 Наиболее молодой электорат был у "Слуги народа" и "Партии Шария", "ОПЗЖ" лидировала среди пенсионеров, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Как сообщет Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты анализа социально-демографических групп избирателей, принявших участие в Национальном экзит-поле на парламентских выборах-2019, проведенном Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Победителем во всех регионах Украины стала партия "Слуга народа". На западе партия набрала 39,4% поддержки, в центре - 45,5%, на юге - 50,2% и на востоке - 37,6%.

В выборе мужчин и женщин различия наиболее выражены в поддержке партии "Слуга народа": за нее проголосовали 41,7% мужчин и существенно больше женщин – 46%. У остальных кандидатов различия совсем незначительны, преимущественно в пределах погрешности выборки, за исключением партии "Европейская солидарность", за которую проголосовали 9,6% мужчин и 8,3% женщин.

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Партия "Слуга народа" является лидером среди избирателей во всех возрастных группах, но больше всего - в группе 18-29 лет (58,8% голосов избирателей).Также проходной процент среди молодежи получили партия "Голос" - 9,4%, "Европейская солидарность" - 7,0%. Среди избирателей старше 60 лет, наибольшую поддержку получила тоже партия "Слуга народа" (32,7%). Вместе с этим значительно больше, чем в других возрастных группах, избиратели 60+ голосовали за "Оппозиционный блок - "За жизнь" (20,1%) и "Батькивщину" (11,6%).

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"Наиболее молодой электорат – у "Партии Шария" (52% избирателей в возрасте 18-40 лет). По сравнению с другими партиями больше молодежи в возрасте до 40 лет в составе партий "Голос" (41%) и "Слуга народа" (36%). А старший электорат – у "Оппозиционной платформы – "За жизнь" (79% избирателей – в возрасте 50 лет и старше)", - сообщают социологи.

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