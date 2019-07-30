 Чиновник Госисполнительной службы задержан на Ивано-Франковщине на взятке 30 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения взяток от местных жителей за содействие в закрытии исполнительного производства без взимания штрафных санкций и не представление в суд обращений о временном ограничении в праве выезда за границу.

Сотрудники СБУ задокументировали вымогательство должностным лицом 30 тыс. гривен у очередного должника за закрытие ряда исполнительных производств.

Также смотрите: Чиновник исполнительной службы задержан на Харьковщине при получении 2 тыс. долл. взятки за снятие ареста с квартиры, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете при получении 20 тыс. гривен - второй части взятки.

Читайте: Чиновник Государственной исполнительной службы задержан в Одессе на взятке 1,5 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении.