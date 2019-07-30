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 Глава ОАСК Вовк: Я не боюсь подозрения, но все должно быть в рамках закона

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что про повестку в Генпрокуратуру он узнал из Фейсбука Ларисы Сарган, а не так, как это должно быть согласно норм УПК.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Только что узнал, что ГПУ вызывает меня для проведения процессуальных действий: вручение подозрения и допроса. Удивлен, что о повестке я узнал из Фейсбука Ларисы Сарган, а не так, как это должно быть согласно нормам УПК. Мне откровенно грустно, что в стенах Генпрокуратуры пиар победил закон и здравый смысл. Складывается впечатление, что повестка была выписана ГПУ исключительно по требованию "грантовых зрадолюбов". Я публично заявлял и еще раз подчеркиваю: Я не боюсь вручении подозрения. Более того, я лично призвал именно к законным процессуальным действиям. Вручение подозрения – это единственная законная возможность доказать абсурдность ситуации, которую искусственно создали Сытник и Горбатюк. Это дело является вымышленной, юридически бесперспективной и является последней попыткой старой власти вмешаться в судейскую независимость", - заявил Вовк.

Напомним, что Генпрокуратура вызывает главу Окружного админсуда Киева Вовка и еще трех судей ОАСК на допрос и для вручения подозрений.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Источник: https://censor.net.ua/n3140422
 
 
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а закон - шо дышло... Куда повернешь - туда и вышло
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Що треба для суду? Присяжні, суддя і адвокат з вулиці. Де тут проблема? Звільнити судей і прокурорів, створити нові суди - і все само собою попливе.
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мода на пейсбук вже переходить всі межі....скоро ще й злочинці на пейсбуці будуть термін відбувати
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А это на Ютубе Артур Сорченко !!
Который АТОшника избивал и Азовцев Трусливыми Собаками Называл!!!

Удачи Хахлы!!

Артур Сороченко (Квадрат) про военных Украины
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