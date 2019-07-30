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 Суд оставил под стражей подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха, отклонив апелляцию на меру пресечения

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию на арест "бывшего начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха, которого СБУ задержала в конце июня, но оставил арест в силе.

Об этом сказал председательствующий судья Юрий Слива, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Українськi Новини.

Заседание началось около 15:20. Цемах принимал участие в суде по видеосвязи из следственного изолятора СБУ.

В начале заседания адвокат подсудимого Роман Гонтарев попросил суд исследовать удостоверение, изъятое у Цемаха при задержании.

В нем говорится, что экс-начальник ПВО был уволен со службы в запас в октябре 2017 года.

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По мнению адвоката, это обстоятельство свидетельствует о том, что Цемах перестал совершать преступление и вышел из рядов незаконных формирований боевиков, но суд отклонил его ходатайство, оставив арест в силе.

"Апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения", - огласил председательствующий судья.

Таким образом, суд оставил Цемаха под стражей до 25 августа. Решение суда первой инстанции от 28 июня оставлено без изменений.

Также Цемах заявил  журналистам в Киевском апелляционном суде такое: "Я тогда был вне города Снежного и выполнял определенные задачи", - заявил боевик, отметив, что не причастен к катастрофе самолета.

Цемах уверяет, что в интервью, которое он дал представителю российской партии "Родина" в 2015 году, он не говорил о своей причастности к сбитию самолета и транспортировке ЗРК "Бук". При этом Цемах заявляет, что ничего не знает и о присутствии российских военных на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3140363
 
   
 Топ комментарии
 
А слабо з Хортиці зробити Гуантанамо?
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"Я тогда был вне города Снежного и выполнял определенные задачи", - заявил боевик, отметив, что не причастен к катастрофе самолета.

Совсем охуел, сепар припизженный. Слов нормальных нет!!!
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лучше из Змеиного.
Хортица нам для другого нужна, чем сепарюг там мариновать
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лучше из Змеиного.
Хортица нам для другого нужна, чем сепарюг там мариновать
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для него сейчас самое безопасное место в тюрьме Суд оставил под стражей подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха, отклонив апелляцию на меру пресечения - Цензор.НЕТ 9876
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не розумію Суд оставил под стражей подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха, отклонив апелляцию на меру пресечения - Цензор.НЕТ 8977...то його відпустили..то не відпустили..
устроили рамашку--любит не любит
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ну не хватало чтоб еще сбивальщиков МН17 отпускали...
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"Я тогда был вне города Снежного и выполнял определенные задачи", - заявил боевик, отметив, что не причастен к катастрофе самолета.

Совсем *****, сепар припизженный. Слов нормальных нет!!!
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Що навіть домашній арешт сцикнули дозволити сєпару? Слабаки!!!
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куда його отпускать? його в Гааге ждуть. заблудеться ненароком, не доїде.
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