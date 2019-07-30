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 Минздрав запускает проект "Спроси у доктора": задавать вопросы можно в соцсетях ведомства

Минздрав запускает новый формат коммуникации "Спроси у доктора" для популяризации ответственного отношения к своему здоровью и повышения доверия к доказательной медицине.

"Спроси у доктора" - формат онлайн-общения пациентов и врачей на самые востребованные темы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства. На странице Минздрава в фейсбуке будут проходить трансляции вживую, во время которых пользователи сети смогут получить ответы от опытного специалиста.

Первая трансляция состоится 1 августа в 13:00, тема - вакцинация. Ее раскроет Федор Лапий, врач-инфекционист, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика, член Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

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Свои вопросы можно написать в публикациями в фейсбуке (https://tinyurl.com/yxqj6orj) и твиттере (https://tinyurl.com/y692hgw7), а врач ответит на них в прямом эфире.

Минздрав Украины отмечает, что любые консультации относительно вашего состояния здоровья вы должны получать прежде всего у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым вы подписали декларацию. Именно на уровне семейных врачей в мире решаются до 80% вопросов здоровья. Формат "Спроси у доктора" - это дополнительная возможность узнать у специалистов ответ на тот или иной вопрос, не может заменить визит и полноценную индивидуальную консультацию с врачом.

Также читайте: Пациенты с раком крови бесплатно получат новый эффективный немецкий препарат, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3140433
 
 
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Похоже медицина у ЗЕКкоманды тоже будет в смартфоне, и лекарства там же у смартфоне будут..Как бы не пришлось за Супрун плакать
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я спросил у ясеня
где моя любимая
ясень не ответил мне
качая головой

я спросил у тополя
где моя любимая
тополь забросал меня
осенною листвой (с)
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Пани Уляна, когда вы отказались от американского гражданства?
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Сразу после того как слуги урода откажутся от израильского....
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А она должна? Вот одному слуге уродов от Израэльского отказываться оказалось необязательно.
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Мы в детстве болели реже, чем сейчас наши дети... Вот думаю, что было лечебным: смола с деревьев, зеленые абрикосы, гудрон или кисленькие жопки муравьев?
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у нас был даже дефцит болезней... лекарства были дефцитом..а остального хватало...не болеть....
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был...
Всё это хрень.. И болели точно так же...
Могу сказать одно (как дохтур) - лет 20 назад было модно болеть раком желудка, а сейчас в моде рак толстой кишки...
Хавчик, господа... хавчик... МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства - Цензор.НЕТ 6693
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Тогда сразу же вопрос к доктору , психиатру . - почему зебилы такие зебилы ,, и можна ли их как то вылечить . ?? Или хотя бы немного подлечить . ? Вот ... МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства - Цензор.НЕТ 6736 .
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А тариф какой? МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства - Цензор.НЕТ 1699
Ищите дураков на халяву поциентам советы давать МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства - Цензор.НЕТ 1840
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найгірша хороба то гімморой---ні самому подивитись ні дохтору показати МОЗ запускає проєкт "Запитай у лікаря": ставити запитання можна в соцмережах відомства - Цензор.НЕТ 1559
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А врачи запускают проект: "пошли ***** пациента" ))))))))))
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Доктора запускают ответный проект "Идите на хер, халявщики"
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