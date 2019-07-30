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 Политика Украины, Экономика
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Все про:банки (1630) Гончарук (6) приватизация (875)

 "Банки должны быть проданы в первую очередь", - замглавы ОП Гончарук о большой приватизации

В Офисе президента планируют начать большую приватизацию по продаже государственных банков чтобы привлечь на украинский рынок крупные иностранные банковские группы.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Банки должны быть проданы в первую очередь. Я хотел бы, чтобы 10 крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам нужно продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора - Национального банка - и наладить работу судебной системы", - сообщил Гончарук.

Он отметил, что будущее правительство должно будет разблокировать большую приватизацию. В ее рамках, в частности, планируют продать доли Укрзализныцы и Укрпочты.

Отметим, согласно объявленному в 2018 году плану по приватизации государственных банков, все 4 банка, которые принадлежат правительству планируют продать до 2022 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140373
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Кінець епохи гідності!!! Банки ЄС не будуть тут кредитувати підприємців, а будуть лише давати споживчі кредити! Або будуть кредитувати під непідємні відсотки!! Їх не цікавить, щоб тут у нас своє власне щось вироблялося!
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Ще один кретин - Гончарук, якого називають майбутнім прем'єр-міністром! Ну де вони беруть цих ідіотів? Ну який західний банк буде купляти Ощадбанк чи Ексімбанк після націоналізації Приватбанку та судових справ по крадіжці з Приватбанку 160 млрд. грн депозитних грошей клієнтів! Да українські банки будуть обходити десятою дорогою, поки не будуть повернуті вкрадені кошти! Я розумію що Коломойський хоче швидко вкласти в новий банк вкрадені в Приватбанку гроші, але ж не треба так тупо палитись! Потрібно вичавлювати з себе раба по краплі і вчитись посилати Коломойського з його хотєлками найух! Українські банки тепер у світі це страшилка для інвесторів! Ще чекайте США переловить всіх причетних до крадіжки 160 млрд грн з Приватбанку і відкрутить яйця та голову! Така крадіжка підриває всю банківську систему світу і американці не дозволять крадіям панувати далі. порошенко та коломойський сядуть і будуть позбавлені всіх грошей і ресурсів!
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Почни з себе.
Спочатку пошли на йух Гриценка.
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О, а я знаю название этого банка и даже имя его "покупателя".
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мало того, я знаю його майбутню назву - "Бєнябанк" "Банки должны быть проданы в первую очередь", - замглавы ОП Гончарук о большой приватизации - Цензор.НЕТ 6439
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а я знаю как зовут будущих вкладчиков этого банка - ЗеЛохи!
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Кізяк він смалить, бач яку дурню жене, хіба ти заважаєш чимось щоб увійшли 10 системних банків? і я ні
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Охренеть. несчастных два госбанка, один из которых отжали у Коломойского, а теперь их продать. А что мешает крупным иностранным банкам заходить - у нас и так их уже достаточно. Так ведь они не банки хотят продать, а их активы и клиентов.
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А який ви не рахуєте, Ексім, Ощад чи Приват?
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щур беня вже потирає свої опухші, запливші смальцем рученята, треба що є знімати з привату і в зелене поки не пізно
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"Приват"ное мнение или всей команды уЗеленских?
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вернём приват Коломойскому..... нас ждет поле граблей.....
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Супер, починається розпродаж України, чекаємо на верески зелакеїв що державні банки непотрібні.
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буков Нічого не потрібно,скоро Україна з українцями піде з молотка.
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До Дністра і Збруча, далі їм х.. бенін, будемо робити ЗУНР.
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Видимо ощад будут переводить в фонд гарантирования вкладов и дальше приватизировать. Приват и так планировался к продаже в 20-21г.г.. Ну, конечно, если беня не против. Но я подозреваю, он будет против. Ничего нового, все это обговаривалось в 2016-17 годах. Пусть продают.
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Це таке як рука Юлі тут відчутна - продати все, щоб наповнити бюджет, який потім попиляли.
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В покупателях будет три человека, Игорь, Валерьевич, и Коломойский.
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У меня сегодня денек тяжелый был, потому новости не смотрел. А щас по заголовочкам глазами пробежал и понял: повезло мне, что не читал. И не буду, нервы целее будут. Шо, сограждане, добро пожаловать на Передел! Оте три фермера-покойника- это только начало, как очевидно. Две войны одновременно Украина потянет? Точно потянет??? А я- сомневаюсь.
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Продають бо у ЗЕлених немає в команді більш-менш фахових управлінців. Одна справа тиждень вчитись як користуватися бачком від унітаза, зовсім інша - керувати банком.
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