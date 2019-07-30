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 Чиновница Госгеокадастра задержана в Краматорске на взятке 1,2 тыс. долл. за оформление земли, - прокуратура. ФОТО

30 июля при получении взятки задержана первый заместитель начальника Главного управления Госгеокадастра в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Чиновница Госгеокадастра задержана в Краматорске на взятке 1,2 тыс. долл. за оформление земли, - прокуратура 01

В ходе первоочередных следственных действий установлено, что чиновница, находясь в г. Краматорск, требовала и получила денежные средства в размере 1200 долларов за согласование документации связанной с оформлением собственности на земельные участки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Центра земельного кадастра задержан в Николаеве на взятке 20 тыс. грн за выделение земли УБД. ФОТО

При получении взятки чиновница была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Чиновница Госгеокадастра задержана в Краматорске на взятке 1,2 тыс. долл. за оформление земли, - прокуратура 02

Открыто уголовное производство по  ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим соответствующее положение, соединенное с вымогательство неправомерной выгоды) УК Украины.

Смотрите: Двое чиновников Госгеокадастра задержаны на Днепропетровщине на взятке 11 тыс. долл., - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3140426
 
   
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последняя из могикан, Винитутка дочь Инчи Чуна
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а че? олигархам же можно миллиардами, а эта че штуку баксов не может взять? вот блин новость)
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ну вот... на местном уровне уже во всю приторговуют земелькой )))
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