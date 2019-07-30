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 Общество, За рубежом
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Все про:опрос (1726) Россия (73475)

 Каждый четвертый россиянин заметил ухудшение своего материального положения за последнее время, - опрос

24% россиян заметили, что их материальное положение за последние два-три месяца ухудшилось.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

При этом 67% опрошенных ответили, что их благосостояние за этот срок практически не изменилось. Позитивные изменения в своей жизни увидели 8% граждан РФ.

При этом 12% респондентов признались, что денег не хватает на еду. Каждый четвертый ответил, что средств хватает на питание, но не на одежду.

В целом, каждый десятый россиянин (11%) оценивает свое нынешнее материальное положение, как хорошее, 60% - как среднее, и 28% участников опроса, как плохое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 40% россиян не хотят, чтобы Путин был президентом после 2024 года. - опрос

39% россиян не ждут каких-либо изменений в ближайший год для своего материального положения, 22% респондентов рассчитывают его изменить в лучшую сторону, и 18% опрошенных полагают, что станет хуже.

Опрос был проведен 14 июля 2019 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.

Читайте также: 30% россиян считают Украину братской страной, а 12% - источником угрозы для РФ, - опрос

Источник: https://censor.net.ua/n3140437
 
 
 Топ комментарии
 
Не верю! Санкции только на пользу!
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А нам зачем это, может лучше обсудить пенсию 50доларов и как наши пенсионеры умудряются выживать?
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Санкції працюють аж гай шумить. Все гірше і гірше живеться москалям. Тільки ось, поки вони схуднуть ми можемо здохнути.
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тобто ти вважаєш,що ця інформація говорить про те, що москалі стали гірше жити? Цікаво. Якщо в США провести таке опитування? Може 30 % буде ? Не може так бути?
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Пане,я не вважаю,я коментую написане.
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Неа, в Росії був ювілей, іканоміка растет 13 кварталов 95 кварталов второе столетие подряд, иногда со знаком минус, но растет все равно
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А яка різниця чи росте економіка? Я про опитування.
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А якщо дійсно провести опитування в Росії, чи стали гірше жити в США, в Україні ? Кожен четвертий росіянин помітив погіршення свого матеріального становища упродовж останнього часу, - опитування - Цензор.НЕТ 5892
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Гарна ідея. Але навіть в США мабуть чверть людей скажуть що вони стали жити гірше. Бо така людська природа. "Раніше от було небо синішим, і дині були солодші."
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А нам зачем это, может лучше обсудить пенсию 50доларов и как наши пенсионеры умудряются выживать?
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Зимой ещё была, ну почти=1497гр, минималка. Полтинник вот накинули. Многим в июле от 4 до 12 массово. Кое кому 40 перепало---чманеют от восторга. Кстати по данным Пенс-фонда 3 миллиона получают примерно на сегодняшний день 1600--1850гр. Да---не 50 дол.
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Санкції працюють аж гай шумить. Все гірше і гірше живеться москалям. Тільки ось, поки вони схуднуть ми можемо здохнути.
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А посольство Китая уже заявило протест Российской Федерации в связи с непринятием мер по тушению китайского имущества в Сибири?
(C)
@Vitauskas_A
🤔
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Нехай хоч повиздихають усі раісянє.
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вже скоро, за їх справи будуть покарані...
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Хорошая и позитивная новость,есть к чему еще стремиться.Нужно что бы каждый второй был осчастливлен.
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Был бы у них новый весёлый президент, было бы больше оптимизма.
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Ми теж помічаємо пакращення ЗЕпогіршення. Доляр подешевшав, а ціни ростуть аж гай гуде.
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Вас Ивановых не поймешь,дешевый долар плохо,и дорогой нехорошо!
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Вам Сідоровим нє панять. Мені насрать на той доляр. Чому ціни лізуть тільки вгору?
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паспорта при опросе проверяли? или каждый китаец бегающий за уралом автоматически считается россиянином? Кожен четвертий росіянин помітив погіршення свого матеріального становища упродовж останнього часу, - опитування - Цензор.НЕТ 8906 если китайцев отминусовать, то сколько потомков золотой орды ещё довольны своим материальным положением?
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та нехай ця клята расіянсько-московська ********* зникне, розпадеться на частинки...
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думаю, многие слышали истерики свиней, что они всё-всё у нас строили.
А тут довелось посмотреть интересную передачу про советское метро.
https://www.youtube.com/watch?v=8y8qFEDBAQA

и что же мы видим? Московское метро строили украинцы! Харьков, Кривбасс, Донбасс!
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