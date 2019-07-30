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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1786) Тейлор (74) Олифер (219)

 Кучма встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором: обсудили выполнение минских соглашений и сотрудничество между США и Украиной

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма провел встречу с Временным Поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Кучмы Дарья Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"Леонид Кучма принял Временного Поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. В разговоре обсудили ход выполнения Минских соглашений и ряд вопросов сотрудничества между Украиной и США. В частности, речь шла о первоочередности выполнения блока Минских договоренностей по безопасности и освобождении удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.

Кучма выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за всестороннюю поддержку Украины.

Тейлор заверил в дальнейшей готовности США системно работать для того, чтобы Украина достигла успеха. Стороны договорились о постоянной поддержке контактов в будущем. 

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Кучма встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором: обсудили выполнение минских соглашений и сотрудничество между США и Украиной 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140375
 
 
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Ніяких Мінських угод не буде, шукайте інші можливості встановлювати мир на Донбасі!
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не понял а Кучма каким боком новое старое лицо Министр МИД или зам и.о Зебоюика..?????
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"Ели реченьку"?
Уявив велетнів-хрімтурсів з Йотунхейма, що вдвох виламують брили криги з річки і жахливо хрумають кошмарними пащеками...
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уберите этого протухшего рыжего п"дараса.
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Минають дні, минають ночі,
А Кучму все так само геть.

(с) Тарас Шевченко, так би мовити...
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