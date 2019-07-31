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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
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 Есть варианты обмена Сущенко или передачи Украине для отбывания наказания, - Фейгин

Адвокат Марк Фейгин считает, что ряд недавних событий внушает некоторый оптимизм относительно возможного обмена украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом Фейгин сообщил корреспонденту Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Побывал сегодня в колонии у Романа Сущенко. У него все нормально... Также можно сказать, что в канун украинских парламентских выборов проходили различные события, которые внушают некоторый оптимизм. Вероятно, как вариант предполагается передача Сущенко Украине для отбывания наказания. И вероятно - обмен. Однако нужно, чтобы украинская сторона проявила активность по этому вопросу. Так что перспектива, пусть пока и достаточно призрачная, однако есть", - сказал Фейгин.

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Он также сообщил, что его подзащитный находится один в камере. При этом планируется, что административная комиссия продлит его пребывание в безопасном месте - начиная с 5 августа на три месяца.

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

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Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор"законным".

Источник: https://censor.net.ua/n3140444
 
 
 Топ комментарии
 
Ну... Нічого нового. Як з моряками. Клімкін тоді перебив.
Вибачте, я ще в Україні живу, чи таки в Новоросійской області РФ?
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Я спати. Сподіваюся, завтра прокинуся ще в Україні.
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Отбывать наказание у нас? А у нас что законы раськи федераски уже действуют? Может я сплю и мне вся эта херня снится?
Так, теперь понятно, что все наши пленные в пидораше обречены, эти козломордые животные хотят нас заставить жить по их законам и выполнять их условия. Почувствовали, что теперь у нас импотентная власть с прорасейским началом.
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Ну... Нічого нового. Як з моряками. Клімкін тоді перебив.
Вибачте, я ще в Україні живу, чи таки в Новоросійской області РФ?
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Пане Зєлєнскій!
Порошенко читав Цензор, я точно знаю.
Якщо Ви, ПрезЕдент, читаєте, прошу- просто скажіть що українці в Вашій країні зайві.
Дайте змогу всім хто не підтримує Ваш режим виїхати.
Особливо- військовослужбовцям за контрактом. Дозвольте людям жити.
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кацап, с Украины давно можно выехать, с 1989 года примерно, вам лишнехромосомным не понять как это
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ты тоже можешь. только в обратную сторону - к березкам, бояре и всему дорогому твоему сердцу
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Ви підтримуєте створення тоталітарного режиму Слуг народу в Україні?
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нет, почему? просто хочет человек выехать, просится, вот и спрашиваю кто ему мешает в этом
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А ви спробуйте спокійно розібратися у сьогоднішніх обставинах в Україні. Звичайно, що сьогодні не залізний занавес, але виїзд військовослужбовців не такий, як для звичайних громадян. Мої родичі теж виїжджали після служби по контракту в ЗСУ і тепер не хочуть мати справу з новими слугами народу. Подумайте чого так відбувається.
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не знаю почему, контракт закончится и выезжай себе, в чем проблема тут? загранпаспорт получается на общих основаниях, нет?
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Там трохи інший порядок, тому бачу вашу необізнаність у цих питаннях.
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удивительно, а знаки вопроса ничего не значат? наверное это были вопросы, или у вас уже по другому и тут?
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У вас запитання, які більше схожі на твердження. Відповідаю, що там вимагаються додаткові документи. Які? А я вам тут це не буду писати, бо агресивним нема бажання пояснювати.
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понятно, у нас есть ТАКИЕ ПРИБОРЫ.... раз требуют секретные документы то пусть сидит себе
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Це говорять, а ті хто виїжджав мають інші проблеми.
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это говорят юристы, кстати это Зе придумал не выпускать военных?
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До нього був такий порядок, але використати обставини можна по різному.
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правильно, так Зе плохой, но "разреши выехать", а то что до него - хорошее, так?
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Ви уважно прочитали про використання обставин? Здається, що ви дійсно на Балканах давно🤗
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Не переводь свої мрії на мене. На жаль, не зважаючи на мрію про США, зараз у мене лише Польща та Норвегія.
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в Польше и Норвегии нет бояры, тебе там делать нечего, крути глобус в другую сторону
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Тобто ви не бачили п'яних поляків? Мені доводилося це бачити😁
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А був у Польщі і сам все бачив. Пьють теж сильно, а ще в Україну приїжджать і напиваються.
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Про пив я відповів, а так не має значення яке спиртне вони п'ють🤗
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вообще-то имеет, ему бояра нужна, причем тут Польша?
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При тому, що ви перший почали говорити про бояру у Польщі.
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Так и Московия вас зовет, паспорта раздает.
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Какое в Ж..П.У "отбывание наказания"?!!
На территории Украины вато-фашистские законы НЕ ДЕЙСТВУЮТ!
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А чи ще є Україна?
Чекаємо відповідь Зєлєнсково.
І не таку як тоді Рамзану Кадирову.
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напився? там написано "свободу Сущенко"
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Не пив, на відміну від вас. Так що дає українцям адвокатура Фейгіна в росії, яка плює на права людини?
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Черговий екзамен. Клімкін уже не врятує.
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Я спати. Сподіваюся, завтра прокинуся ще в Україні.
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Отбывать наказание у нас? А у нас что законы раськи федераски уже действуют? Может я сплю и мне вся эта херня снится?
Так, теперь понятно, что все наши пленные в ******** обречены, эти козломордые животные хотят нас заставить жить по их законам и выполнять их условия. Почувствовали, что теперь у нас импотентная власть с прорасейским началом.
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Отбывать наказание у нас?
есть такое соглашение, между странами, что отбывать наказание преступника могут отправить на родину...хотя в данном случае это по дурному будет выглядеть, дело то шито белыми нитками...
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