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 Задержан бывший первый замначальника Нацполиции в Одесской области Гейко, который скрывался, - НАБУ. ФОТО

Детективы НАБУ сегодня задержали бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области, который скрывался от следователя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Задержан бывший первый замначальника Нацполиции в Одесской области Гейко, который скрывался, - НАБУ 01

Задержанного вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота.

Задержан бывший первый замначальника Нацполиции в Одесской области Гейко, который скрывался, - НАБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд избрал экс-главе одесской полиции Головину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Задержан бывший первый замначальника Нацполиции в Одесской области Гейко, который скрывался, - НАБУ 03

25 июля этим двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Напомним, ранее 25 июля НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина . Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина -7 контейнеров с сигаретами. Позже задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении.

Суд избрал Головину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Источник: https://censor.net.ua/n3140357
 
   
 Топ комментарии
 
Звичайні бандити та крадії порошенка та авакова!
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Раньше была крыша от Трухи, кот. крышевал Вальцман. Сегодня всё уже в прошлом. Посмотрим, что будет дальше.
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По діяльності Головіна там не тюрма, там розстріл світить! Це ще не підняли на поверхню війну Головіна з СБУ за контроль над наркотрафіком який йде через одеські порти!
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Звичайні бандити та крадії порошенка та авакова!
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По діяльності Головіна там не тюрма, там розстріл світить! Це ще не підняли на поверхню війну Головіна з СБУ за контроль над наркотрафіком який йде через одеські порти!
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Раньше была крыша от Трухи, кот. крышевал Вальцман. Сегодня всё уже в прошлом. Посмотрим, что будет дальше.
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Чушь не надо нести. Никогда Труханов не крышевал Головина, не его уровень. Это чисто аваковский выдвиженец.
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А понятно подчиненный Авакяна, а виноват Порох! А Авакян помогший Бене и Вове дружба и не причем!? Логика понятна!
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А Садовый говорил: пацаны приводите тюрьмы в порядок
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Igor L. М.Захарову обвинили в русофобии после того, ка она назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием
Затримано колишнього першого заступника начальника Нацполіції в Одеській області Гейка, який переховувався, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1156
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Большевистский террор. Бывшим приходится хреново. Задержан бывший первый замначальника Нацполиции в Одесской области, который скрывался, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2356
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Пока Этот ещё не воровал, а Вальцман---МАРОДЁР и это НАМОГО хуже, чем Мальдивы и пр. мелочь. Не скули, как посадят, так и выпустят(лет через 200 Задержан бывший первый замначальника Нацполиции в Одесской области Гейко, который скрывался, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3750 ).
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То есть Пэдра весь такой святой? Ему не заносили чемоданы податей со всех министерств и ведомств? Он не зарабатывал на поставках вооружений и запчастей в армию? Не его ли друзья присосались ко всем потокам в стране? Не? А, ну да, этофсё инфоатака 🐷😁
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Судя по последней фотографии он дома "скрывался".
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Зачем задерживать, пусть Зеля отправит его взорвать Кремль, когда будет там Х""ло.
И будет героем имени Зели, это лучше будет Томоса, и станет Героем Украины))
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Какая европейская фамилия... не *******, заметьте, а гейко... а с зеленским куда в эуропу? Тока на ближний восток, к обрезанным
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Цензор стал свалкой, где тут кацапы, а где патриоты Украины, не понять, половина за кацапов, половина за Украину.
Вот, так проголосовали за Цирк, все регочут)
Скоро в Украине будет как в Беларуси, только не оббессудьте Зелёные
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Исторически так было всегда "конфискат" уходил на склад который арендовало МВД а там "ответственные" товар дерибанили и концы в воду...А на этот раз что то пошло не так.
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Теперь такие вещи станут рутиной, сажать будут много и надолго... Порохоботы вам валерьянку по 20 капель на тощак
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Абзац! Заместитель начальника областного управления правоохранительного органа скрывался от правоохранителей! Сюрреализма в стране , после реформ в полиции и судебной системе, все больше и больше.
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и к гадалке не ходи - выйдет под "ночной домашний арест"!
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