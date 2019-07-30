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 Политика Украины
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Все про:Безсмертный (303) Будапештское соглашение (111) нормандская четверка (593)

 Украине было бы выгодно расширение "нормандского" формата до "будапештского", - Безсмертный

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный считает выгодным для Киева расширение нормандского формата с привлечением США и Великобритания, а также Китая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Безсмертный заявил изданию "ГОРДОН".

"Нельзя говорить, что нормандский формат быстро соберется и начнет принимать решения. Это преувеличение", - отметил он.

Он напомнил, что "нормандский формат уже давно не работает, в последний раз встреча глав государств была в 2016 году, после этого – лишь несколько телефонных разговоров – и все".

Также читайте: Участникам Трехсторонней контактной группы по Донбассу нужны статус, финансирование и дипломатические паспорта, - Безсмертный

По мнению Безсмертного, в связи выборами различного уровня в сентябре в РФ президенту Владимиру Путину "очень сложно принять решение о встрече в нормандском формате и начать диалог о Донбассе". "Причина этого в том, что российские СМИ настроили общество в РФ на определенную позицию. Что не может не отражаться на их электоральных настроениях. Для Путина участие в нормандском формате – значит, "сбить прицел". Тут не так все просто", - считает Безсмертный.

При этом он сомневается, что американские власти поддержат инициативу президента Украины Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счет США и Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минский процесс уже модифицировали - там нет Медведчука, - Безсмертный

"Вряд ли американцы с удовольствием воспримут инициативу расширения нормандского формата за счет США. Также сложно сказать, что этой инициативе будет рад Кремль. Нужно ли это Украине? Да. Нам выгодно, чтобы к данному процессу были привлечены США, Великобритания и желательно Китай. Но гарантирует ли объединение нормандского и будапештского форматов решение проблемы – большой вопрос", – сказал Безсмертный.

По его словам, власти США считают, что сделали достаточно для урегулирования ситуации на Донбассе и "дали понять: на данный момент расширение нормандского формата невозможно". "По мнению американцев, спецпредставителя в Украине достаточно. Как и отдельного диалога Москвы и Вашингтона с участием представителей нормандского формата. Также стоит учитывать, что в Хельсинки (на саммите Россия – США в июле 2018 года. – ИФ) начались стратегические консультации между США и РФ – с точки зрения Вашингтона, это может обеспечить возможность решения вопроса войны на Донбассе", – сказал Безсмертный.

Также читайте: "Я видел, как его переполняют эмоции - ему хочется все изменить", - Безсмертный рассказал о встрече с Зеленским

Источник: https://censor.net.ua/n3140421
 
   
 Топ комментарии
 
Кто знает, он доцент или ещё зелёный?
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Украине было бы выгодно расширение "нормандского" формата до "будапештского", - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4785
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Україні так - Порошенку та Зеленському - ні.
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Україні вигідно щоб Безсмертний запрацював, а не займався пустопорожніми розмовами...
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Україні так - Порошенку та Зеленському - ні.
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Может до Зеленского хоть дойдет,что выгодно Украине? Пэдря уже в пролете.
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Педро то такэ
Жаль ,что украинцы в пролете за время независимости Украины
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Да жаль, что избирают всякий хлам 27 лет подряд, но что поделаешь? Народ достойный своей власти.Какой "умный" народ, такая у него власть и такая страна и такая жизнь.
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Ну ти вже зібрала докази що я порохобот? Бо так і залишишся тріплом.
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Ты улитка.)
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Кощей Бессмертный реинкарнировался в капитана Очевидность.
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Абсолютно адекватна і розумна людина..... але бидломаса будь кого з лайном змішає
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Хлопченя з розумними очима, Із чолом високим та ясним (с) ?
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Кто знает, он доцент или ещё зелёный?
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Украине было бы выгодно расширение "нормандского" формата до "будапештского", - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4785
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Було б вигідне звуження формату до розмови з керівниками Лугандону. Більше народу - менше рішень.
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кацапи цього вже 5 років добиваються
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Не бачу проблеми, щоб не можна було домовлятись на місцевому рівні.
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тобто, ти вважаєш, що рвша не є стороною конфлікту? по Криму також з аксьоновим домовлятися?
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По Кубані можна с мером Краснодара перетерти.
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якщо такі самі "експерти" будуть в новій більшості ВР - Україна більше тижня не протримається
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друже, тобі не здається, що в тебе якийсь дисонанс між твоїм ніком і твоєю писаниною?
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Як не вмієш говорити, я вже не кажу про "думати" - то дисонуй сам з собою.
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да помним помним-финансы, статус и паспорта....тогда и заработают все форматы
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Это тонкий намек на то что все решат без нас
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А вот и ещё один клоун против Супрун.
"Знакомьтесь, Михаил Радуцкий, бывший совладелец клиники Борис и потенциальный Министр здравоохранения. Здесь Михаил принимает участие в Битве экстрасенсов на телеканале ТНТ. Это 2013 год, сезон 14 выпуск 10. Мощный маг 80 уровня Александр Шепс показывает Михаилу свои способности. Министра здравоохранения, который ходит к гадалкам и экстрасенсам у нас еще не было известно. А может и были, мы просто о них не знали", - пишет блогер.

Под постом появилась волна комментариев.

"За медицину можно не переживать, ее тупо не будет. Найдите своего семейного мага", "Некоторые заявлял, что у госпожи Супрун нет медицинского образования. Теперь вы получите министра с медсестринским и физкультурным образованием, у которого есть намерения "толкать электорату" фуфломицины и некогда принимал участие в шарлатанским шоу на московитском ТВ. Мечты сбываются!", "Ну диагноз проще будет врачам поставить. Здесь три варианта 1. Порча 2. Магнитные бури 3. Лишай (надо по*исять)", - не без сарказма комментируют пользователи сети.
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Україні вигідно щоб Безсмертний запрацював, а не займався пустопорожніми розмовами...
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А пецин и ***** минский личный договорняк
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А от мені чомусь здається,що Україні набагато було б вигідніше розширювати свої формати- "Нептун","Гром-2" та "Вільха" маю на увазі... Нормальнй такий формат...
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Задайте собі питання - яку головну ціль переслідує х%йло шляхом агресії в Україні.
Так от, вся політика х%йла і базується на тій цілі - збереження імперії і повернення до масштабів 90-гороку. х%йло може піти на тимчасовий компроміс, але до того часу поки буде йому вигідно.
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Рома считает, что к переговорам хорошо бы привлечь США, и в то же время замечает, что США не желают принимать в них участие. (Мысль достаточно глубокая, чтоб в нее вот так сразу въехать).
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Ещё один поморанчевый дебил в клоуны записался.
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В стойле "снежного человека" (на г+г) возникло движение "материи"...


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«Mission Complete», - говорится в подписи к сообщению. Україні було б вигідним розширення "нормандського" формату до "будапештського", - Безсмертний - Цензор.НЕТ 7416 Україні було б вигідним розширення "нормандського" формату до "будапештського", - Безсмертний - Цензор.НЕТ 9080
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