 Чиновник Госисполнительной службы задержан на Ивано-Франковщине на взятке 30 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения взяток от местных жителей за содействие в закрытии исполнительного производства без взимания штрафных санкций и не представление в суд обращений о временном ограничении в праве выезда за границу.
Сотрудники СБУ задокументировали вымогательство должностным лицом 30 тыс. гривен у очередного должника за закрытие ряда исполнительных производств.
Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете при получении 20 тыс. гривен - второй части взятки.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении.
та єто пазор какой-то