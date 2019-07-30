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 Луценко заявил, что повестки для вручения подозрений судьям ОАСК высланы и ждет извинений от "скунсов, которые вопили о "зраде"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что судьям Окружного административного суда Киева высланы повестки. после которым им будет сообщено о подозрении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "По делу ОАСК-2

Заместитель Генпрокурора заслушал материалы дела.

Повестки 4 судьям на пятницу 02/08 для вручения подозрений - высланы.

Интересно, извинится хоть один скунс, который вопил про "зраду"?"

Луценко заявил, что повестки для вручения подозрений судьям ОАСК высланы и ждет извинений от скунсов, которые вопили о зраде 01

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3140413
 
   
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Юга как улов ,покажи хоть одну гыбину Луценко заявил, что повестки для вручения подозрений судьям ОАСК высланы и ждет извинений от "скунсов, которые вопили о "зраде" - Цензор.НЕТ 1841
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