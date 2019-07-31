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 Политика Украины, За рубежом
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 Все должна решить судебная инстанция, - МИД РФ об аресте российского танкера Neyma

МИД России считает, что оспаривать решение украинский властей об аресте танкера Neyma должен его собственник.

Об этом в эфире российского "Коммерсант FM" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, передает Цензор.НЕТ.

"Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане, моряки уже давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому все должно решить судебная инстанция", - отметил Карасин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал российский танкер Neyma вместе с изъятыми при обыске документами, - Матиос. ДОКУМЕНТ

По его словам, российский МИД будет следить за ситуацией с танкером.

"Мы будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. Будем за этим наблюдать. Надо выяснять, кому оно принадлежит. И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу", - резюмировал замминистра.

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Как сообщалось, Приморский райсуд Одессы арестовал российский танкер Neyma.

Напомним, 25 июля стало известно о задержании в порту Измаил российского танкера "Neyma", который в ноябре 2018 года блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit".

Позже экипаж российского танкера был отпущен, моряки вылетели в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.

В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.

Источник: https://censor.net.ua/n3140448
 
 
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Продолжают раздувать историю про никому не нужную консервную банку.
Зе конечно герой

А тут еще эпоха зубожиння внезапно закончилась.
Верим Зе.Ура
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,,А тут еще эпоха зубожиння внезапно закончилась.
Верим Зе.Ура"

ну да, теперь учителям вообще зарплату можно не платить=))
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ну ,,эпоха зубожиння же закончилась", зачем им 4000 доляров зарплаты.
Шо ЗЕкурсы не помогли? Буквы читать научили, а думать нет?=))
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Соя вже жити не може без свого *сцаря мальдівського * !?
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А что плохого сделал Зе ? Начал камарилью шеколадную гонять ? Или может Украину "продал" ? Так наоборот ублюдка путинско порошенковского из минских переговоров погнал, или плохо, что аудит в оборонпроме проводит ?
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