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 Осужденный за убийство патрульных в Днепре Пугачев оспаривает пожизненное заключение

Приговоренный к пожизненному лишению свободы за жестокое убийство патрульных в Днепре Александр Пугачев оспаривает приговор суда присяжных Кировского районного суда Днепра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепровского апелляционного суда, где началось рассмотрение апелляционной жалобы Пугачева.

"Сегодня в Днепровском апелляционном суде начали рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам Пугачева и его защитника на приговор суда присяжных Кировского районного суда г.. Днепра от 8 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного заседания коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Днепровского апелляционного суда рассмотрела заявление обвиняемого о переносе слушания дела. По делу объявлен перерыв до 17 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийца двух полицейских в Днепре Пугачев приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества, – Нацполиция

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре экипаж полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал оказывать сопротивление, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Один из патрульных погиб на месте происшествия, вторая скончалась на операционном столе.

Позже водителя задержали в больнице, куда он обратился с огнестрельным ранением, которое успел ему нанести Кутушев. Им оказался бывший боец "Торнадо", ранее судимый Александр Пугачев. В рамках уголовного производства по факту убийства двух патрульных полицейских в Днепре задержанному Пугачеву выписали уведомление о подозрении, давать показания тот отказался.

Затем в сети появились трагические кадры с нагрудной камеры погибшего в схватке с преступником патрульного полицейского Артема Кутушева. В МВД заявили о том, что полная версия видео убийства патрульных полицейских обнародована не будет.

Источник: https://censor.net.ua/n3140353
 
 
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Ну помилуйте уже! Скастите до трехсот лет строгача!
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Скостят до червонца ..а если самому зебобику пожалуется то вообще отпустят....
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Портнову хай подзвонить, той відмаже.
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Ну помилуйте уже! Скастите до трехсот лет строгача!
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Вважаю за доцільне, і більш гуманне, обмежитись 150 роками(((
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Його виправдають, адже полыцейські були хахли, а це - рускій!
Ви зробили це разом, Зє!
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Ему бы надо в киевский окружной административный суд, реформированный барыгой.
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6 травня 2019 року Дніпровський районний суд Києва зняв судимість із колишнього депутата Верховної Ради від фракції Блоку Юлії Тимошенко Віктора Лозінського, засудженого за причетність до вбивства жителя села Грушка Кіровоградської області Валерія Олійника.....

и этот тоже выйдет.......
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Тепер треба з ним поїхати на полювання(( А шо робити?((
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Скостят до червонца ..а если самому зебобику пожалуется то вообще отпустят....
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а кста кто не в курсе - а он то их не убивал(спорил, конфликтовал но не убивал)...привет матиосу - подстава для Торнадо опять у него не удалась...
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