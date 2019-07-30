 "Это очень правильное решение и это только первый шаг", - Маселко о вызове на допрос главы и трех судей ОАСК

Согласно сообщению на сайте ГПУ, Вовк вызван "для проведения процессуальных действий, предусмотренных ст. 278 УПК Украины (вручения письменного уведомления о подозрении) и следственных действий, предусмотренных ст. 224 УПК Украины (допроса в качестве подозреваемого) в уголовном производстве № 42014100020000046 от 25.02.2014, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ст. 340; ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 376, ч.ч. 1, 2 ст. 376-1, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 190, ст. 351-2, ч.1 ст.27, ст. 375 Уголовного кодекса Украины", передает Цензор.НЕТ.

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"Ну что же, процесс пошел!!! Доказательства нашлись. Генпрокуратура вызывает на 2 августа председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, и судей Аблова, Погрибниченко и Шепитко для вручения подозрений. Это очень правильное решение и это только первый шаг", - прокомментировал в фейсбуке член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко.

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Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.