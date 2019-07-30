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 Наиболее молодой электорат был у "Слуги народа" и "Партии Шария", "ОПЗЖ" лидировала среди пенсионеров, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Партию "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 2019 года больше всего поддержали женщины и молодежь, а "Европейскую солидарность" - мужчины и люди среднего возраста.

Как сообщет Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты анализа социально-демографических групп избирателей, принявших участие в Национальном экзит-поле на парламентских выборах-2019, проведенном Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Победителем во всех регионах Украины стала партия "Слуга народа". На западе партия набрала 39,4% поддержки, в центре - 45,5%, на юге - 50,2% и на востоке - 37,6%.

В выборе мужчин и женщин различия наиболее выражены в поддержке партии "Слуга народа": за нее проголосовали 41,7% мужчин и существенно больше женщин – 46%. У остальных кандидатов различия совсем незначительны, преимущественно в пределах погрешности выборки, за исключением партии "Европейская солидарность", за которую проголосовали 9,6% мужчин и 8,3% женщин.

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Наиболее молодой электорат был у Слуги народа и Партии Шария, ОПЗЖ лидировала среди пенсионеров, - опрос 01

Партия "Слуга народа" является лидером среди избирателей во всех возрастных группах, но больше всего - в группе 18-29 лет (58,8% голосов избирателей).Также проходной процент среди молодежи получили партия "Голос" - 9,4%, "Европейская солидарность" - 7,0%. Среди избирателей старше 60 лет, наибольшую поддержку получила тоже партия "Слуга народа" (32,7%). Вместе с этим значительно больше, чем в других возрастных группах, избиратели 60+ голосовали за "Оппозиционный блок - "За жизнь" (20,1%) и "Батькивщину" (11,6%).

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Наиболее молодой электорат был у Слуги народа и Партии Шария, ОПЗЖ лидировала среди пенсионеров, - опрос 02

"Наиболее молодой электорат – у "Партии Шария" (52% избирателей в возрасте 18-40 лет). По сравнению с другими партиями больше молодежи в возрасте до 40 лет в составе партий "Голос" (41%) и "Слуга народа" (36%). А старший электорат – у "Оппозиционной платформы – "За жизнь" (79% избирателей – в возрасте 50 лет и старше)", - сообщают социологи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140362
 
 
 Топ комментарии
 
шария дебилы отмороженые смотрят и это факт Наиболее молодой электорат был у "Слуги народа" и "Партии Шария", "ОПЗЖ" лидировала среди пенсионеров, - опрос - Цензор.НЕТ 2595
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В багатьох цивілізованих країнах віковий ценз виборчого права з 21-го року. Може тому в цих країнах клоунів не вибирають і його слуг всіляких?
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Если молодёжь настолько деградированная что голосует за клоуна и шута с телесериала, олигархического ставленика то привет Малоросия. Да здравствует Таёжный союз. Мы уже идём к вам.
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В багатьох цивілізованих країнах віковий ценз виборчого права з 21-го року. Може тому в цих країнах клоунів не вибирають і його слуг всіляких?
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Верхню планку встановити. Скажімо, 70. А хто старший - лише після огляду психіатра.
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Легко-платишь налоги-голосуешь.Получаешь пенсию--извини-подвинься.
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да уж сколько в стране Зебилооппабобиков..ужос... Наймолодший електорат був у "Слуги народу" та "Партії Шарія", "ОПЗЖ" лідирувала серед пенсіонерів, - опитування - Цензор.НЕТ 4537
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і це правильно, бо у 18 в голові каша
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А між 18 і 70 - квашена капуста з горохом. Наймолодший електорат був у "Слуги народу" та "Партії Шарія", "ОПЗЖ" лідирувала серед пенсіонерів, - опитування - Цензор.НЕТ 103
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Але в цивілізованих країнах також не обирають різних бариг і "батьків нації". Тому що їх вже повісили або гільотинували ще в 18-19 сторіччях.
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Віковий ценз - офіційне вікове обмеження виборчого права громадян[джерело?]. Володіння правом голосу передбачає, що виборець спроможний мати свою думку з політичних питань і висловлювати її. Вважається, що така здатність формується з настанням повноліття. Вік сьогодні становить головний виборчий ценз. До 1960-х, навіть до 1970-х рр. віковий ценз становив переважно 21 рік. У більшості європейських країн віковий ценз було встановлено в межах 21-25 років.
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Вопрос был, где именно в Европе совершеннолетие - 21 год?
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А де було ствердження повноліття в 21 рік? З абеткою погано, чи в букви не вміється?
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cм ниже. Конкретно по странам. соевым без гонораров и гуглить лень.
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Так, сьогодні він знижений і обмежений у18 років, але для цього мають бути реальні підстави - грамотне, активне громадянське суспільство, розвинута, а не деградована молодь. В Україні сьогодні, на жаль, все навпаки, про що свідчать останні вибори. Сьогоднішня наша молодь в своїй масі нездатна ні на аналітичне мислення, ні на вирішення реальних проблем. Масова деградація суспільства, особливо її молодшої частини - це вже просто доконаний факт.
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В Европе во всех странах - 18 лет.
В Канаде - 19 лет.
В Иране жен. род - 9 лет.
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З еволюцією держави цей ценз можна знизувати, але не в сьогоднішніх реаліях України при тотальній малограмотності і інфатильності підростаючого покоління.
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Люди выбирали не "клоуна", а того, кто по их мнению сможет сломать прогнившую систему.
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Но этот кто-то - оказался "клоуном" . Какое совпадение.
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што оно вообще такое, это "система", которую сломать надо??
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Правильно. Умирать на фронте с 18 лет, а голосовать с 21. БОльшая глупость была лишь в 80-е, тогда в Афганистан было с 18-и, а пиво было с 21-го.
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От цікаво, а яка частина з тих 18-літніх на фронті? Невже більша, ніж тих, хто під маминою спідницею ховається чи за батькові гроші по нічних клубах тиняється? Так, вони є, вони герої, але ж більшість де! А більшість хернею займається і по-приколу 95 квартал вибирає.
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Я молодых, в остатках сопель,
боюсь, трясущих жизнь, как грушу,
в душе темно у них, как в жопе,
а в жопе - зуд потешить душу.

/И. Губерман/ Наймолодший електорат був у "Слуги народу" та "Партії Шарія", "ОПЗЖ" лідирувала серед пенсіонерів, - опитування - Цензор.НЕТ 715
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Пенсіонери через 5 рокяів відійдуть на ліжко, молодь підросте і помудрішає. Йде Його Величність Природний Відбір Наиболее молодой электорат был у "Слуги народа" и "Партии Шария", "ОПЗЖ" лидировала среди пенсионеров, - опрос - Цензор.НЕТ 4603
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За Шария голосовали молодые потому, что его электорат смотрит Ютуб, а не ТВ. Тенденция... Старым политсилам надо взять это на заметку.
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шария дебилы отмороженые смотрят и это факт Наиболее молодой электорат был у "Слуги народа" и "Партии Шария", "ОПЗЖ" лидировала среди пенсионеров, - опрос - Цензор.НЕТ 2595
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Аксіома:

смотриш пєтушарія́ -
одразу відсмоктав зуя́


Наиболее молодой электорат был у "Слуги народа" и "Партии Шария", "ОПЗЖ" лидировала среди пенсионеров, - опрос - Цензор.НЕТ 7703
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В комфортабельну бельгійську буцигарню, ще й під Вівальді...
Адже справді культурно Наймолодший електорат був у "Слуги народу" та "Партії Шарія", "ОПЗЖ" лідирувала серед пенсіонерів, - опитування - Цензор.НЕТ 2279
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Все правильно.
Там же порядок.
Это только в Украине всяким шариям можно захватывать города и убивать людей,потому что мнение такое.
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Это твоё мнение. Не важен уровень интеллекта, важна возрастная категория и способ пропагандирования.
ПыСы Петю он там зачётно мочил, отвратил от него всю молодежь. Впрочем Петя сам виноват, потому, что лоханулся и не оценил уровень опасности.
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Так дані соціологічні опитування показують що у партії Шарія найбільший відсоток (68%) електорату з вищою освітою, серед усіх партій. А найменший у Ляшка)))
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Ну, если ты умирать не собираешься, то дебилы отмороженные - твои дети и тебе хошь, не хошь, а сними жить... Не скигли, а расслабся и получай удовольствие.
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Тобі справді хочеться скасувати західний курс - і знову в Радянський Сполучник (у новому форматі "тайожного")? Тільки не забувай, що міфічне зубожіння та стать вареника можуть перетворитися на сувору реальність - мешканці ОРДЛО тому приклад.
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Нормальные люди смотрят Полтаву, Олежку, Гонапольского! Голосуют за Петра Наймолодший електорат був у "Слуги народу" та "Партії Шарія", "ОПЗЖ" лідирувала серед пенсіонерів, - опитування - Цензор.НЕТ 2164
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А что Шарий говорит о катастрофе МН 17?
Может товарища из соседней теме нужно отпустить,а посадить Муженко?
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Неудивительно, лохторат насмотрелся сериала "Слуга урода". (((
Только избирательный ценз спасет Украину. Возрастной и фискальный, ка минимум.
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Только кто же рискнёт его ввести,если у нас каждые выборы - это ярмарка популизма,рассчитанная на малограмотное и малообеспеченное большинство избирателей.
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Молодежь любит адреналин:
С моста на тарзанке спрыгнуть, на метро сверху прокатиться, на скейте за троллейбусом прицепиться, .... ну и клоуна-марионетку в президенты выбрать.
А что - прикольно!

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Курнуть коноплі і похіхікать разом з лідером Кварталу-95....
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Если молодёжь настолько деградированная что голосует за клоуна и шута с телесериала, олигархического ставленика то привет Малоросия. Да здравствует Таёжный союз. Мы уже идём к вам.
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У нас в стране демократия. Если 73% хотят в росисю, то остальным остается только смириться... ну или уехать...
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у меня в стране кокаинозависимый наполеон новопредставленный презедент Зеро, вообщето)
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"Новопредставленный" та "новопреставленный" - здавалося б, такі близькі слова. Одна літера...
Але ніт.
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Ну, новопредставлений може стати і новопреставленим....
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открою секрет: большинство людей во всем мире не отличается умом и сообразительностью. просто у некоторых ума поболее этим воспользоваться.
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Не было бы Зели, Порошенко все равно бы проиграл...И Юле, и Гриценко, и Смешко, и Бойко, и Вакарчуку(если бы принимал участие в гонке)...
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Если бы не Г+Г никто бы и не узнал кто такой Зеля.
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Право голосу потрібно заслужити. Неправильно коли колаборант і ветеран, неук і мудрий мають однакову силу голосу на виборах.
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Треба зробити право голосувати за 5000 грн задекларованих, тоді пенси і студенти не будуть визначати долю тих, хто їх годує.
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Тю, зробили відкриття.
Це було передбачено - якщо висунулась зелена сопля то за неї будуть шмаркачі.
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Прогавили ви молодь. Ростуть у смартфоні, спілкуються на кацапському. Вирсли сепари в смартфоні. У них особлива національність - андроїди.
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как "не голосують", а ваши шоколадные олигофрены?? тыж голосовало??
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Молодь любить курнути травички і похіхікати разом із ;Квартал-95;.
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Старі ******* сватів і у дикому захваті від їх повернення.
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Нє слишу. Це твої сусіди. Це тобі за коврик. Наймолодший електорат був у "Слуги народу" та "Партії Шарія", "ОПЗЖ" лідирувала серед пенсіонерів, - опитування - Цензор.НЕТ 9009
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нужно вообше запретить голосовать после 50.
со временем так и будет.
это кацапская и ватная падаль голосует за бабки и гречку.
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Мда, вот вам и молодое поколение патриотичной молодежи... Хорошо детей обрабатывают.
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Они просто выросли в тепличных условиях.
Взрослые не дали им почуствовать что такое война.
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шо старе шо мале ... однаково безмозглое ..
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Порохоботам як мінімум , ще рік - півтора скиглити . Наймолодший електорат був у "Слуги народу" та "Партії Шарія", "ОПЗЖ" лідирувала серед пенсіонерів, - опитування - Цензор.НЕТ 8451
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Якось мені один пенсіонер сказав, що пенсіонерам потрібно заборонити голосувати на виборах, бо вони вже своє вибирали, а тепер нехай молодь для себе вибирає.
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