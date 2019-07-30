 Кабмин ведет переговоры с американским банком о покупке 40 новых локомотивов для Укрзализныци, - Омелян

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.

"Да, экспортно-импортный банк США возвращается в Украину. И так, одни из первых программ, которые они готовы финансировать - это инфраструктура. Сегодня с представителями Wabtec и Эксимбанка обсудили условия и временные рамки закупки очередной партии в минимум 40 американских локомотивов для Укрзализныци", - сообщил Омелян.

Он также отметил, что на переговорах с американским банком обсуждали предоставление отдельной программы финансирования для развития украинской авиации. Ее реализация поможет сохранить положительную тенденцию развития сектора пассажирских авиаперевозок в Украине.

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