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 Политика Украины
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Все про:виза (1087) МИД (5078)

 Украина откроет 18 визовых центров в 16 странах мира, - МИД

Украина откроет 18 новых визовых центров для иностранцев в 16 странах мира.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"МИД продолжает реализацию комплекса мероприятий для повышения уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить нашу страну – продолжается расширение сети визовых центров, которая с августа 2019 г. будет охватывать 74 города", - говорится в сообщении.

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В дополнение к существующим 56 визовым центрам открывается 18 новых центров в 16 странах мира: в Сиднее (Австралия), Кабуле (Афганистан), Минске (Беларусь), Лондоне (Великобритания), Александрии (Египет), Тель-Авиве (Израиль), Ахмедабаде, Хайдарабаде, Чандигаре (Индия), Дохе (Катар), Мехико (Мексика), Гааге (Нидерланды), Веллингтоне (Новая Зеландия), Мускате (Оман), Рамалле (Палестина), Бангкоке (Таиланд), Анталии (Турция), Париже (Франция).

Источник: https://censor.net.ua/n3140435
 
 
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О как...А что посольство Украины в Париже не справляется с наплывом желающих посетить Украину..?? И как давно для граждан ЕС стали нужны визы для посещения Украины..??
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В перечне стран около половины имеет безвиз с Украиной , зачем же там открываются визовые центры ? А где визовые центры на территории московии ? Или им визы так и не введут ?
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А что тут удивительного? Если пресс-секретарь Зе, и я подозреваю и сам президент, не знают столицу Канады и путают Словакию со Словенией, то что вы ожидали? Видимо им просто не сказали про безвиз.
Ничего, в Трускавце «научатся»🤔
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Вы сначала сделайте страну привлекательной для туризма, а только потом открывайте визовые центры для толп туристов.
Попахивает обычным отмыванием денег...
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детвора власть имущих подрастает нужно срочно всех трудоустроить на работу белыми воротничками, остальные на клубнику поедут.
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Я так понимаю во Франции (к примеру) открывают визовый для арабов - эмигрантов, чтобы им было куда поехать когда Франция откажет в виде на жительство.
Других объяснений (по большинству стран) - нет
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Україна перетворюється на прохідний двір та притулок для мігрантів з усього світу. Скоро українці перетворяться на національну меншину на своїй землі. Треба, навпаки, зробити жорсткий візовий режим для країн СНД, Азії, Африки, Латинської Америки. Візові центри треба негайно закрити, хай звертаються безпосередньо в консульство.
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у зрадофилов опять все плохо. закрываются визовые центры - отстой, открываются - нафиг нужны. Лечитесь уже
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Когда в России откроют?
Визовый центр - зло. Это по факту частная контора, которая перекладывает ваши бумажки в консульский отдел и берёт за это +20 евро. При этом ни за что не отвечая.
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