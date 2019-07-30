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 Политика Украины
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 Суд арестовал российский танкер Neyma вместе с изъятыми при обыске документами, - Матиос. ДОКУМЕНТ

Украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ при проведении 25 июля в порту Измаил (Одесская обл.) обыска российского танкера "Neyma", и наложил на него арест, как и на изъятые в ходе обысков документы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!", - написал он.

Также главный военный прокурор Украины назвал недостоверной распространяемую российскими СМИ информацию якобы о незаконном проведении сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ.

"Объясняю - судно после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу. В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимость получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена. Мы это сделали законно. Точка", - подчеркнул Матиос.

Суд арестовал российский танкер Neyma вместе с изъятыми при обыске документами, - Матиос 01
Суд арестовал российский танкер Neyma вместе с изъятыми при обыске документами, - Матиос 02
Суд арестовал российский танкер Neyma вместе с изъятыми при обыске документами, - Матиос 03

Напомним, 25 июля стало известно о задержании в порту Измаил российского танкера "Neyma", который в ноябре 2018 года блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit".

Позже экипаж российского танкера был отпущен, моряки вылетели в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.

В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.

Источник: https://censor.net.ua/n3140356
 
 
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а морячків на собаку обміняли.
бравО !
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Наш песик кращий за їхніх морячків... Це по-перше.
Визволення песика і депортація їхніх морячків на расєю ніяк між собою не пов'язані... Це по-друге.
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МІД підорації райвах підніме..Захарова пламенную речь ввалить--про неадекватность действій кієвской власті.. Суд заарештував російський танкер Neyma разом із вилученими під час обшуку документами, - Матіос - Цензор.НЕТ 5159
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Може Сивий Мерін ще скаже, що і єкологічний контроль не має права підніматись на судно без консула?
"Дебіли бл@" ©
https://youtu.be/WdnEx13C904
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Як несподівано для зеботів. Вони писали що суд відпустить судно.
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