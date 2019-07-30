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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17710) Гройсман (4835)

 Порошенко так и не понял, почему я не пошел с ним на выборы. Нам с ним не по дороге, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман высказал ряд критических замечаний в адрес пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гройсман отметил: "Прочитал интервью Петра Алексеевича для "Украинской правды". Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с ним.

На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями.

Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. В конце-концов и я тоже не смог ввиду его подходов реализовать все то, что намеревался сделать. И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него уже все позади. Но я уверен - у Украины все еще впереди!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вопрос о согласовании увольнения Кличко с поста главы КГГА будет вынесен на ближайшее заседание Кабмина, - Гройсман. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3140417
 
   
 Топ комментарии
 
Порох гройсмана просто не взяв! Він нарешті зрозумів свою ГОЛОВНУ помилку і у список Єс не взяв ЖОДНОГО єврея!

Принцип "дубінських" та "зєлєнскіх" "гнойсманів" - бреши і звинувачуй у брехні
Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі нема хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!
Бреши та звинувачуй у брехні і до тебе потягнуться Зє!Біли!
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Треба було в Вінниці мером лишатись, ось там був би ще 20 років на посаді.
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Три года было по пути , страну и людей грабить. а как отвечать , я его не знаю ,нам не по пути.дерьмо одним словом.
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по дурісті) багато ліксєїчу заносив, а тепер жаба душить!
невже інша причина?! Порошенко так і не зрозумів, чому я не пішов з ним на вибори. Нам з ним не по дорозі, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6731
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Предал галактического императора еврей базарный Порошенко так і не зрозумів, чому я не пішов з ним на вибори. Нам з ним не по дорозі, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7420
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Бггг)))) вот не удивлюсь шо оно премьером останется
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- Вы из какого общества, товарищи?
- Трудовые резервы.
- А что, Динамо бежит?
- Все бегут.
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5 лет присматривался ... и опа , рассмотрел таки - мародёра , гросик ! в зеркало ещё посмотри...
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Слова экс примера в суде дорого стоят...
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Вовремя предать, не предать а предвидеть (с)
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порохнявые! ну, если гройсман(!) начал говорить про петины "частные интересы" - дело табак...для пети))))))))))))))))))))))))))))
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Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок . Делайде выводы, Петр Алексеевич .
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Просто огыдно! Они с аваковым соревнутся в ************!Любого из них двоих ,заспиртуй в колбе,или Надей тырсой,сделай чучело,как образец падлючести,паскудства в украинской политике! Днище!
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.От як же мені хочеться запросити всіх цих панків: Пане- прошу до гіляки...
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