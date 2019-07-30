 Чиновница Госгеокадастра задержана в Краматорске на взятке 1,2 тыс. долл. за оформление земли, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
В ходе первоочередных следственных действий установлено, что чиновница, находясь в г. Краматорск, требовала и получила денежные средства в размере 1200 долларов за согласование документации связанной с оформлением собственности на земельные участки.
При получении взятки чиновница была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим соответствующее положение, соединенное с вымогательство неправомерной выгоды) УК Украины.