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 В Киевской области во время семейной ссоры, муж ударил жену ножом в шею, - Нацполиция

В городе Фастов Киевской области мужчина ударил свою жену ножом во время ссоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Инцидент произошел утром 29 июля. В полицию поступило сообщение от женщины, которая стала свидетелем конфликта супругов.

"Выездом следственно-оперативной группы полиции на место происшествия было установлено, что у семейной пары во время совместного распития спиртных напитков произошла ссора. Тогда мужчина схватил кухонный нож и порезал горло своей 27-летней жене. Сейчас пострадавшая находится в реанимационном отделении Фастовской больницы, после операции", - говорится в сообщении.

Известно, что у супругов есть трое совместных детей в возрасте 10 месяцев, 5 и 6 лет. В настоящее время они находятся под опекой службы по делам детей.

29-летнего нападавшего задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По факту этого правонарушения, открыто уголовное производство по ст. 115, ст. 15 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140383
 
 
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Жінки розбестилися вкінець зі своїми язиками!
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Чоловіки розбестилися вкінець своїми руками.
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Чому таким людям які б'ють своїх жінок в шию ножами не пропонують ввести хімічну кастрацію? Чому таким жінкам які народжують по три динити від людей які б'ють їх ножами в шию не призначають хімічну кастрацію? Чому це бидло досі розмножуєтья в Україні?
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К сожалению этот путь часто только в сюжетах для порнографии используют. Да и мозг пьяного реагирует слишком непредсказуемым образом даже на невинные слова.
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От для таких , хто не має грошей, Закон є невідворотним і спрацює на повну силу .
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пусть быдло бухает ещё больше - может самоликвидируется нах...
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Помню службу в Средней Азии ,там баба без разрешения рта не откроет и никогда не сядет за стол с мужиками т никто никого не режет а тут бабьё в край берега потеряло ..
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Я как-то по-другому представлял себе применение в споре железных аргументов...
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солідарність--а..в Львівській обл.чоловік облив себе бензином і підпалив
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