательных прав дебилов с зелеными соплями в головах вместо мозга.
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больше служб хороших и разных
а может он таможней займется а не законами
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Пфф... понятно. Я уж даже подумал что о чем то серьездном говорили. А тут как обычно, еще одно корытце хотят сколотить.
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больше служб хороших и разных
а может он таможней займется а не законами
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там как в басне-затеяли сыграть квартет, пардон, а они спецы то такие законы создавать и новые органы открывать...
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У нас вже є досвід створення податкової міліції та фінансової розвідки - обидва підрозділа перетворились на кримінальні банди та корупційні клоаки! Хочемо ще нових економічних спецслужб? І це в країні де жодна державна установа не зберегла чистоти від корупції та ефективності? Зеленський розуміє що в цю нову службу йому прийдеться призначати виключно артистів Квартал 95, бо будь які інші силовики в цій службі миттєво почнуть брати хабарі та продавати за гроші посади корупціонерам, як це відбулось в ДБР!
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так кто бы сомневался, что ночью сходняк устроили чтобы создать

"Службу финансовых расследований"

такие службы создаются втихаря и узким кругом людей......
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? в этот раз что за службу создавали... защитников лгбт
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ну хоть бутылки со стола прибрали...
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Ну да. К КРУ, налоговикам, налоговой полиции еще и этих добавить.
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А у нас национальная традиция по ночам творить то ли законы то ли чудеса Готуємося створити Службу фінансових розслідувань, - Верланов розповів про тему нічної зустрічі в Офісі Зеленського - Цензор.НЕТ 5968
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Пфф... понятно. Я уж даже подумал что о чем то серьездном говорили. А тут как обычно, еще одно корытце хотят сколотить.
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"В парламенте было зарегистрировано пять законопроектов о создании такого органа, среди которых - разработанный Минфином и поданный правительством проект закона об СФР и законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности, который поддерживал экс-президент Петр Порошенко. Однако ни один из них не дошел до рассмотрения в первом чтении."

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Народ даже новость до конца не читает, лишь бы повод увидеть для своих несусветных комментариев. Другое дело, что Порошенко много чего обозначилантикоррупционного для умиротворения Европы и США, но ничего до конца не довел, т.к. пришлось бы потом себя же и привлекать.
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Невозможно за 5 лет всё реформировать и, тем более, получить результаты. Что-то должно обкатываться, как, например, с судебной реформой при которой "низовые" суды должны были начать реформировать в 2020 году...
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Ніч - це час для недобрих справ. Джугашвілосталін дуже ******** нічні наради.
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Ну, тут они до "Кровавого Иосифа" ещё не добрались... Тот, после ночных "совещаний", сразу расстреливать начинал, а эти ещё пока, совещаются, как заниматься "внесудебными конфискациями"...
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Сколько ещё можно создавать? Главное финансирование им побольше..........Когда уже созданные будут бабло возвращать в казну???
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плохие работники, раз рабочего дня недостаточно для выполнения обязанностей
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Да, все правильно.
Надо ещё создать отдельно Службу убийств, Службу ДТП, Службу ограблений и хулиганств. И обязательно - Службу, контролирующую работу Служб.
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конечно ночью надо создавать службу финансовых расследований.....и что по ночам карманы внутренние пришивают
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Да-а-а... Оказывается, тех, что уже есть, "маловато будет" (с)
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Главное сейчас это - арестовать барыгу и основных подбарыжников.
Чтобы потом не искать их по всему миру.
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Главное - лишить избирательных прав дебилов с зелеными соплями в головах вместо мозга.
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Готовимся создать Службу финансовых расследований, - Верланов рассказал о теме ночной встречи в Офисе Зеленского
да и правильно - ночью потусили а днём спать)))
а почему надо ночью такие вопросы обсуждать???
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Ночью лучше получается мозговой штурм.Только застолья не видно и женщин.
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когда то был такой орган как мінздох/міністерство доходів і зборів/
ну и где теперь ентот министр?
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не волнуйтесь, скоро и Клименко со своей железной комнатой "для переговоров" в консультантах у ЗЕБЕни будет
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..а также финансовый суд и прокуратуру по денежным делам
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Найти лоббиста Демпартии и создать для его друзей Национальное финансовое бюро Украины.
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Тих "служб" вже понастворювали стільки... Толку як завжди. Чим більше служб тим більше корупції.
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блин, и тут шпагат -- продолжатели дела Пороха
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Тут все возмущаются, что по ночам люди вынуждены работать...Да, порохатый свын, который свалил со своим кодлом в Дубаи, довел страну до такого состояния, что 24-х часов не хватает, чтоб разгрести все это дерьмо...
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Знаете, кажется это не сатирическое высказывание...
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Вообще-то, "ночные " сборища, не "заседаниями", или "совещаниями", именуются, "а "сходняками"... Когда "подельники" "трут базар", и распределяют роли, готовясь "на дело"...
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Дык, так с фени и переводится "сделаем их"(с) еще раз...
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Путани, путани, путани… Ночниє бабочкі, ах, кто же віноват?
Путани, путани, путани...Огні отелєй так заманчіво горят
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Барыга с подбапыжниками нервно зайорзались. Готовимся создать Службу финансовых расследований, - Верланов рассказал о теме ночной встречи в Офисе Зеленского - Цензор.НЕТ 7576
А порохососы самозабвенно продолжают истерить.
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Не, чувак, тут никакой истерики - тут только хохот от новых "идей" инфузорий зеленых
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гениальная идея, я считаю. ну не справляются полиция, сбу и налоговая с преступлениями в финансовой сфере. поэтому в штат новосозданной структуры ввести кинологов с собаками, натасканными на запах денег, создать отделы мастеров утюга и паяльника, а в каждой области - еще и спецподразделение лозоходцев-медиумов.
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Схеми Коломоя мабуть розслідувати будуть
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Не росследовать а охранять от посягательства, они как раз в обязанности им дадут охрану наворованных денег Коломойского
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Очередную службу создают, на которую с бюджета будут выделятся деньги, покращаня для сотрудников очередной службы наступило. Неужели придурки Зедебилоиды Вам мало СБУ, НАБУ, САП, Трубу карманную со своей службой и т.д хотите пристроить своих жён и друзей с экономическим и юридическим образованием, а кто работать будет? Покращанье для телепузиков 73% наступает с каждым днём у меня аж холодок пробежал по спине как сказал Зедебилоид от создания очередной кормушки
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Тобто перейменують податкову мусорню ? І звідси стільки радості й тріумфу ?
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Люди які виводили і виводять гроші з України в офшори , тобто грабують Україну , створюють службу фінансових розслідувань . Наркобарони будуть боротися з постачальниками наркотиків. Мда..
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И , надо полагать, новосозданная СФР первым делом займется расследованием дела о $41 млн , которые со счетов ПБ чудным образом перекочевали на офшорные счета зепрездобола? Готуємося створити Службу фінансових розслідувань, - Верланов розповів про тему нічної зустрічі в Офісі Зеленського - Цензор.НЕТ 2084
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Участь у проекті Нєфьодова гарантує в подальшому виникнення правового вакуму в процесі реалізації проекту! Але цікавим є інше: а хто ж буде розслідувати діяльність самого Нєфьодова?
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