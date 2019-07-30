 Зеленский назначил Радуцкого внештатным советником

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства 30 июля, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Михаила Борисовича Радуцкого советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.
Михаил Радуцкий - основатель сети частных клиник "Борис", прошел в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа".
Клоуны уже есть, готовимся принимать гадалок в МОЗ.
Зеленский опозорился с другом Порошенко Радуцким: «рокировка не удалась», детали скандала
Червень 10, 2019 admin Різне
Владимир Зеленский рискует растерять поддержку народа из-за скандальных имен в списках партии «Слуга народа»
Многие украинцы остались недовольны некоторыми фамилиями, которые можно увидеть в списках партии президента. На это обратил внимание известный журналист и предприниматель Андрей Пальчевский.
Он отметил, что, в частности, у него вызывает вопросы известный соратник Петра Порошенка Михаил Радуцкий, который также непонятным образом затесался в списки «Слуги народа».
«Для меня было большим удивлением увидеть в списке «Слуги народа», без всякого сомнения лидера этих гонок, под номером 18 некого Михаила Радуцкого, который все это время был партнером Порошенко», - возмутился журналист.
http://www.prominnews.co.ua/zelenskyj-opozorylsya-s-drugom-poroshenko-radutskym-rokyrovka-ne-udalas-detaly-skandala/