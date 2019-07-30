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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2324) Радуцкий Михаил (2)

 Зеленский назначил Радуцкого внештатным советником

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Радуцкого внештатным советником.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства 30 июля, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Михаила Борисовича Радуцкого советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в нардепы от "Слуги народа" Радуцкий может возглавить МОЗ, а Бабак - МОН, - глава штаба партии Корниенко

Михаил Радуцкий - основатель сети частных клиник "Борис", прошел в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа".

Источник: https://censor.net.ua/n3140405
 
 
 Топ комментарии
 
Число борисовичей и моисеевичей вокруг вокруг зелебени растёт с каждым днём. Он их шо, всех взялся трудоустроить?
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Цікаво, нащо власнику мережі приватних клінік посада радника президента, амбіції?
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Теоретик расового излечения? Зебилы, вот вы точно этого хотели?
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Число борисовичей и моисеевичей вокруг вокруг зелебени растёт с каждым днём. Он их шо, всех взялся трудоустроить?
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Почему бы и нет, 73% малоросского люмпена просто грех не прокинуть.
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а шо могло быть по другому ? Они же " голобородьки" , а не какие - то " вальцманы" , у них только по фейсу ( пробачьте , по конкурсу ) на должности
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Цікаво, нащо власнику мережі приватних клінік посада радника президента, амбіції?
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Как зачем? Чем ближе к уху Богдана, тем больше ништяков можно вытянуть для себя и своих друганов.
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Це дійсно дуже важливо наблизити свого депутата до рівня свого радника! Але чому стоять військові реформи? Коли будуть створені нові війська БПЛА? Коли почнеться виробництво БМПВ-64 для відбиття сірої зони яку ми віддаємо терористам добровільно? Президент бездіяльний, немає рішень, немає інфоповодів і це втрата темпу і шлях до поразки! Зеленський, працюй не гальмуй!
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Так он и работает, какие претензии. Играет как может, сценарий отрабатывает, написанное с бумажки читает, ролики регулярно снимает. Свою работу актёра выполняет не плохо, большего ему и не положено.
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Теоретик расового излечения? Зебилы, вот вы точно этого хотели?
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Не ну не всё так плохо, есть ещё куда падать. Там ещё ж лечение травками, тантрические практики, раскрытие чакр, в конце концов можно иконами лечить...изгнание бесов..Есть куда развиваца.
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Судячи з обличчя, то він сам далеко не юберменш.
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Это который выступает за цветовую дифференциацию кожи. И штанов... Зеленский назначил Радуцкого внештатным советником - Цензор.НЕТ 1721

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Когда ты лысого пристроеш?каких то знакомых,друзей знакомых,друзей знакомых друзей пристраиваеш а своего друга Жеку Кошевого нет,или все таки метиш его для премьр министра? и это не слухи
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У лысого особая миссия, его готовят в мэры Киева, а это сгоряча не делается, для дискредитации Кличка нужно время. Пару месяцев ежедневных поливаний Кличка помоями в ТСН, и электорат будет готов. Технология уже обкатана..
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И ведь зелекторат знал - кто такой Богдан задолго до выборов и видел, что он смотрящий над Зелемойским и всё-равно проголосовал...
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Электорат был попросту зазомбирован. Применены технологии нейро-лингвистического программирования и не только. Богдан после президентских выборов сам похвастался этим, дав интервью украинским журналистам.
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Погуглил. Забавно, этот чувак снимался в российской "Битве экстрасенсов" (s14e10 с 30 минуты).
Клоуны уже есть, готовимся принимать гадалок в МОЗ.
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косюков сменяют радуцкие, такие себе гигагнты мысли и отцы украинской демократии. Как сказал один киногерой - торг здесь не уместен!!!
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Євреї давно виїхали з цієї країни. Залишились лише лише здебіловані совком жиди.
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Таке відчуття. що клоун хоче забезпечити роботою всіх євреїв, але їх 0,2%, а чиновничих посад більше--то що будуть їхати з Ізраіля?
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Ну, вне штата нехай советует, там этих советников уже туева хуча. Но портфель министра этому доктору Геббельсу давать низя. Еврей-расист, - это слишком, лучше бы он был антисемитом, как Вуди Аллен.
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Что на это зебы скажут? Совсем их зрадоглашатели не берегут после выборов. :D

Зеленский опозорился с другом Порошенко Радуцким: «рокировка не удалась», детали скандала
Червень 10, 2019 admin Різне

Владимир Зеленский рискует растерять поддержку народа из-за скандальных имен в списках партии «Слуга народа»
Многие украинцы остались недовольны некоторыми фамилиями, которые можно увидеть в списках партии президента. На это обратил внимание известный журналист и предприниматель Андрей Пальчевский.
Он отметил, что, в частности, у него вызывает вопросы известный соратник Петра Порошенка Михаил Радуцкий, который также непонятным образом затесался в списки «Слуги народа».
«Для меня было большим удивлением увидеть в списке «Слуги народа», без всякого сомнения лидера этих гонок, под номером 18 некого Михаила Радуцкого, который все это время был партнером Порошенко», - возмутился журналист.
http://www.prominnews.co.ua/zelenskyj-opozorylsya-s-drugom-poroshenko-radutskym-rokyrovka-ne-udalas-detaly-skandala/
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