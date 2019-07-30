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 Укрзализныця и Мининфраструктуры должны создать экстренный штаб, чтобы успеть перевезти урожай, - Криворучко

Украину ожидает транспортный коллапс на железной дороге, который может привести к потере рекордного урожая зерновых, если не будут приняты меры.

Об этом заявил глава Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко, сообщает 24.

По его словам, потеря урожая может произойти по стечению целого ряда обстоятельств. Кроме нехватки локомотивов, на август-сентябрь приходится большой ремонт автодорог, что не позволит перенести часть грузов с железной дороги на автотранспорт.

"Министерство инфраструктуры и железная дорога должны, во-первых, создать какую-то структуру, это можно назвать штабом на какой-то особенно сложный период, и в рамках этой работы оценить, расставить приоритетность и соответственно формировать планы отгрузки, планы перевозок, исходя из наших национальных интересов", – заявил Криворучко.

По словам эксперта, решением вопроса о вывозе зерна железная дорога должна беспокоиться уже сейчас, поскольку дальше возможность вывезти зерно может быть потеряна.

"Уже сейчас необходимо максимально перераспределить локомотивы, то есть обеспечить готовность локомотивного парка к высокой нагрузке, к высокому сезону. Потому что у нас, как всегда, как первый снег в декабре удивляет коммунальные службы, так и железная дорога, к сожалению, странным образом в августе говорит, "ой, у нас же собственно пик нагрузки, у нас огромный вывоз. Поэтому ну вот..." – заявил эксперт.

Как сообщалось ранее, по данным Министерства сельского хозяйства США, в этом году в Украине будет рекордный урожай – 72,2 миллиона тонн зерна.



Источник: https://censor.net.ua/n3140379
 
 
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Чому держава має допомагати агрохолдінгам? У них що, криві руки з жопи?
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Государство должно им обеспечить условия для получения сверхприбыли. Укрзализныця и Мининфраструктуры должны создать экстренный штаб, чтобы успеть перевезти урожай, - Криворучко - Цензор.НЕТ 4688
Но, в конце концов, эти пиявки все равно повысят цену на зерно (и значит на хлеб) и снова залезут к нам в карман.
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Та що це за поц такий крикливий? Якщо його прізвище свідчить про його наміри, то краще би своє зерно притримати в мішку.
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Потрібно підняти ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці і тоді і частина вантажів піде автотранспортом, звільняться вагони та локомотиви і ніякого колапсу не буде - це ринковий метод забезпечення високого попиту! Висока ціна Укрзалізниці змусить власників вантажів переглянути логістику в сторону збільшення товарних партій, оптимізації маршрутів, максимального задіювання автотранспорту, річного транспорту для перевезення вантажів і ситуація нормалізується! Взагалі то спочатку потрібно визначити куди ми будемо перевозити зерно нового врожаю, організувати транспортні коридори для вантажівок, місця накопичення вантажівок та їх відстою, щоб максимально спростити транспортування зерна та зменшити негативний вплив який створюють зерновози для безпеки дорожнього руху! Всім цим має займатись міністерство інфраструктури, а воно в нас абсолютно непрофесійне та бездіяльне під керівництвом міністра від мафії! Зараз в Туркменістані голод через відсутність зерна й Україна має допомогти Туркменістану подолати цю проблему. Потрібно поставити в Туркменістан зерно в обмін на газ і це завдання для уряду! А як вивозити зерно автотранспортом без порушення вагових обмежень на вісь це питання до мінінфраструктури!
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Хай ті придурки вчаться працювати самі, як усі.
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Держава має зробити все, щоб прибутки Криворучко не впали.
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Владелец вагонов переживает, что мимо него грузы пройдут?))) Так покупайте локомотивы и все будет норм)
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Штаб?..Штаб не траба..--поставте одного господаря
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