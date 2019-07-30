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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
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 "Это очень правильное решение и это только первый шаг", - Маселко о вызове на допрос главы и трех судей ОАСК

Генпрокуратура вызывает на 2 августа председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и трех судей.

Согласно сообщению на сайте ГПУ, Вовк вызван "для проведения процессуальных действий, предусмотренных ст. 278 УПК Украины (вручения письменного уведомления о подозрении) и следственных действий, предусмотренных ст. 224 УПК Украины (допроса в качестве подозреваемого) в уголовном производстве № 42014100020000046 от 25.02.2014, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ст. 340; ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 376, ч.ч. 1, 2 ст. 376-1, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 190, ст. 351-2, ч.1 ст.27, ст. 375 Уголовного кодекса Украины", передает Цензор.НЕТ.

Это очень правильное решение и это только первый шаг, - Маселко о вызове на допрос главы и трех судей ОАСК 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко заявил, что повестки для вручения подозрений судьям ОАСК высланы и ждет извинений от "скунсов, которые вопили о "зраде"

Это очень правильное решение и это только первый шаг, - Маселко о вызове на допрос главы и трех судей ОАСК 02

"Ну что же, процесс пошел!!! Доказательства нашлись. Генпрокуратура вызывает на 2 августа председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, и судей Аблова, Погрибниченко и Шепитко для вручения подозрений. Это очень правильное решение и это только первый шаг", - прокомментировал в фейсбуке член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко.

Это очень правильное решение и это только первый шаг, - Маселко о вызове на допрос главы и трех судей ОАСК 03

Также читайте: ГПУ вызвала четырех судей Окружного административного суда Киева для вручения подозрений, в том числе и судью Вовка

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3140415
 
 
 Топ комментарии
 
Ребята, вы из тех кто только обещает, и рожи со сцены корчит...
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Будет вам соевым чмырям формат, И мародеру тоже формат найдут.
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Все предельно ясно, врагам Украины тут нужна война всех против всех, по любому поводу, а чаще вообще без него. Потому и распинаются тут всякие дятлы под прокси флажками. И новая власть в этом участвует по полной, нужно создавать белый шум на фоне собственной бездеятельности...
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Богдану это не интересно, не тот формат...
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Будет вам соевым чмырям формат, И мародеру тоже формат найдут.
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Ребята, вы из тех кто только обещает, и рожи со сцены корчит...
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а вам зеленым и заплесневелым какой формат подберет Зе и его команда? Вы о себе думайте, а соевые как то без вас жили и проживут...
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З них будуть виробляти пеніцилін.🐸
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на пенициллин они не годятся, он лечит, а эти бестолочь...
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о как точно, не считаю лечебным этот элемент природы ЗЕ.
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Культура аж прёт. У нашего президента отличный избиратель, так держать.
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обтекай тихенько ,грозный перец.ГОлой жопой пугать ежа это удел 3.14здоболов или дурачков.
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а шо, це якраз можливість) плокулолам)), залишатися при посадах!
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Все предельно ясно, врагам Украины тут нужна война всех против всех, по любому поводу, а чаще вообще без него. Потому и распинаются тут всякие дятлы под прокси флажками. И новая власть в этом участвует по полной, нужно создавать белый шум на фоне собственной бездеятельности...
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22 статті інкримінують, оце монстрів взяли. "Це дуже правильне рішення і це лише перший крок", - Маселко про виклик на допит глави і трьох суддів ОАСК - Цензор.НЕТ 2601
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давайте их прямиком к хозяину.Розовые жопы этих судей утырочных давно пищат о справедливой участи своей"Це дуже правильне рішення і це лише перший крок", - Маселко про виклик на допит глави і трьох суддів ОАСК - Цензор.НЕТ 6046
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президент Украины Богдан наведёт порядок!
Зе!
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Бєня щимить тих, на кого має зуб. Всі діла.
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А с каких это пор прокуратура стала допрашивать судей?!
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а вы хотите что бы их допросила улица???так им все кости на лице переломают(и между прочим правильно сделают).Такую мразь как эти судьи поискать нужно
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"Бис! Дай ка ты ему еще раз.... для ума..." (см)
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А что делать тем, кто получил незаконные решения и "благодаря т. н. судебной реформе даже шанс на справедливость в Украине...
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Тем необходимо обращаться к Портнову, т.к. реформа до реформированного Портновым суда ещё не дошла и была запланирована на 2020 год.
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А при чем здесь Портов???? Это эти дебилы придумали мало значительные дела с планкой почти в 200 тыс грн.
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Ах, да, я забыл, что он такой же нелюстрируемый приятель Богдана как и сам Богдан.
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Ты как то как был дебил, так и остался. При каких делах я и люстрация???? Ты, если не знаешь, что эти твари натворят ли в судебной системе, то не гавкай
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Лишнехромосомный, ты забыл бульбаш произнести.
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По таким статьям нужно сразу и закрывать на допросе.
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