 ГБР проводит обыски в двух аэропортах и на таможне, - Варченко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.
По ее словам, обыски и следственные действия проводятся в рамках уголовного производства.
"Проверяем должностных лиц Киевской городской таможни ДФС, которые, возможно, злоупотребляли своим служебным положением. По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины", - заявила Варченко.
Сейчас проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, устанавливаются обстоятельства совершения уголовного преступления.
А опозорили как? Бойкул с вилкелом не опозорены, а один из экс-презов да... гриценко не опозорен, а один из экс-презов да... смешко, кто там еще, надюха с 8-ю голосами - нет, один из экс-презов да...
Ну и кого оплевали, интеллектуалы? По-моему вы просто очень жидко обосрались на все 73. Давай-ка порасскажи, чему там в Трускавце вас обучили, собачонки павловские...
Скоро все станет известно..ждем.
Просто три мес. уже скоро истекут, кот. Зебил им отпустил. А кресло жалко терять.
Увы, вернуть уже нельзя!...