EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
  5795  54
Материалы по теме:
Все про:суд (22381) Боинг-777 Malaysia Airlines (999) Цемах (8)

 Экс-наемники РФ Цемах и Куприян могут давать показания в голландском суде по делу "MH17", - прокурор Пересада (исправлено)

Представители террористов "ДНР" могут быть вызваны судом в Нидерландах для дачи показаний по делу о катастрофе рейса MH17 в Донецкой области.

Эту информацию подтвердил Цензор.НЕТ прокурор Олег Пересада. Он отметил, что "экс-начальник ПВО" Цемах может быть допрошен в голландском суде. По словам прокурора, процедура дачи показаний определена в межгосударственном соглашении между Украиной и Нидерландами. 

"Теоретически предусмотрена процедура допроса свидетелей и обвиняемых по видеоконференции, согласно договору между Украиной и Королевством Нидерланды", - подчеркнул Пересада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оставил под стражей подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха, отклонив апелляцию на меру пресечения

Он также отметил, что Куприян недавно вышел из тюрьмы. Он также может быть допрошен в качестве свидетеля в процессе о крушении сбитого самолета. Где сейчас находится Куприян, прокурор отвечать отказался.

В то же время, по словам Пересады, ни тот, ни другой не являются в данный момент подозреваемыми по делу MH17.

"Куприян был осужден именно как участник террористической организации. И он уже отсидел свой срок и вышел на свободу не так давно, как оказалось. Поскольку "закон Савченко к нему применился и значительная часть его срока была "съедена" еще на стадии досудебного следствия. Цемах в данный момент задержан как член террористической организации, именно в этом он и подозревается. И официально он пока к MH17 не имеет никакого отношения. Будет он его иметь или нет - вопрос досудебного следствия, то есть пока говорить рано", - подчеркнул Пересада. По его словам, во вторник, 30 июля, суд намерен рассмотреть апелляцию на арест Цемаха.

Допросят ли Куприяна, зависит от позиции прокурора, который будет поддерживать обвинение. "Если он посчитает нужным допросить Куприяна, то может и по видеосвязи. Но поскольку Куприян уже освободился, то может теоретически и сам явиться по вызову в суд в Нидерланды", - сообщил прокурор.

Также читайте: Укравший трейлер для перевозки "Бука" наемник РФ, соратник террориста Гиркина Куприян вышел на свободу по "закону Савченко"

По его словам, договором между Украиной и Нидерландами предусмотрены различные варианты участия в ходе судебного заседания свидетелей и подсудимых, в том числе и в режиме видеоконференции.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Читайте также: ГПУ передала Нидерландам материалы по четверым подозреваемым в причастности к уничтожению Boeing MH17, - Сторожук

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В голландском городе Хилверсуме в память о погибших высадили подсолнухи из семян, найденных на поле, где в 2014 году упал Боинг. ВИДЕО

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/n3140347
 
   
 Топ комментарии
 
Сны бывают разные, некоторые даже заканчиваются поллюцией...)
А вот наяву очень хорошо помню случай, когда реально на территорию Украины зашли кацапсинские войска, а президент в это время парады принимал. Вот такая херня, малятки.
 показать весь комментарий
 
Что там расследовать, сбили военнослужащие СС Галичина, Бужанский подтвердит
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Лучше бы тот ********** не мог проснуться.
 показать весь комментарий
 
 
Сны бывают разные, некоторые даже заканчиваются поллюцией...)
А вот наяву очень хорошо помню случай, когда реально на территорию Украины зашли кацапсинские войска, а президент в это время парады принимал. Вот такая херня, малятки.
 показать весь комментарий
 
 
Какие войска, Беня сказал что у нас "гражданский конфликт" или что то в этом роде. Зе тоже так думает и договариваться собирается.
 показать весь комментарий
 
 
видишь ли "восьмипроцентных" волнует что обула жена Зе, истории 5 летней давности и сотни погибших им покуй
 показать весь комментарий
 
И эти же самые боты защищали Петю, который "может себе позволить слетать на недельку на Мальдивы".
 показать весь комментарий
 
 
Тепер профі ,дівча із зовнішньої розвідки, після справи про 800 бджіл наведе порядок . Та й на скорочення 1000 посад медиків в ЗСУ путєн не образиться , не згадуючи вже про відмову від закупівлі тренажера для "Бука" . А як славно , на догоду путєну " завели справу по створенню прикордонного поста "Маріуполь " за те що він бачить все в радіусі 50 км . Славно проголосували зазєлі , "па пріколу" .
 показать весь комментарий
 
 
под чужим именем шоб лохторат не догадался
 показать весь комментарий
 
А шо ж ты **** смотришь сладкие сны, смотри про войну. Захлопни цензор и бегом в военкомат.
 показать весь комментарий
 
 
Последняя строчка ошибочна."Никак не могу просраться". И какое отношение имеет твой высер к этой новости?
 показать весь комментарий
 
 
Краще їх вже відправити в Голандію, а то в українській тюрмі можуть і не дожити до суду.
 показать весь комментарий
 
 
Вони де завгодно можуть сказати "что-нібудь нє то".
 показать весь комментарий
 
 
в Голандській тюрмі їм як на курорті .ніж руске мір
 показать весь комментарий
 
 
Але все одно їх треба зберегти до суду, а потім їм можна як "мученикам" в путінський рай.
 показать весь комментарий
 
 
А як же, без участі в розслідуванні Росососісії суд не дійсний.
 показать весь комментарий
 
 
Что там расследовать, сбили военнослужащие СС Галичина, Бужанский подтвердит
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаешь в серьез проверять и отрабатывать все десятки противоречивых "версий", одна нелепей другой, которые паРаша наштамповала с целью запутать следствие, забить иформпространство мусорным шумом по MH17 и запудрить мозги ватным имбецилам?
Кто собственно кроме рашки распространял карикатурные фейки?
 показать весь комментарий
 
 
И чем тебя проведенное расследование не устраивает?
 показать весь комментарий
 
 
Гаага..Гаага...дупа..свідки вони ..свідки..літак сам впав і ніто не винуватий..Україна--готуй гроші компенсувати
 показать весь комментарий
 
Не треба сумніватись у своїй правоті,тоді буде і віра.
 показать весь комментарий
 
 
я б радий...але..побачите .як воно закрутять.на тому суді...якщо за бабло в ПАСЕ підорашку повернули.що можна очікувати...МІД підорації бабло ого-го кинув.щоб втіхаря замнути справу..
 показать весь комментарий
 
 
офф топ

Ведущие международные эксперты подтвердили серьезную аварию в центре переработки радиоактивных материалов «Маяк», расположенном в городе Озерске Челябинской области. Об этом сообщает немецкая газета «Франкфуртер Алльгемайне Цайтунг».
Издание ссылается на доклад группы из 69 ученых, работавших под руководством немецкого радио-эколога Георга Штайнхаузера из университета города Ганновер и французского исследователя атмосферы Оливье Массона. Статья была опубликована накануне в американском академическом журнале.
Эксперты из 47 ведущих институтов мира пришли к однозначному заключению, что в сентябре 2017 года в ПО «Маяк» произошла серьезнейшая авария. ЧП повлияло на радиационную обстановку восточной и центральной Европы. Об этом свидетельствовало внезапное появление радиоактивного изотопа Рутений-106. Российский центр по переработке радиоактивных материалов - наиболее вероятный источник выброса, подчеркнул Штайнхаузер. Ведомство по радиоактивной защите ФРГ заявило изданию, что анализ всех данных подтверждает этот вывод.
Благодаря значительной удаленности от места выброса на южном Урале концентрация вещества не имела последствий для населения европейских стран. Однако в разговоре с изданием Штайнхаузер не исключил вреда здоровью и жизни человека вблизи от места аварии. Правительство ФРГ поставило ЧП 2017 года на уровень 5 по международной шкале INES. Катастрофы в Чернобыле и на Фукусиме соответствовали уровню 7.
Российская сторона до сих пор отрицает связь выброса радиоактивного изотопа с «Маяком». Росатом сообщил в ответе немецкой газете, что южно-уральское производственное объединение не имеет ничего общего с радиоактивным загрязнением в сентябре 2017 года.
 показать весь комментарий
 
 
нууу то що...виразять -озабаченность
 показать весь комментарий
 
моль з самого початку збиття.вже веде переговори з Рютте..втіхаря..навіть ніхто не знав
 показать весь комментарий
 
 
а покажут по ТВ их выступление? Если да, по какому каналу?
 показать весь комментарий
 
сдается мне, могут показать где угодно, но не на раша тудэй.
Если это шутка, то она неудачная
 показать весь комментарий
 
от якраз будуть і по федеральних каналах теж---пропагандони кремля таке не пропустять щоб не обісрати суд..бо це їх хліб--перекрутити факти і показати біле за чорне..100 відсотків будуть репетувати --что єто русофобія
 показать весь комментарий
 
У меня нет русского ТВ.
Но в интернете я бы посмотрел на суд и на свидетелей. Просто ради интереса.
 показать весь комментарий
 
питай в своїх кацапів..
на їхніх сайтах.
 показать весь комментарий
 
 
читай і сперайся на факти а не салафьйова кісельова та інших пропагандонів---я бачу в тебе риторика .людини яка начиталась на руских ресурсах тролів..які провокують і запутують відводячи від головного..
 показать весь комментарий
 
 
він тут не для суперечок, а для нав'язування росіскої пропаганди.
 показать весь комментарий
 
 
На Шария можно?
Сейчас выложу его версию.
 показать весь комментарий
 
Та не доживут они до голландского суда....
 показать весь комментарий
 
Скорее всего свидетели уже тю-тю на Рашку убежали или в разейское посольство.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх