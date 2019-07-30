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Все про:обыск (1324) таможня (1454) Варченко Ольга (41) ГБР (468)

 ГБР проводит обыски в двух аэропортах и на таможне, - Варченко

Государственное бюро расследований совместно с Генеральной прокуратурой Украины проводят обыски на таможенных постах аэропорта "Киев" (Жуляны) и "Запорожье", а также на запорожской таможне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

По ее словам, обыски и следственные действия проводятся в рамках уголовного производства.

"Проверяем должностных лиц Киевской городской таможни ДФС, которые, возможно, злоупотребляли своим служебным положением. По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины", - заявила Варченко.

Сейчас проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, устанавливаются обстоятельства совершения уголовного преступления.

ГБР проводит обыски в двух аэропортах и на таможне, - Варченко 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3140350
 
 
 Топ комментарии
 
А бронежилеты уже резко стали качественными после выборов? Да, труба-шлюха? ДБР проводить обшуки у двох аеропортах і на митниці, - Варченко - Цензор.НЕТ 6793
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писали, что барыга сегодня двумя самолетами куда-то отправился. Не его ли недооформили?
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Всё это для замыливания глаз обществу . Когда будете ловить крупную рыбу , зе-владо ?? Беня почему до сих пор на воле ??? ДБР проводить обшуки у двох аеропортах і на митниці, - Варченко - Цензор.НЕТ 7335 .
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писали, что барыга сегодня двумя самолетами куда-то отправился. Не его ли недооформили?
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Три последних президента Украины были заслуженно изгнаны, опозорены и оплеваны.


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Посмотрим, чем кончит. Но пока работы я вообще никакой не вижу, одно пустомелие и трёп на будущее. А это мы уже проходили.
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Но пока работы вы вообще никакой не видите, а по стране пошел движ. Пуля многое меняет в голове, даже если она попала в сраку соседа. Моя мама казала: телятко в сраці, а вже з довбнею стоять". Не поспішай, краще йди промий очі.
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Чего это улетит??? Он уже летает... вовка-шут, может, и не против попасть в пообирку, но как увидет ее, его на хихи пробивает, обрезанный трясется и дует всё мимо... наркота - это вам не это...
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Вить, а кого изгнали? Какие-то языки у вас, зеленомозглых... как помело... так кого изгнали? Урку енакиевского, знаю. А еще кого???
А опозорили как? Бойкул с вилкелом не опозорены, а один из экс-презов да... гриценко не опозорен, а один из экс-презов да... смешко, кто там еще, надюха с 8-ю голосами - нет, один из экс-презов да...
Ну и кого оплевали, интеллектуалы? По-моему вы просто очень жидко обосрались на все 73. Давай-ка порасскажи, чему там в Трускавце вас обучили, собачонки павловские...
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Так же эта мысль сразу посетила)
Скоро все станет известно..ждем.
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Ты смотри, как только свинорылого барыгу поперли из президентов - так сразу ГБР заработало как следует. Это реванш!
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Пока ещё только лапками дрыгают. Пусть хотя бы в кутузку посадят на время следствия. Работы пока не видно.
Просто три мес. уже скоро истекут, кот. Зебил им отпустил. А кресло жалко терять.
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имитация бурной деятельности, выслуживаются преследуя папередников
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слишком много телодвижений. дайте им веники, пусть заодно подметут.
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А бронежилеты уже резко стали качественными после выборов? Да, труба-шлюха? ДБР проводить обшуки у двох аеропортах і на митниці, - Варченко - Цензор.НЕТ 6793
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Там наличку отберут сразу,с турками можно договориться.
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В Израиль может только иудей. Християн там не любят.
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Всё это для замыливания глаз обществу . Когда будете ловить крупную рыбу , зе-владо ?? Беня почему до сих пор на воле ??? ДБР проводить обшуки у двох аеропортах і на митниці, - Варченко - Цензор.НЕТ 7335 .
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Я покидаю вас, друзья!
Увы, вернуть уже нельзя!...

ДБР проводить обшуки у двох аеропортах і на митниці, - Варченко - Цензор.НЕТ 9734
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це ти завдяки їм більше ніж півтора центнера набрав?
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походу зеЛемразный барыга лоукостеры кошмарит.хочет мау везде
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