 Кабмин ведет переговоры с американским банком о покупке 40 новых локомотивов для Укрзализныци, - Омелян

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.
"Да, экспортно-импортный банк США возвращается в Украину. И так, одни из первых программ, которые они готовы финансировать - это инфраструктура. Сегодня с представителями Wabtec и Эксимбанка обсудили условия и временные рамки закупки очередной партии в минимум 40 американских локомотивов для Укрзализныци", - сообщил Омелян.
Он также отметил, что на переговорах с американским банком обсуждали предоставление отдельной программы финансирования для развития украинской авиации. Ее реализация поможет сохранить положительную тенденцию развития сектора пассажирских авиаперевозок в Украине.
Что мешает американские тепловозвы поставить попарно? В США и по 4-6 локомотивов сцепляют для супер длинных составов. И дело не в массе, а сцеплении колеса с рельсами, поверхность которого всего лишь в 5-ти копеечную монету, в особенности зимой.
И все равно это все херня. УЗ надо реформировать под мировые стандарты, а не тупое ручное управление во главе которого сидят бараны. Плюс законодательство. Плюс нужно что-то решать с шириной колеи если мы в ЕС движемся... и т.д.
Про це заявив глава асоціації власників вагонів Олександр Криворучко в ефірі 24 каналу.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3140360
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Новость, млять!