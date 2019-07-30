 Каждый четвертый россиянин заметил ухудшение своего материального положения за последнее время, - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
При этом 67% опрошенных ответили, что их благосостояние за этот срок практически не изменилось. Позитивные изменения в своей жизни увидели 8% граждан РФ.
При этом 12% респондентов признались, что денег не хватает на еду. Каждый четвертый ответил, что средств хватает на питание, но не на одежду.
В целом, каждый десятый россиянин (11%) оценивает свое нынешнее материальное положение, как хорошее, 60% - как среднее, и 28% участников опроса, как плохое.
39% россиян не ждут каких-либо изменений в ближайший год для своего материального положения, 22% респондентов рассчитывают его изменить в лучшую сторону, и 18% опрошенных полагают, что станет хуже.
Опрос был проведен 14 июля 2019 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.
13 кварталов 95 кварталоввторое столетие подряд, иногда со знаком минус, но растет все равно
(C)
@Vitauskas_A
🤔
пакращенняЗЕпогіршення. Доляр подешевшав, а ціни ростуть аж гай гуде.
А тут довелось посмотреть интересную передачу про советское метро.
https://www.youtube.com/watch?v=8y8qFEDBAQA
и что же мы видим? Московское метро строили украинцы! Харьков, Кривбасс, Донбасс!