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 Политика Украины, Происшествия
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 Полиция взяла под охрану помещение с документами окружной комиссии в Покровске, где продолжаются протесты из-за нарушений на выборах

По решению окружной избирательной комиссии (ОИК) №50 в Покровске (Донецкая обл.) здание, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских, и правоохранители будут обеспечивать охрану до момента восстановления работы комиссии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает областной главк полиции.

"На сегодня комиссия не работает. Сохранность избирательной документации обеспечивают подразделения полиции. Около ОИК №50 продолжают находиться граждане, которые выражают недоверие к результатам выборов. Нарушений общественного порядка нет", - сообщается в информации.

Согласно информации, на месте дежурят группа реагирования и следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции, которые реагируют на обращения граждан.

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"Доступ в помещение будет открыт, когда комиссия возобновит свою работу", - добавили в главке.

Также в облполиции напомнили, что по информации о возможных нарушениях избирательного законодательства продолжается досудебное расследование по ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов).

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Как сообщалось, протестная акция продолжается под зданием ОИК №50 с понедельника, 22 июля, вследствие чего избирательная комиссия №50 не работает.

Наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали сооружать шины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140348
 
 
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Был бы там СН замешан... А так, петикам неинтересно.
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с каких пор полиция прикрывает сепаратистов?
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Кандидат в нардепы Украины от "Европейской солидарности" Сергей Кошуков заявил, что с протоколами округа №50 исчезли глава и секретарь окружного избиркома.

В Центризбиркоме сообщили, что протоколы уже у них.
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