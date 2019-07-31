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 Пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в оккупированный Крым, - адвокат Мамбетов

Пятерых фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в СИЗО №1 Симферополя для опознания тайным свидетелем.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Маммет Мамбетов, информирует Цензор.НЕТ.

Иззет Абдуллаев, Сейтвели Сейтабдиев, Аким Бекиров, Алим Каримов и Асан Яников пробудут в следственном изоляторе как минимум до конца недели.

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"Еще 23 июля во время судебного заседания по видеосвязи Иззет мне сообщил, что его этапируют из СИЗО в Шахтах в СИЗО Ростова. Через пару дней после этого руководитель следственной группы ФСБ, которая занимается этим делом, сообщил мне, что Иззета и еще четверых фигурантов данного дела доставили из СИЗО Ростова в СИЗО Симферополя для проведения следственных действий", - рассказал Мамбетов.

На следственных действиях происходило опознание пятерых обвиняемых засекреченным свидетелем.

"Сегодня (30 июля. – Ред.) в управлении ФСБ было опознание скрытым свидетелем моего подзащитного и еще четверых обвиняемых. Следственные действия продлятся минимум до конца недели. На днях у нас будет продление ареста. Оно, вероятно, состоится в Крыму. После этого их этапируют обратно в СИЗО, где они ранее содержались", - добавил он.

Напомним, сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 23 человека.

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27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных активистов.

29 марта российские силовики задержали 24-го крымскотатарского активиста ​Эдема Яячикова, который после обысков в Крыму находился в розыске.

14 мая Кировский и Октябрьский районные суды Ростова-на-Дону, а также Шахтинский городской суд Ростовской области продлили на три месяца меру пресечения в виде содержания под стражей для 24 фигурантов дела организации "Хизб ут-Тахрир", задержанных 27–28 марта 2019 года.

Все они будут находиться под арестом до 15 августа, 20 активистов содержат в СИЗО Ростова-на-Дону, еще четверых – в СИЗО города Шахты.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140442
 
 
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Кримські татари вже давно живуть в умовах придушення релігійних свобод, а в Україні досі для багатьох не зрозуміла суть імперської росії.
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Тоже ждёт и нас всех в скором будущем, если новые власти начнут идти на уступки плешивому лилипуту. Раська нас очень быстро проглотит и не подавится.
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капутен очікує прорив, нарив вже дозріває, скоро прорве
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