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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4651) Госэкоинспекция (60) Полтавщина (501) Военная прокуратура (760)

 Чиновник Госэкоинспекции задержан при получении 100 тыс. грн взятки за положительный результат проверки, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке начальника отдела Государственной экологической инспекции Центрального округа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Чиновник Госэкоинспекции задержан при получении 100 тыс. грн взятки за положительный результат проверки, - военная прокуратура 01

Установлено, что чиновник Госэкоинспеции в июне 2019 года выдвинул незаконное требование представителям одного из кирпичных заводов Полтавщины. За 100 тыс. гривен взятки он обещал положительное решение по результатам проверок на предприятии и дальнейшую беспрепятственную хозяйственную деятельность предприятия.

30 июля взяточник задержан "на горячем".

Чиновник Госэкоинспекции задержан при получении 100 тыс. грн взятки за положительный результат проверки, - военная прокуратура 02
Чиновник Госэкоинспекции задержан при получении 100 тыс. грн взятки за положительный результат проверки, - военная прокуратура 03

Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3140365
 
   
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Борці за чистоту навколишнього середовища! Ревізори на власну кишеню!
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Просто в нього зряплата така, що хіба побиратися.
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АПнаглЄлі, млять! Взятки теперь уже и в гривнах берут...
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Этого не может быть, ведь коррупция уже побеждена зепрездоболом! Вы все вретииии!
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Военная прокуратура... На кирпичном заводе собирались делать атомную бомбу?
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