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 Украинские школьники завоевали 4 медали на Международной ученической олимпиаде по химии во Франции. ФОТО

4 медали получили участники украинской команды на Международной ученической олимпиаде по химии. Соревнования завершились сегодня, 30 июля 2019 года, в г. Париж (Франция).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Украинские школьники завоевали 4 медали на Международной ученической олимпиаде по химии во Франции 01

В состав украинской команды вошли четверо школьников, каждый из которых занял призовое место:

  • золото - Александр Кудрик, ученик лицея № 100 "Подол" (г. Киев);
  • серебро - Лидия Дубенская, ученица Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко;
  • серебро - Гордей Андросов, ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко;
  • бронза - Анатолий Кузнецов, ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко.

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Всего на олимпиаде соревновались около 200 школьников из 75 стран мира. Они демонстрировали свои знания в практическом и теоретическом турах.

Источник: https://censor.net.ua/n3140416
 
   
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