 Чиновница Госгеокадастра задержана в Краматорске на взятке 1,2 тыс. долл. за оформление земли, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

В ходе первоочередных следственных действий установлено, что чиновница, находясь в г. Краматорск, требовала и получила денежные средства в размере 1200 долларов за согласование документации связанной с оформлением собственности на земельные участки.

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При получении взятки чиновница была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим соответствующее положение, соединенное с вымогательство неправомерной выгоды) УК Украины.

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