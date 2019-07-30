 Наиболее молодой электорат был у "Слуги народа" и "Партии Шария", "ОПЗЖ" лидировала среди пенсионеров, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Как сообщет Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты анализа социально-демографических групп избирателей, принявших участие в Национальном экзит-поле на парламентских выборах-2019, проведенном Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.
Победителем во всех регионах Украины стала партия "Слуга народа". На западе партия набрала 39,4% поддержки, в центре - 45,5%, на юге - 50,2% и на востоке - 37,6%.
В выборе мужчин и женщин различия наиболее выражены в поддержке партии "Слуга народа": за нее проголосовали 41,7% мужчин и существенно больше женщин – 46%. У остальных кандидатов различия совсем незначительны, преимущественно в пределах погрешности выборки, за исключением партии "Европейская солидарность", за которую проголосовали 9,6% мужчин и 8,3% женщин.
Партия "Слуга народа" является лидером среди избирателей во всех возрастных группах, но больше всего - в группе 18-29 лет (58,8% голосов избирателей).Также проходной процент среди молодежи получили партия "Голос" - 9,4%, "Европейская солидарность" - 7,0%. Среди избирателей старше 60 лет, наибольшую поддержку получила тоже партия "Слуга народа" (32,7%). Вместе с этим значительно больше, чем в других возрастных группах, избиратели 60+ голосовали за "Оппозиционный блок - "За жизнь" (20,1%) и "Батькивщину" (11,6%).
"Наиболее молодой электорат – у "Партии Шария" (52% избирателей в возрасте 18-40 лет). По сравнению с другими партиями больше молодежи в возрасте до 40 лет в составе партий "Голос" (41%) и "Слуга народа" (36%). А старший электорат – у "Оппозиционной платформы – "За жизнь" (79% избирателей – в возрасте 50 лет и старше)", - сообщают социологи.
В Канаде - 19 лет.
В Иране жен. род - 9 лет.
боюсь, трясущих жизнь, как грушу,
в душе темно у них, как в жопе,
а в жопе - зуд потешить душу.
/И. Губерман/
смотриш пєтушарія́ -
одразу відсмоктав зуя́
Адже справді культурно
Там же порядок.
Это только в Украине всяким шариям можно захватывать города и убивать людей,потому что мнение такое.
ПыСы Петю он там зачётно мочил, отвратил от него всю молодежь. Впрочем Петя сам виноват, потому, что лоханулся и не оценил уровень опасности.
Может товарища из соседней теме нужно отпустить,а посадить Муженко?
🤗
Только избирательный ценз спасет Украину. Возрастной и фискальный, ка минимум.
С моста на тарзанке спрыгнуть, на метро сверху прокатиться, на скейте за троллейбусом прицепиться, .... ну и клоуна-марионетку в президенты выбрать.
А что - прикольно!
Але ніт.
Це було передбачено - якщо висунулась зелена сопля то за неї будуть шмаркачі.
со временем так и будет.
это кацапская и ватная падаль голосует за бабки и гречку.
Взрослые не дали им почуствовать что такое война.