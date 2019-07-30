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 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал автоколонну возле границы с РФ на оккупированной Донетчине

Беспилотник ОБСЕ обнаружил колонну из 8 грузовиков у границы с РФ на оккупированной Донетчине, в районе, где нет официального пункта пересечения границы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"Ночью 22 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил автоколонну из 8 грузовиков (из них, вероятно, 3 - автоцистерны), 4 из которых имели прицепы. Все они стояли развернутыми в западном направлении на грунтовой дороге вдоль лесополосы рядом с границей с Российской Федерацией, примерно в 2 км к юго-востоку от населенного пункта Степное (неподконтрольный правительству, 72 км к юго-востоку от Донецка), где нет официального пункта пересечения границы", - говорится в отчете.

Также читайте: ОБСЕ зафиксировала грузовики и следы от транспортных средств на границе с Россией на оккупированной Донетчине

Источник: https://censor.net.ua/n3140430
 
 
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Белые ходоки. Стена нам нужна, как в « Игре престолов».
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Или звезды смерти .Нуу маленькой такой звёздочки Безпілотник ОБСЄ зафіксував автоколону біля кордону з РФ на окупованій Донеччині - Цензор.НЕТ 5072 Геймеры это диагноз
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Аниже нистаранаканхликта! Это атпускники и ихтамнеты! Это же внутренний канфликт Украины и народадамбаса!
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У нас рошен и торговля росла 5 лет .Какие крокодилы когда они не представляют миграционной опасности сказал министр Клим . е-маё вам спать не даёт Безпілотник ОБСЄ зафіксував автоколону біля кордону з РФ на окупованій Донеччині - Цензор.НЕТ 7541
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какая неожиданность, обсе срывает покровы с собственных обоссаных глаз
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Чтобы замазать их опять путенским нефтегазодерьмом . Внутренний конфликт , биндеровцы , правый сектор против шахтиоров и трактористов .Будут новые озабоченности, к гадалке не ходить, сывочолый свын насобирал их с пару вагонов . Поэтому его боты каждый день поют ему осанну
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Сепарня витратила боєзапас, ось і везуть новий.
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Кров, пролита для …великої мети, не засихає.
Держава понад партії. Нація понад класи.
Українські мечі перекуються на рала тільки тоді, коли гасло - Незалежна Держава Українська - перетвориться в дійсність і забезпечить отому ралові можливість зужиткувати рідну плодючу землю з її незчисленними багатствами не для потреб третього або другого з половиною чи якого іншого Інтернаціоналу, а для устаткування і зміцнення власного державного добра і збагачення рідного народу. С. Петлюра
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вот это колонна, наверное развернут широкомасштабное наступление, короче всем тихо, а то ***** нападет.
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Обычно другие страны получая такую инфу тутже наносят упреждающий авиаудар или ракетный удар .А тут полная ж-па . Без комментариев .Прошлая власть боялась своего народа больше чем внешнего агрессора.Нынешняя НЕ ясно . А пока всё это происходит нас просто делят на бантустаны , то чего хочет и х.йло
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Хорошо что ОБСЕ не было во время 2МВ, они и в Дахау подсчётами занимались.
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