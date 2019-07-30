 Укрзализныця и Мининфраструктуры должны создать экстренный штаб, чтобы успеть перевезти урожай, - Криворучко

Об этом заявил глава Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко, сообщает 24.

По его словам, потеря урожая может произойти по стечению целого ряда обстоятельств. Кроме нехватки локомотивов, на август-сентябрь приходится большой ремонт автодорог, что не позволит перенести часть грузов с железной дороги на автотранспорт.

"Министерство инфраструктуры и железная дорога должны, во-первых, создать какую-то структуру, это можно назвать штабом на какой-то особенно сложный период, и в рамках этой работы оценить, расставить приоритетность и соответственно формировать планы отгрузки, планы перевозок, исходя из наших национальных интересов", – заявил Криворучко.

По словам эксперта, решением вопроса о вывозе зерна железная дорога должна беспокоиться уже сейчас, поскольку дальше возможность вывезти зерно может быть потеряна.

"Уже сейчас необходимо максимально перераспределить локомотивы, то есть обеспечить готовность локомотивного парка к высокой нагрузке, к высокому сезону. Потому что у нас, как всегда, как первый снег в декабре удивляет коммунальные службы, так и железная дорога, к сожалению, странным образом в августе говорит, "ой, у нас же собственно пик нагрузки, у нас огромный вывоз. Поэтому ну вот..." – заявил эксперт.

Как сообщалось ранее, по данным Министерства сельского хозяйства США, в этом году в Украине будет рекордный урожай – 72,2 миллиона тонн зерна.





