 Суд оставил под стражей подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха, отклонив апелляцию на меру пресечения

Об этом сказал председательствующий судья Юрий Слива, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.
Заседание началось около 15:20. Цемах принимал участие в суде по видеосвязи из следственного изолятора СБУ.
В начале заседания адвокат подсудимого Роман Гонтарев попросил суд исследовать удостоверение, изъятое у Цемаха при задержании.
В нем говорится, что экс-начальник ПВО был уволен со службы в запас в октябре 2017 года.
По мнению адвоката, это обстоятельство свидетельствует о том, что Цемах перестал совершать преступление и вышел из рядов незаконных формирований боевиков, но суд отклонил его ходатайство, оставив арест в силе.
"Апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения", - огласил председательствующий судья.
Таким образом, суд оставил Цемаха под стражей до 25 августа. Решение суда первой инстанции от 28 июня оставлено без изменений.
Также Цемах заявил журналистам в Киевском апелляционном суде такое: "Я тогда был вне города Снежного и выполнял определенные задачи", - заявил боевик, отметив, что не причастен к катастрофе самолета.
Цемах уверяет, что в интервью, которое он дал представителю российской партии "Родина" в 2015 году, он не говорил о своей причастности к сбитию самолета и транспортировке ЗРК "Бук". При этом Цемах заявляет, что ничего не знает и о присутствии российских военных на Донбассе.
Хортица нам для другого нужна, чем сепарюг там мариновать
устроили рамашку--любит не любит
Совсем *****, сепар припизженный. Слов нормальных нет!!!