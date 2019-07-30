 Бекиров начнет голодовку в случае перевода дела в Красноперекопск, поскольку не выдержит длительного этапа, - адвокат Велиляев

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил адвокат активиста Ислям Велиляев по итогам посещения подзащитного 30 июля, передает Цензор.НЕТ.

"По-прежнему состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Можно охарактеризовать как стабильно критическое. По словам Эдема, уровень сахара в крови на данный момент находится на отметке 12-16 ммоль. После приема пищи сахар поднимается до 20-22 ммоль. Давление на уровне 160 на 100. Мучают частые головные боли. В течение 10 дней, не мог встать с нар из-за защемления нерва и сильной боли в спине. Болит сердце, мучает одышка и удушье. Ощущение нехватки свежего воздуха", - написал Велиляев.

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Адвокат добавил, что Бекирову ежедневно вводят инъекцию инсулина и дают диабетические препараты.

"Учитывая эти и другие обстоятельства, Эдем заявил о намерении начать голодовку в случае перевода уголовного дела для рассмотрения по существу в город Красноперекопск, поскольку он не выдержит такого длительного этапа", - добавил Велиляев.

Он также отметил, что издевательства продолжаются и Бекиров доведен до отчаяния.

"Безнаказанность, по сути преступных действий должностных лиц, ширится. Сначала его необоснованно задержали, оболгали, погубили его здоровье, а теперь хотят его этапировать в Красноперекопск, где он будет содержаться во время судебного процесса по существу", - отметил адвокат.

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Велиляев также призвал всех оказать посильную помощь в освобождении Эдема Бекирова.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

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11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, однако он до сих пор находится в СИЗО.

27 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже.