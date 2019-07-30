 Порошенко так и не понял, почему я не пошел с ним на выборы. Нам с ним не по дороге, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гройсман отметил: "Прочитал интервью Петра Алексеевича для "Украинской правды". Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с ним.

На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями.

Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. В конце-концов и я тоже не смог ввиду его подходов реализовать все то, что намеревался сделать. И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него уже все позади. Но я уверен - у Украины все еще впереди!"

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