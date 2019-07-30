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 Политика Украины, Экономика
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 Земельная реформа будет принята в Украине до конца 2019-го, - замглавы ОП Гончарук

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель может быть отменен уже к концу этого года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно", - сообщил Гончарук.

По его словам, сейчас Офис президента проводит переговоры со Всемирным банком по модели открытия рынка сельхозземель в Украине. Так, согласно наиболее радикальной модели, отмена моратория приведет к ускорению экономического роста Украины на 3% в год, а в соответствии с наименее радикальной - на 0,5%.

"Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за отмену моратория на продажу земли и открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Смотрите также: Парламент продлил мораторий на продажу земли сельхозназначения до 2020 года. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3140371
 
   
 Топ комментарии
 
Це покращення чи крадіжка? Чому мовчить ВОНА?🤔
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Я настаиваю - сначала дефолт, а потом сразу эта реформа.
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Це покращення чи крадіжка? Чому мовчить ВОНА?🤔
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Якщо мораторій на продаж землі спробують відмінити, нам терміново буде потрібен новий Президент та нова Верховна Рада, бо існуючі просто фізично не зможуть виконувати свої обов'язки - їм руки повідривають!
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Не руки їм треба відривати, а їхнім батькам дітородні органи.
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Коли будуть результати розслідування вбивства ТРЬОХ власників агропідприємств на Дніпропетровщині? Коли будуть арештовані державні реєстратори які вкрали власність вбитих по підробним документам? Який ринок землі може бути в країні в якій власників землі та засобів виробництва вбивають серійно? Ми ще не готові до ринку землі, в нас ще не всі чорні держреєстратори арештовані та засуджені! В нас ще немає поліції та прокуратури які можуть знайти рейдерів та вбивць! В нас ще немає судів які винесуть справедливі вироки рейдерам та вбивцям! Про який ринок землі ми можемо зараз говорити?
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Чому мовчить головний борець за права селян, ЮВ? Щось давненько не чути її промов про грабіжницькі ціни на газ. А зараз ще й це.🤔
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Зебилы, это уже будет покращення, или еще нет?
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Як завжди кинуть селян. А селянам крім землі губити нічого, це не робітники в кайданах. Вила і коси є у надлишку
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Земелька. Как много денег в этом звуке...
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ну наконец-то...
а то латифундисты заждались...
(пенсионеры выстроились в очередь на покупку..))) только вернуться с Вены, попив кофе))))
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За пай тепер можна буде купити онуку довгожданний смартфон з діджіталізацією уряду.
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Кабмін буде продавати все, що можна. Бо треба буде хвалитися економічним чудом, якого, в силу очевидних причин - нікому його робити, - не буде. Що в такому разі робити? Можна продати сімейні цінності, гараж, сарай, город - чимало грошей буде. Людей вже в рабство відіслали, тепер можна продати те, що їм належить.
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Я настаиваю - сначала дефолт, а потом сразу эта реформа.
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пацани шось дуже швидко бізнес мутять. не здивуюся якшо створять земельний банку, куди ввійдуть найжирніші землі. і керуючими будуть до біса знайомі *синовья ізраїлєви*
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...все інше вже продано..?

...а потім - повітря будете продавати..?
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"что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно" - это как брать машину в кредит под залог квартиры.........
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Земля - це останнє, що є у українця, з неї і почнемо. Зато прикольно. Земельная реформа будет принята в Украине до конца 2019-го, - замглавы ОП Гончарук - Цензор.НЕТ 9158
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Здати головний загальнодержавний ресурс за 3% "зростання"?
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3% зростання потрібні для компенсації 3% падіння. Це ефект ЗеРо.
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Земельная реформа будет принята в Украине до конца 2019-го
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Старий сербський плакат. Текст: "Цим лісом пройшли рехворматори". )))

Земельная реформа будет принята в Украине до конца 2019-го, - замглавы ОП Гончарук - Цензор.НЕТ 6606
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Ну що ж. Майдан 3 кажете? Ні, дорогі, світова спільнота сприйме це як антисимітизм. Ну шо, пацики, проголосували? Доречі, пора вішати порохоботів. Земельная реформа будет принята в Украине до конца 2019-го, - замглавы ОП Гончарук - Цензор.НЕТ 333
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