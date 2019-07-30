 Сайт со всеми советами Супрун и разоблачениями мифов о здоровье и медреформе появился в сети

Как сообщает Цензор.НЕТ, новый сайт работает по адресу suprun.doctor.

Сайт имеет простой интерфейс и 4 раздела: здоровье, трансформация, мифы и культура. Пользователи могут также воспользоваться поиском.

Кроме того, здесь представлена подробная информация о самой Ульяне Супрун и добавлены фотографии ее дипломов.

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