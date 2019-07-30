 "Банки должны быть проданы в первую очередь", - замглавы ОП Гончарук о большой приватизации

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Банки должны быть проданы в первую очередь. Я хотел бы, чтобы 10 крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам нужно продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора - Национального банка - и наладить работу судебной системы", - сообщил Гончарук.

Он отметил, что будущее правительство должно будет разблокировать большую приватизацию. В ее рамках, в частности, планируют продать доли Укрзализныцы и Укрпочты.

Отметим, согласно объявленному в 2018 году плану по приватизации государственных банков, все 4 банка, которые принадлежат правительству планируют продать до 2022 года.

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