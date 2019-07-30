 Чиновник Госэкоинспекции задержан при получении 100 тыс. грн взятки за положительный результат проверки, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Установлено, что чиновник Госэкоинспеции в июне 2019 года выдвинул незаконное требование представителям одного из кирпичных заводов Полтавщины. За 100 тыс. гривен взятки он обещал положительное решение по результатам проверок на предприятии и дальнейшую беспрепятственную хозяйственную деятельность предприятия.

30 июля взяточник задержан "на горячем".





Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.