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 Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до 1 января 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает во вторник пресс-служба президента Украины.

В Офисе президента Украины под председательством главы государства Владимира Зеленского состоялось совещание по вопросам реализации комплексных электронных услуг, связанных с рождением ребенка и оформлением соответствующих документов.

"Я с самого начала говорил, что иду в президенты, чтобы упростить жизнь нашим гражданам. Цифровизация государственных услуг или "Государство в смартфоне" является приоритетом нашей команды. Особенно это касается общественно важных и массовых услуг, когда родители вынуждены проходить бюрократическое ад с младенцем на руках. Я поручаю реализовать проект "еМалятко" до 1 января 2020 года и готов убрать все возникающие барьеры", - подчеркнул Зеленский во время совещания.

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Советник президента Украины Михаил Федоров отметил, что проект "еМалятко" – уникальный не только в Украине, но и в мире. "Наш проект предусматривает возможность получить 10 услуг по одному заявлению. Проект является очень сложным и комплексным, и мы с самого начала хотим задать высокие стандарты управления им", - сказал он.

По словам Федотова, профильные центральные органы исполнительной власти до 7 августа должны подготовить отраслевые планы и определить руководителей подпроектов, а уже 9 августа состоится обсуждение общего плана реализации проекта.

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Проект "еМалятко" предусматривает, что по одному заявлению сразу в роддоме можно будет получить 10 госуслуг: 1) государственная регистрация рождения ребенка; 2) регистрация места проживания родившегося ребенка; 3) назначение помощи при рождении ребенка; 4) регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения; 5) регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов; 6) получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи; 7) происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой; 8) определение принадлежности ребенка к гражданству Украины; 9) присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре; 10) назначение помощи многодетным семьям.

Реализация электронного проекта "еМалятко" предусмотрена указом президента Украины "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам" и предполагает уменьшение количества необходимых визитов с 11 до нуля, а количества требуемых документов - с 37 до одного.

Реализация инициатив пройдет при поддержке международных проектов, в частности, программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд Восточная Европа), проекта EGOV4Ukraine (ЕС, Эстония), Офиса реформ административных услуг (Канада, проект EDGE) и проекта EU4PAR (ЕС).

Также читайте: Обещанные Гройсманом к 1 сентября более миллиона детских светоотражающих жилеток - либо предвыборный пиар, либо они давно пошиты в Китае, - предприниматель Соколовский. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3140427
 
   
 Топ комментарии
 
И тут порохнявые находят негатив. Вот уроды
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Мы свое призвание не забудет,
Смех и радость мы приносим людям!
Е-ее-ее!!! (с)
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Новий президент Зеленський робить все правильно - народ , в нього , вірить !
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чего это, зелебот? Мы даже наоборот - позитив ржачный отметили
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урод кто поддерживает удмурта к его екуйлятко
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Свыням всё не так, без Свына жизнь говно!
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Сказал зрадофил который абсолютно в любой теме аж усерался визжал про зраду от Пети. А теперь смотри как запел...
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каломойшам всё за счастье? Давай, хавай, гурман Зеленський доручив реалізувати проєкт "єМалятко" до кінця року - Цензор.НЕТ 8636
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Йа ЗЕбилятко! Как стать ещё ЗЕбильней всего за 5 занятий в Трускавце. Зеленський доручив реалізувати проєкт "єМалятко" до кінця року - Цензор.НЕТ 4964
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Може хоч кнопок для голосування за звичкою не палитимуть . І то наука.
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"Советник президента Украины Михаил Федоров отметил, что проект "еМалятко" - уникальный не только в Украине, но и в мире."

Хоть бы сделали как у нормальных людей чтоб не висло, не ломалось, работало и не взламывалось на раз-два и было б уже хорошо, я уж не говорю за "уникальный в мире".
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Щось неправильно написали? Мені здається, що вірно буде ЗеМалятко.
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Це все муйня на пісному мастилі - допоки молода пара не матиме нормальні статки і дах над головою про яких дітей ви блєєтє. Вова, ти класний чувак, але не будь чортом - зуби не заговарюй, люди чекають на зп 4000 уйов, а своїм е-малятком можеш пограти на роялі.
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Проект Е-Банятко или ЗЕ-ленятко ему бы больше подошел.
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Мне уж как то и не светит иметь детей, но все таки если это будет реализуемо, то во всяком случае идея мне понравилась.
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Не в силах понять и сделать то что нужно, преЗЕдент делает что может.
Но этого ли мы ждём от него в первую очередь?
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Иудоглобализаторская банда приучает гойское стадо к электронному концлагерю с малых лет.

Зеленський доручив реалізувати проєкт "єМалятко" до кінця року - Цензор.НЕТ 8528
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Когда-то Рева Зеленський доручив реалізувати проєкт "єМалятко" до кінця року - Цензор.НЕТ 3803, еще в этом году рассказывал про пенсии украинцев в 2020 году Зеленський доручив реалізувати проєкт "єМалятко" до кінця року - Цензор.НЕТ 8507 . И где сейчас этот Рева Зеленський доручив реалізувати проєкт "єМалятко" до кінця року - Цензор.НЕТ 8861. Похоже клоун об истории Украины не знает
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Зензор.да?😂За что бьіл удален пост про бурятскую кальку е-баллов и е-мобиля? Путинщину с калозеленщиной скрещиваете?
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Зензура,сер.
Из минстеця вказивка пришла что надо удалять.
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так еМалятко уже реализован, это зеленский
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а еМалятко то не... тамагочі..? не-не...?
це маленьке диво, народжене жінкою? еге ж ? ну, той добре... то й нехай)))))
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Е повсюду расставляет -
Себя хочет проявлять...
Но детишек, как же делать,
Без того, чтобы e-б...?
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Ідея гарна. Але не наймайте косоруких програмістів, які будуть писати програмне забезпечення. Що робиться з електронними чергами в паспортних столах, та пенсійних фондах, ми вже знаємо. Портали назручні, та й їх, схоже, ніхто не супроводжує.
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Станом на Новий рік вже буде точни видно зто такий Зеленський: те ж саме, що і всі "папєрєднікі", чи дійсно реформатор, який бажає витягнути країну з того гівна в яке затягли її ті самі "папєрєднікі".
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да, гавно породило бабочку, надейтесь...
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воно й зараз видно для 23%
решта вірить казочкам
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Идея очень хорошая. Посмотрим как на практике будет работать и в какой срок будет реализована.
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все - благие намерения (указ про дороги, совещание по борьбе с коррупцией и т.д)
системных изменений нет и не предвидится
пока на ходу раздача слонов друзьям и кредиторам
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больше всего впечатлило вот это

5) регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов
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ещё в штаны не насцал, а уже зек-команде должен
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Если прабабушка, тетя, дядя наследство оставят, например - придется платить налог. Родителям конечно, но за и от имени ребенка.
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Как только будет "е-нах, зеля" - поддержу безоговорочно. Этот проект - гтраздо нужнее.
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Модную нынче диджетализацию, надо начинать с закона о цифровой подписи. Ну а потом продвигать емалятки, евыборы прежде всего конечно
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Молодец, вова. Но с учётом того, кто тебя подпирает, можно было бы назвать проект е-БЕнятко.

А видаляти топ-коментарі не чесно!
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А про продаж землі до кінця року нічого не сказав?
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Е-малятко на е-мобиле с е-баллами...Парадиз.😂
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как-то не так звучит.. е-пи..ЗЕдюк получше будет Зеленський доручив реалізувати проєкт "єМалятко" до кінця року - Цензор.НЕТ 9154
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але кацапська порохоботва , як завжди , проти всього що йде на користь Україні ... Зеленський доручив реалізувати проєкт "єМалятко" до кінця року - Цензор.НЕТ 7345
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Хватит спамить спамер. Твой предыдущий высер уже удалили опять спамишь то же самое.
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только порохоботы имеют право на спам?
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Це Ви зараз кому?😂 Порох, ботва,кацапська...нащо мені бути з більшостю тваринною, коли натовп завжди не правий? Ще й разом з бидлом та зепарами різноманітними.
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якщо , якомусь козлорилому , не подобається вибір Українців - то він може легко перемістиися до себе в РФію ! Зеленський доручив реалізувати проєкт "єМалятко" до кінця року - Цензор.НЕТ 9727 чемодан - вокзал - Раісся ...
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А я думаю откуда ты пять лет нам писал.
Теперь понятно.
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На струку вертів вашу більшість корейську та російську😂 Чи китайську? Це ж бидло якуневича обирало...та й за пороха 56%. Зараз знов отарою за зелевізором в прірву претесь.
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Не-домірок про своє. "Я в жизне много потерял, лишь от того, что ростом мал!"
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де їм накажуть - там вони і знайдуть ..))
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Кто бы говорил?
Потомственный зрадобот находивший зраду в новостях о погоде и урожае.
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Та да... о луке по 15 грн такие истерики этот товаришЧ закатывал...любо дорого посмотреть было.... странно что сейчас о помидарах по 20 почему то не истерит....
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так ви , в себе в РФії , завжди мовчите - це ваш звичний стан ! ..))
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У вас в РФий даже не знают по чем у нас помидоры,но пять лет про цену на лук у нас пишут.
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Давай о луке песТню запевай...о помидорах и их цене...почему молчишь..??
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Чувак... давай еще указ о Е-мобиле...Етафоне...ну что бы уже все как у вовы ***** было.... Зеленський доручив реалізувати проєкт "єМалятко" до кінця року - Цензор.НЕТ 8049
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Зюзя на этой фотке говорит слово: Сышишь!
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Беню нельзя...это новое лицо...честный предприниматель....бизнесмен...инвестор... Зеленський доручив реалізувати проєкт "єМалятко" до кінця року - Цензор.НЕТ 9071
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Вы ж обещали что там будут юридические лица, а там одни уголовные морды! (с)
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Не відсьогодні (і навіть не відучора) можна це все робити в електронній формі. І про це були повідомлення. І навіть мінюст звітував, що ввів такі електронні послуги.
То в чому "новина" і "ноу-хау" ЗЁ?

Звісно, окрім прикріплення чужих орденів на свої груди (як у Канаді, коли він радісно пробелькотів, що єкономіка України зростає 30 місяців поспіль)
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а Зеленський комусь конкретно доручив, чи це було доручення кинуте у всесвіт з надією, що якось воно зробиться
****** чи не впаде відповідальність на мене
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Проект еПорохо всем по пяторочке общего режима
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Про зраду, перші почали зрадофіли, теперешні зебобіки - умійти тримати удар, ми(за армію, мову, віру) через це вже пройшли, тепер Ваша черга, пощади не буде!
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ух и зедебил з гарного слова малятко зробило ********
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Мда... Йємобіль, Йота-фон, Є-малятко...
Вибачте, я ще в Україні живу?
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