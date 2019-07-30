 Украина откроет 18 визовых центров в 16 странах мира, - МИД

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"МИД продолжает реализацию комплекса мероприятий для повышения уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить нашу страну – продолжается расширение сети визовых центров, которая с августа 2019 г. будет охватывать 74 города", - говорится в сообщении.
В дополнение к существующим 56 визовым центрам открывается 18 новых центров в 16 странах мира: в Сиднее (Австралия), Кабуле (Афганистан), Минске (Беларусь), Лондоне (Великобритания), Александрии (Египет), Тель-Авиве (Израиль), Ахмедабаде, Хайдарабаде, Чандигаре (Индия), Дохе (Катар), Мехико (Мексика), Гааге (Нидерланды), Веллингтоне (Новая Зеландия), Мускате (Оман), Рамалле (Палестина), Бангкоке (Таиланд), Анталии (Турция), Париже (Франция).
Ничего, в Трускавце «научатся»🤔
Попахивает обычным отмыванием денег...
Других объяснений (по большинству стран) - нет
Визовый центр - зло. Это по факту частная контора, которая перекладывает ваши бумажки в консульский отдел и берёт за это +20 евро. При этом ни за что не отвечая.