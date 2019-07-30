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 Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1828) сайт (246) Супрун Ульяна (540)

 Сайт со всеми советами Супрун и разоблачениями мифов о здоровье и медреформе появился в сети

В сети появился сайт, на котором выложены все посты в фейсбуке, опубликованные и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, включая ее известные советы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, новый сайт работает по адресу suprun.doctor.

Сайт имеет простой интерфейс и 4 раздела: здоровье, трансформация, мифы и культура. Пользователи могут также воспользоваться поиском.

Кроме того, здесь представлена подробная информация о самой Ульяне Супрун и добавлены фотографии ее дипломов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140386
 
   
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Растоптала Конституцию Украины, легализовала взяточничество, многократно увеличила расходы населения на медицину, снизило качество медицинских услуг почти до нуля, и воздвигла памятник себе родной. Высшая степень цинизма, у себя на Родине давно бы вылетела на улицу или села.
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При этом умудрилась обгадить всех врачей своими перлами.
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Та кого там можно обгадить, мрази не лучше наших судей, только денег хотят.. а виновата супрун конечно. А то что с 1 января можно вернуть лекарства в аптеке, вот же ж гадина эта супрунша
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вся зелень выкакалась ?
так вот случайте:

Уляна Супрун - чемпион !!!!!!!!! Сайт з усіма порадами Супрун і викриттями міфів про здоров'я та медреформу з'явився в мережі - Цензор.НЕТ 6386
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Прекрасная реформа, где хорошие врачи получают намного больше хреновых, а пациент имеет возможность менять врача. У меня, кстати, прекрасный семейный врач.
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Ну по біографії - правильна людина. Але от відношення до українців у неї не дуже хороше. Дешеві вакцини, все найдешевше. Для свого народу найдешевше обирати - це не є добре.
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Сколько государство дало - такие и лекарства.
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Анэкдот : Супрун - доктор...
🤣🤣🤣
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як не дивно, але так.зрештою куди їй з її американським медичним дипломом до диплому універу богомольця Сайт со всеми советами Супрун и разоблачениями мифов о здоровье и медреформе появился в сети - Цензор.НЕТ 1451
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Ее ругают те, кто дышит, при простуде, парами картошки. Ахахахаха
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Ещё аптечная мафия и мрази-врачи которым наступили на хвост, меньше дают взяток семейным врачам вот и все.
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Дурна Супрун. І в користь щеплень вірить...

Ні щоб лікуватися урінотерапією та подорожником...
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Уляна задала жару ))
Багатьом її поради неприємні, бо вони побачили як САМІ псують своє здоров'я.
А американці так живуть і цих порад дотримуються.
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Ульяна Георгиевна! Как правильно солить алюминиевые огурцы с брезентового поля?
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