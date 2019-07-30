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Все про:вуз (710) Минобразования (1098) абитуриент (100)

 Минобразования назвало ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами

Министерство образования обнародовало ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами на бюджетные места в вузы. Речь идет о поступлении по широкому конкурсу на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления) на дневную форму обучения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в 2019 году такой:

  1. Международное право - 194,25
  2. Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 194,004
  3. Международные экономические отношения - 190,84
  4. Стоматология - 189,176
  5. Политология - 189,125
  6. Журналистика - 188,75
  7. Медицинская психология - 186,9
  8. Культурология - 185,691
  9. История и археология - 185,05
  10. Публичное управление и администрирование - 183,804

Чтобы пройти на бюджет, более 180 баллов также понадобилось поступающим на специальности "Право", "Инженерия программного обеспечения", "Экономика", "Сфера обслуживания", ряд специализаций "филологии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абитуриенты подали больше всего заявлений на специальности "Право" и "Филология", "Менеджмент", "Среднее образование" и "Компьютерные науки"

По сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения. Так, снизились проходные баллы на "Менеджмент социокультурной деятельности" и "Фармация, промышленная фармация", которые в прошлом году занимали 4-ю и 9-ю строчки соответственно. В этом году проходной балл на них меньше 180. В ТОП-10 появились "Медицинская психология" и "Публичное управление и администрирование".

Минобразования назвало ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами 01

Также читайте: Более 60 тыс. абитуриентов получили рекомендации на бюджет, - Минобразования

Источник: https://censor.net.ua/n3140384
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Стране с таким отношением к инженерам и ученым конец! Международные....блть
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На ці спеціальності йдуть переважно лохи, а їх завжди більше і вони створюють "лоховськой ход"! Це видно по нашим дипломатам, адміністраторам, стоматологам і юристам! Дохтур в стоматполіклініке моїй знайомій сказав вирвати корінь зуба під мостом, дав направлення вона пішла з направленням до хірурга і той вирвав корінь, але не той що потрібно! Потім вирішили вже не рвати той корінь що потрібно і лишити як є і все нормалізувалось! Ці фахівці Вам потом дуже допоможуть, вони Вам поставлять неправильний діагноз, але абсолютно випадково Вам відріжуть або вирвуть не те що написав дохтур, і це буде правильно! Бо Бог таки є, а до ідіотів ми вже звикли!
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ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в 2019 году такой:
Международное право - 194,
25Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 194,004
Международные экономические отношения - 190,84
Стоматология - 189,176
Политология - 189,125Журналистика - 188,75
Медицинская психология - 186,9
Культурология - 185,691
История и археология - 185,05
Публичное управление и администрирование - 183,80 "
..


................................... ....где дебилоиды хоть одна инженерная специальность??
только енти 10 считаются престижные - с большими баллами-конкурсом ?
а кто самолеты-танки будет проектировать??

конченная територия ента украита - курофермы-сало-и...палитологи-журналисты всех мастей.
ахахаха

дно.






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вот он - результат образовательной рехвормы - 2014-2019-

поплавские иституты культуры жируют,

маркетологи-историки-палитологи-хрензнаеткто,

но не инженеры.

усе с садиков нада начинать было.

проспали садики -
получите палитологов карасевых и прочую срань на ньюсванах-112.

но не укрсамалеты-кампутеры.
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одни , плять , дипломаты. жуналисты и стоматологи.. ёпт...
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Это трындец. Все хотят стать паразитами.
Кто будет вести разработки и налаживать производство?
Без этого ниче не будет. И никакая политика это не сможет исправить
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в 80х НИИ было, шо сейчас киосков
помогло это совку?
5 лет надо учится, шоб 120 ре получать
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