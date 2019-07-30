 ЦИК зарегистрировал еще 49 победителей выборов депутатами - всего их уже 84

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице ЦИК в Фейсбуке.

"Во время сегодняшнего заседания на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в 49 ОВО", - говорится в сообщении.

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Таким образом, ЦИК признала избранными народными депутатами Украины Максима Пашковского - в округе № 11, Петра Юрчишина - в округе № 13, Геннадия Вацака - в округе № 16, Юрия Мысягина - в округе № 28, Елену Криворучкину - в округе № 32, Александра Трухина - в округе № 40, Федора Христенко - в округе № 46, Александра Ковалева - в округе № 51, Роберта Горвата - в округе № 68, Павла Мельника - в округе № 81, Оксану Савчук - в округе № 83, Зиновия Андреевича - в округе № 87, Владимира Тимофийчука - в округе № 89, Николая Глушко - в округе № 97, Александра Дануцу - в округе № 99, Олеся Довгого - в округе № 102, Олега Воронько - в округе № 103, Александра Лукашева - в округе № 113, Наталью Пипу - в округе № 115, Николая Княжицкого - в округе № 116, Ярослава Рущишина - в округе № 117, Андрея Кита - в округе № 126, Максима Дырдина - в округе № 132, Артема Дмитрука - в округе № 133, Олега Колева - в округе № 134, Андрея Бобляха - в округе № 145, Анастасию Ляшенко - в округе № 148, Александра Ковальчука - в округе № 152, Виктора Мьялика - в округе № 155, Сергея Литвиненко - в округе № 156, Игоря Васильева - в округе № 158, Игоря Молотка - в округе № 160, Максима Гузенко - в округе № 161, Николая Задорожного - в округе № 162, Ивана Чайковского - в округе № 165, Николая Люшняка - в округе № 166, Александра Куницкого - в округе № 169, Александра Фельдмана - в округе № 174, Дмитрия Люботу - в округе № 177, Александра Литвинова - в округе № 178, Игоря Колыхаева - в округе № 184, Любовь Шпак - в округе № 194, Сергея Нагорняка - в округе № 199, Олега Семинского - в округе № 205, Александра Юрченко - в округе № 211, Лесю Забуранную - в округе № 216, Дмитрия Гурина - в округе № 218, Николая Тищенко - в круге № 219, Анну Бондарь - в округе № 220.

Таким образом, говорится в сообщении, по состоянию на 30 июля ЦИК признала избранными 84 народных депутатов Украины.