 Украина поворачивается к плану, изменившему бывшую коммунистическую Европу в 1990-х, - Bloomberg

Об этом говорится в публикации Bloomberg, пишет Цензор.НЕТ.
В публикации отмечается, что президент Владимир Зеленский при содействии Международного валютного фонда хочет продать государственные компании, сократить дефицит бюджета и ослабить правила владения землей. При этом, хотя такие планы периодически озвучивались уже несколько лет, но у этой власти "может быть больше аппетита для реализации планов".
По словам руководителя экономической команды Зеленского Алексея Гончарука, Украина планирует заключить соглашение с МВФ в сентябре - на замену кредитного соглашения, срок которого истекает в конце года.
Тем более, контроль над законодательной властью, полученный в результате парламентских выборов, позволяет проводить рыночную экономическую политику, как было в Польше и Венгрии два десятилетия назад.
По словам Гончарука, Украина стремится к трех-четырехлетней программе МВФ, направленной на улучшение делового климата. Он считает, что дефицит бюджета должен "наверняка" еще больше снизится, поскольку правительство нацелено на экономический рост в 5% и более. По его словам, до конца года будет одобрена реформа сельскохозяйственных угодий, которая не имеет поддержки в обществе, поэтому была отложена на годы в ущерб конкуренции.
Принять решение о продаже земель иностранцам планируется по итогам обсуждений со Всемирным банком. Самая либеральная версия может увеличить ВВП более чем на 3% в год, а самая консервативная - на 0,5%.
По информации Bloomberg, новосозданное правительство, возглавить которое может Гончарук, также разблокирует продажу государственных активов. Этому сейчас препятствуют корыстные интересы, злоупотребления и монополии. Предлагаемые миноритарные пакеты акций могут включать "Укрзализныцю" и "Укрпочту". Отмечается, что для этого Украине нужно показать экономический рост, независимость НБУ и наладить судебную систему.
При этом, по словам Гончарука, Зеленский понимает необходимость уважения независимости денежно-кредитной политики и поддерживает главу НБУ Якова Смолия, а также независимость этого института.
Большая часть земли находится в
собственности владельцев земельных паев. Что отобрать силой и продать,
как делали коммуняки в 30-е годы.