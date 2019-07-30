 Кучма встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором: обсудили выполнение минских соглашений и сотрудничество между США и Украиной

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Кучмы Дарья Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"Леонид Кучма принял Временного Поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. В разговоре обсудили ход выполнения Минских соглашений и ряд вопросов сотрудничества между Украиной и США. В частности, речь шла о первоочередности выполнения блока Минских договоренностей по безопасности и освобождении удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.

Кучма выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за всестороннюю поддержку Украины.

Тейлор заверил в дальнейшей готовности США системно работать для того, чтобы Украина достигла успеха. Стороны договорились о постоянной поддержке контактов в будущем.

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