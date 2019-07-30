 Украинские школьники завоевали 4 медали на Международной ученической олимпиаде по химии во Франции. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
В состав украинской команды вошли четверо школьников, каждый из которых занял призовое место:
- золото - Александр Кудрик, ученик лицея № 100 "Подол" (г. Киев);
- серебро - Лидия Дубенская, ученица Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко;
- серебро - Гордей Андросов, ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко;
- бронза - Анатолий Кузнецов, ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко.
Всего на олимпиаде соревновались около 200 школьников из 75 стран мира. Они демонстрировали свои знания в практическом и теоретическом турах.