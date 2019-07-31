 Все должна решить судебная инстанция, - МИД РФ об аресте российского танкера Neyma

Об этом в эфире российского "Коммерсант FM" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, передает Цензор.НЕТ.

"Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане, моряки уже давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому все должно решить судебная инстанция", - отметил Карасин.

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По его словам, российский МИД будет следить за ситуацией с танкером.

"Мы будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. Будем за этим наблюдать. Надо выяснять, кому оно принадлежит. И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу", - резюмировал замминистра.

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Как сообщалось, Приморский райсуд Одессы арестовал российский танкер Neyma.

Напомним, 25 июля стало известно о задержании в порту Измаил российского танкера "Neyma", который в ноябре 2018 года блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit".

Позже экипаж российского танкера был отпущен, моряки вылетели в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.

В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.