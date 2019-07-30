 ГБР проводит обыски в двух аэропортах и на таможне, - Варченко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

По ее словам, обыски и следственные действия проводятся в рамках уголовного производства.

"Проверяем должностных лиц Киевской городской таможни ДФС, которые, возможно, злоупотребляли своим служебным положением. По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины", - заявила Варченко.

Сейчас проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, устанавливаются обстоятельства совершения уголовного преступления.

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