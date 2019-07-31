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 Дети погибших украинских бойцов отдохнут в Латвии, - МИД

С 29 июля по 2 августа на базе средней школы города Малта под патронатом Национальной гвардии и Минобороны Латвии будет проходить лагерь для украинских детей.

Для участия в лагере прибыла группа из 30 детей в сопровождении офицеров Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

"Большинство детей - из семей военнослужащих, чьи родители погибли в боях с сепаратистскими группировками на востоке Украины, действующих при непосредственном участии и поддержке российских вооруженных сил", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что латвийское оборонное ведомство уже третий год подряд обеспечивает прием групп детей из Украины на базе подразделения Национальной гвардии в различных регионах.

Источник: https://censor.net.ua/n3140440
 
 
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