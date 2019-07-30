 Сайт со всеми советами Супрун и разоблачениями мифов о здоровье и медреформе появился в сети

Как сообщает Цензор.НЕТ, новый сайт работает по адресу suprun.doctor.
Сайт имеет простой интерфейс и 4 раздела: здоровье, трансформация, мифы и культура. Пользователи могут также воспользоваться поиском.
Кроме того, здесь представлена подробная информация о самой Ульяне Супрун и добавлены фотографии ее дипломов.
так вот случайте:
Уляна Супрун - чемпион !!!!!!!!!
🤣🤣🤣
Ні щоб лікуватися урінотерапією та подорожником...
Багатьом її поради неприємні, бо вони побачили як САМІ псують своє здоров'я.
А американці так живуть і цих порад дотримуються.