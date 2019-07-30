EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Экономика
  2551  76
Все про:Укрзализныця (1651) урожай (174)

 На железной дороге коллапс, вывезти рекордный урожай зерна не получится, - глава ассоциации собственников вагонов Криворучко

Нехватка локомотивов, пиковые нагрузки на железную дорогу на юге страны и ряд других факторов могут не позволить вывезти с полей рекордный урожай зерна.

Об этом заявил глава ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко в эфире 24 канала.

Как сообщает эксперт, в этом году по данным Министерства сельского хозяйства США, Украина ожидает рекордный урожай зерна – 72,2 миллиона тонн.

"Это отличный показатель. Нам способствовала погода, наши аграрии отлично справились. Единственный нюанс – надо это (урожай зерна. – Ред.) в сроки правильно вывезти. А вот с этим у нас собственно и случается основная проблема", отметил Криворучко.

При этом, глава ассоциации заявил, что существует опасность, что "Укрзализныця" не справится с вывозом такого объема урожая в силу различных факторов.

"Коллапс уже имеет место. В августе-сентябре ситуация будет усугубляться. Значит на основные рынки сбыта мы перевозим нашу продукцию через порты большой Одессы и вот там у нас есть несколько факторов. У нас ситуативно есть нехватка локомотивов.

Вторая проблема – рекордный объем дорожного фонда на ремонт автодорог, который с июня-июля перенесся на август-сентябрь. Соответственно, автодороги будут ремонтироваться, будут частично закрыты, что уменьшит их пропускную способность для перевозки в первую очередь зерновых. Соответственно, увеличиться нагрузка на железнодорожный транспорт", заявил Криворучко.

Кроме того, нагрузка в данный период на железную дорогу будет большей, в связи с тем, что на август у многих металлургических предприятий припадает период ремонтов. Соответственно, то железорудное сырье, которое по железной дороге доставлялось для внутренней переработки на металлургических комбинатах, будет отправляться на экспорт. И это тоже приведет к тому, что нагрузка в августе-сентябре будет еще выше, заявил Криворучко.

По словам Криворучко, проблема все-таки может быть решена, если "Укрзализныця" не упустит момент и приготовится к решению проблемы.



Источник: https://censor.net.ua/n3140360
 
 
 Топ комментарии
 
Роблять і вивозять! Цього року у Александрії поставили млин з швейцарським обладнанням, борошно 90% іде на експорт, У ковелі теж, новий млин під експортні поставки. Зараз проектуємо у Борисполі, на підході ще кілька.
Бариги шоколадні створили умови для розвитку бізнесу.
 показать весь комментарий
 
Не елеватори з полів зерно доставляється автомобільним транспортом. Загальна ємкість елеваторів України становить 49, 23 млн. тон.. Частина зібраного збіжжя буде роздана власникам паїв, в якості орендної платні.. Частина збіжжя буде зберігатись на складах фермерів, в очікуванні підйому ціни.. Зараз закінчується збір ранніх зернових - пшениці, ячменю, ріпаку.. До збору соняшника та кукурудзи почнуть приступати десь в кінці серпня.. Кукурудзу і взимку можна збирати. це не соняшник - вона добре стоїть на полях.. Це до того, що ситуація з вивезенням до Одеси не така вже й трагічна, як її пробують змалювати в статті.. Урожай не пропаде ні за яких умов.. А зернотрейдери , котрим достаються всі вершки від тяжкої праці фермера - нехай вкладають кошти в розвиток транспорту.. Нібулон велику частину свого зерна спускає вниз по Дніпру у власних баржах..
 показать весь комментарий
 
Так НЕ вывозите! Оставьте в стране. А людям хлеб дешевле сделайте!! Привыкли... Вывозят все до последнего. А цены в стране кусючие! Не потому ли, что постоянно вывозите?!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Раньше хватало вагонов, а теперь не хватает.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ЗєБіли при владі, а чого ви від них чекали?
 показать весь комментарий
 
 
Це просто панікьор його потрібно розстріляти! Будемо вивозити літаками в Туркменістан, де зараз голод через відсутність зерна. А Туркменістан буде розраховуватись газом, який буде транспортуватись в Україну через територію росії! А якщо путін відмовиться, то російський газопровід будуть брати під контроль підрозділи ЗСУ та бригади Укртрансгазу!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Коли вагонів "не вистачає", то власники товару будуть платити більше за транспортування. Достатньо створити штучний дефіцит вагонів, і статки невеликого прошарку зростуть на кільканадцять відсотків
 показать весь комментарий
 
 
Теперь локомотивов не хватает, даже про "американские" General Electric больше не вспоминают.
 показать весь комментарий
 
Напомним, в конце ноября 2017 года в "Укрзализныце" сообщили, что GE планирует размещать производство на КВСЗ. Кроме того, продукция украинского производства, созданная на основе технологий GE, будет использована в проектах американской компании в других странах.
 показать весь комментарий
 
Так НЕ вывозите! Оставьте в стране. А людям хлеб дешевле сделайте!! Привыкли... Вывозят все до последнего. А цены в стране кусючие! Не потому ли, что постоянно вывозите?!
 показать весь комментарий
 
 
Ага)) Тритикале они вывозят, а кормовое нам оставляют. При этом цены, как за тритикале с нас дерут. А в это время... Им не до урожая((( Наши время, бл..ь.На железной дороге коллапс, вывезти рекордный урожай зерна не получится, - глава ассоциации собственников вагонов Криворучко - Цензор.НЕТ 5381
 показать весь комментарий
 
 
Простите, а кто это на данный момент? с Парубиёв спрашивайте.
 показать весь комментарий
 
И Парубия, и Гройсмана, и всх сидящих на фото - срочно на решение проблем в стране! Какой может быть отдых с такими ужасами?! Хотя, Вам, конечно, виднее... Парубий, Порошенко, Гройсман, тетя Клава из соседнего села... А Вова когда за работу возьмется? Когда первый снежок укроет весь урожай?? Ну-ну...
 показать весь комментарий
 
 
Вы хотя бы имеете представление,что из себя представляет тритикале?
 показать весь комментарий
 
Так і кормове теж згодиться - яловичина, свининка, птиця ... теж "нехіло" смакує до хліба. А то Україна має 33% світового чорнозему, а якість продовольства і ціни як в пустині Сахара? - "...да за такое убивать надо..."
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Якщо хліб стане вдвічи дешевшим ти що, їстимеш його вдвічи більше?
Господи, яккі ж ці Зє!Біли зєбіл...
 показать весь комментарий
 
 
Ира из тех, что думает, что сыр добывают из вареников. Вот такие вот неучи и будут руководить сельським хозяйством.
 показать весь комментарий
 
 
ок, вы хотите от меня получить ответ, я вижу) Неучи сидят в Трускавце. А некоторые в отпуска свалили, бросив все не до конца решенные проблемы в стране. Но вам проще меня оскорбить и накормить вариниками без СЫРу. Хотя больше люблю вареники с творогом. А сыр я ем твердый. И еще я очень люблю хлеб. Да. Но вдвое больше я не съем. А кроме меня в стране полно людей недоедающих. .....................................................................
 показать весь комментарий
 
пришли хамить всем, кто с вами не согласен? Вы, видимо, не обращаете внимание на тех людей. которые не имеют возможности дожить до очередной пенсии. Вы никогда не помогаете людям! От слова вообще!! Вы тот, кто скорее прогонит старушку с пучком петрушки - потому, что она продает ее с тротуара. Вы не поможете ей, купив эту петрушку. А сделаете так, чтобы ей от вашего поведения стало еще хуже. А эта старушка возможно, видела времена, когда этот самый хлеб она могла кушать только по праздникам. Потому до сих пор сгребает крошки со стола. Но вам ЭТОГО не понять никогда.
 показать весь комментарий
 
А виробникам зерна продавати його трейдерам за безцінь?
 показать весь комментарий
 
Хлеб копейки стоит ..сущие копейки. Сравни цену в Германии,Франции, даже Польше..и не неси бред. Ниже уже некуда и быть не может. Больше зарабатывай..халявы не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Алё!! Гаражииииии! Отвечаю сразу всем вышенаписавшим... Вы все вместе взятые поинтересуйтесь сначала. какие, бл...ь, зарплаты в тех странах, которые перечислены!! Умники, твою налево.. И заодно посмотрите, сколько в этих странах отдают люди за коммунальные услуги!! Если не умеете погуглить, я могу помочь.

А ЭТО - для порохоюотов. если что. Хата Петра Порошенка на березі моря в Іспанії ! Він вам дуже вдячний https://www.facebook.com/100015507574966/videos/582807398912841/
 показать весь комментарий
 
 
Ну давай сравни цену в Германии и у нас. Сколько средний немец может купить себе хлеба на зарплату и сколько среднестатистический украинец. Слава Богу что банда Парашенка пролетела как фанера над Киевом, которая говорила что украинцы слишком много едят и мало работаютНа залізниці колапс, вивезти рекордний врожай зерна не вдасться, - глава асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 2621
 показать весь комментарий
 
Цена на хлеб в Украине выше, чем в соседних европейских государствах. К такому выводы пришли эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей.
Аналитики подсчитали, что самый дешевый белый хлеб в Украине стоит 28 гривен за килограмм. В Польше - 27 гривен за килограмм.
Килограмм черного хлеба можно купить за 13 гривен - это вдвое меньше, чем в Украине.

Щас Германию поищу еще.
 показать весь комментарий
 
 
В Украине остается только фуражное зерно, которое за границей никто не покупает. Вот из него и пекут хлеб.
 показать весь комментарий
 
Хіба на Московії інакше, там теж 70 відсотків хліба роблять з фуражного зерна.
 показать весь комментарий
 
Только дебил может оправдывать собственную преступность тем, что у соседа еще хуже.
 показать весь комментарий
 
В чому злочинність, вже геть бехнулись. Вирощують те, що користується попитом і можна швидко продати, я особливої різниці в порівнянні з часами СРСР між якістю хліба не відчуваю, хіба що сортів більше. Та й ціна може коливатись, тих мінізаводів сотні в кожній області.
 показать весь комментарий
 
Може десь і випікають, для росйіськомовних щелеп.
 показать весь комментарий
 
В Польщі давно не був, але в Румунії, Болгарії, Греції, Чорногорії, Сербії, Албанії за останні два роки був, нема там дешевшого хліба.
 показать весь комментарий
 
Там не хлеб дешевый, а зарплата и пенсии адекватные. На залізниці колапс, вивезти рекордний врожай зерна не вдасться, - глава асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 6734
 показать весь комментарий
 
Румунія і Греція да, вони далеко впереді, серби з болгарами на нашому рівні, албанці, особливо центральні в жопі. В мене більшість знайомих отримує в Україні більше середньої в Болгарії.
 показать весь комментарий
 
В марте 2019 года в Болгарии зафиксирована средняя зарплата в сумме 1247 левов (630 евро). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года её рос составил 12.6%, а по сравнению с февралём этого года увеличение на 5.3%. Источник: Dnes.bg
 показать весь комментарий
 
а де зберігати? в мішках на балконах?
 показать весь комментарий
 
2/3 экспортируемого зерна из Украины -это кукуруза. А пшеница выращиваемая в Украине в большинстве мягких сортов, такую закупает только Египет, как основной импортер пшеницы из Украины.
 показать весь комментарий
 
как думаете расстреливать будут - ведь все возят не за деньги ,а бесплатно наверное - хотя это зебилизм натурал)))
 показать весь комментарий
 
Похоже лысый Чекатила из ЗЕкоманды уже во всю ищет "надлишкове майно". И судя по новости надо сказать успешного его находит.
 показать весь комментарий
 
 
шас зеля камеры возьмет и побежит строить железнодорожников - а шо - все для народа - слуга как не как)))
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю как камеры но Богданчика точно возьмёт - гарантировано.
 показать весь комментарий
 
 
Це до того веде що дороги за цей сезон зроблять в хлам зерновозами
 показать весь комментарий
 
я бачив ..як буряк кормовий на станції привезли..нах на землю висипали---половину згнило.бо дощ падав..половину потовкли ковшом..господарі мать їх--за.. На железной дороге коллапс, вывезти рекордный урожая зерна не получится, - глава ассоциации собственников вагонов Криворучко - Цензор.НЕТ 6437
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Торік зібрали 70,8 млн т. і проблем не було, бо шикаладний барига все розбарижив.
Цього року - 72,2 млн.т. і катастрофа!
Вам не здається що поганому танцюристу бейци заважають?
 показать весь комментарий
 
 
Потому что подвижной состав не обновляется и даже не ремонтируется. Была новость что сначала года отремонтировано 18 вагонов. 18 ВАГОНОВ на всю страну Украину. Это ли не саботаж? Зато Омелян жену в США возит рожать, ноет что его с Зеленским в Канаду не пригласили и бредит гиперлупами, ах да перед выборами он еще 1 раз поработал почтальоном в селе который принес "покращенную" пенсию. Думаю если бы Омельян хоть пару раз в год ездил по стране в поездах и электричках в общем потоке с людьми то пользы было бы много больше.
 показать весь комментарий
 
 
Була новина, що хтось закупив 400 полувагонів, але це все мізер.
 показать весь комментарий
 
А почему бы не сделать из украинского зерна в Украине хотя бы муку, а еще лучше - готовый продукт - и потом уже его вывозить и продавать?
 показать весь комментарий
 
А потужності є для такого виробництва? Млини працюють нонстоп, пекарні також. Де взяти потужності?
 показать весь комментарий
 
 
Роблять і вивозять! Цього року у Александрії поставили млин з швейцарським обладнанням, борошно 90% іде на експорт, У ковелі теж, новий млин під експортні поставки. Зараз проектуємо у Борисполі, на підході ще кілька.
Бариги шоколадні створили умови для розвитку бізнесу.
 показать весь комментарий
 
 
А, ти, хотів згноїти в УКраїні,недоумок, чи параші віддати за безцінь?
 показать весь комментарий
 
У тебе в кожному коментарі слово "недоумок". Це якась травма з дитинства, чи просто комплекси?
 показать весь комментарий
 
Мука це довгі гроші. зерно - швидкі, а ще зберігання муки? хробаки не сплять На залізниці колапс, вивезти рекордний врожай зерна не вдасться, - глава асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 9797
 показать весь комментарий
 
мда,ну и **** этот Порошенко,да зебилы?))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Под дурака косишь? Или министры уже все поменялись.? И кто дебил?
 показать весь комментарий
 
 
Та, у вас если и поменяются министры и вдруг случится уйня (аналогичная этой), так останутся начальники отделов, секретарши, уборщицы и т.п.
 показать весь комментарий
 
 
Мда.. это уже какое-то вредительство..
 показать весь комментарий
 
 
Не елеватори з полів зерно доставляється автомобільним транспортом. Загальна ємкість елеваторів України становить 49, 23 млн. тон.. Частина зібраного збіжжя буде роздана власникам паїв, в якості орендної платні.. Частина збіжжя буде зберігатись на складах фермерів, в очікуванні підйому ціни.. Зараз закінчується збір ранніх зернових - пшениці, ячменю, ріпаку.. До збору соняшника та кукурудзи почнуть приступати десь в кінці серпня.. Кукурудзу і взимку можна збирати. це не соняшник - вона добре стоїть на полях.. Це до того, що ситуація з вивезенням до Одеси не така вже й трагічна, як її пробують змалювати в статті.. Урожай не пропаде ні за яких умов.. А зернотрейдери , котрим достаються всі вершки від тяжкої праці фермера - нехай вкладають кошти в розвиток транспорту.. Нібулон велику частину свого зерна спускає вниз по Дніпру у власних баржах..
 показать весь комментарий
 
 
Якби було менше різних "асоціацій" (які по факту паразитують на виробниках) то і колапсів було б менше! про річковий транспорт нічого не чули? А, вибачте. то вже інша "асоціація". Мінтрансу досить даром їсти хліб, включайтесь в логістику і вирішуйте проблеми, а не прогнозуйте колапси! Ви за те отримуєте величезні зарплати з бюджету, щоб колапсів не було.
 показать весь комментарий
 
 
Пшениця має подешевшати . Селяни начнуть годувати худобу не преміксами . Може це і накраще . Місяць тому куряче яйце в АТБ коштувало 0, 75 коп. , а сьогодні 2 гривні .
 показать весь комментарий
 
Яйца всегда по сезону дешевеют весной-летом а на осень-зиму дорожают
 показать весь комментарий
 
Это для примера . Видно кто - то скинул на рынок остатки с хранилищ зерна или куда то не пропускали конечный продукт .
 показать весь комментарий
 
Шо це ще за Криворучко таке? Шо це за ассоціація власників вагонів? Де воно понабиралось,яка користь державі від подібних "діячів"?Шо воно коментує, з яких полів вивозять зерно? Його вивозять з елеваторів взагалі-то. І як підсумок-нехай "Укрзалізниця " шось робе(державна компанія) а ми потім вам вагони в тричі дорожче,бо вам же вони потрібні.
 показать весь комментарий
 
 
Вагонов нету? Спросите у Ахметки где наши вагоны, которые он с Мародером подарили ОРДЛО и Парашке
 показать весь комментарий
 
вивоз зерна це прблема зернових олігархів..нехай хоч на своем горбу носят - піх...
 показать весь комментарий
 
Везіть річкою, недоумки. Нібулон пропонує, а,ви, все дороги знищуєте та на залізницю скаржитесь.
 показать весь комментарий
 
 
Так розхерячили ж всі дороги своїми автовагонами. В мене дача недалеко від т.н. заготзерно. Коли буваю там то бачу які вагони ходять по нашим дорогам. Та хіба ж хоч одна дорога видерже ці 100 тонні автомобілі які заїжджають в це заготзерно?! Хіба ж можна їздити такими машинами по нашим дорогам? Хати у людей тримтять коли вони їдуть.
 показать весь комментарий
 
Не знають як вивезти та сховати зерно? Раніше при совкЄ всі знали Шо єсть бєздонні закрома родіни. Але ніхно не знав де ці закрома На залізниці колапс, вивезти рекордний врожай зерна не вдасться, - глава асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 733
 показать весь комментарий
 
Для хранения зерна нужны элеваторы. А они дороги и не выгодны. Поэтому стараются сразу все продать за границу.
 показать весь комментарий
 
сейчас гиперлуп емелян запустит и развезет зерно мигом
 показать весь комментарий
 
"Як не ...уй довгий то рубашка коротка". В общем всё как обычно!
 показать весь комментарий
 
Фамилия Криворучко говорит сама за себя!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх