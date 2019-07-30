 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал автоколонну возле границы с РФ на оккупированной Донетчине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"Ночью 22 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил автоколонну из 8 грузовиков (из них, вероятно, 3 - автоцистерны), 4 из которых имели прицепы. Все они стояли развернутыми в западном направлении на грунтовой дороге вдоль лесополосы рядом с границей с Российской Федерацией, примерно в 2 км к юго-востоку от населенного пункта Степное (неподконтрольный правительству, 72 км к юго-востоку от Донецка), где нет официального пункта пересечения границы", - говорится в отчете.

Также читайте: ОБСЕ зафиксировала грузовики и следы от транспортных средств на границе с Россией на оккупированной Донетчине