 Есть варианты обмена Сущенко или передачи Украине для отбывания наказания, - Фейгин

Об этом Фейгин сообщил корреспонденту Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"Побывал сегодня в колонии у Романа Сущенко. У него все нормально... Также можно сказать, что в канун украинских парламентских выборов проходили различные события, которые внушают некоторый оптимизм. Вероятно, как вариант предполагается передача Сущенко Украине для отбывания наказания. И вероятно - обмен. Однако нужно, чтобы украинская сторона проявила активность по этому вопросу. Так что перспектива, пусть пока и достаточно призрачная, однако есть", - сказал Фейгин.
Он также сообщил, что его подзащитный находится один в камере. При этом планируется, что административная комиссия продлит его пребывание в безопасном месте - начиная с 5 августа на три месяца.
Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.
В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.
7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.
Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.
4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор"законным".
Вибачте, я ще в Україні живу, чи таки в Новоросійской області РФ?
Порошенко читав Цензор, я точно знаю.
Якщо Ви, ПрезЕдент, читаєте, прошу- просто скажіть що українці в Вашій країні зайві.
Дайте змогу всім хто не підтримує Ваш режим виїхати.
Особливо- військовослужбовцям за контрактом. Дозвольте людям жити.
https://nv.ua/publications/mobilizaciya-bez-obyavleniya-********-polozheniya-ne-mozhet-byt-osnovaniem-dlya-ogranicheniya-svobody-peredvizheniya-32611.html
тоже говорят что никаких ограничений нет
не, ты точно не пил?
На территории Украины вато-фашистские законы НЕ ДЕЙСТВУЮТ!
Чекаємо відповідь Зєлєнсково.
І не таку як тоді Рамзану Кадирову.
Так, теперь понятно, что все наши пленные в ******** обречены, эти козломордые животные хотят нас заставить жить по их законам и выполнять их условия. Почувствовали, что теперь у нас импотентная власть с прорасейским началом.
есть такое соглашение, между странами, что отбывать наказание преступника могут отправить на родину...хотя в данном случае это по дурному будет выглядеть, дело то шито белыми нитками...