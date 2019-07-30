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 За рубежом
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 Экс-наемники РФ Цемах и Куприян будут давать показания в голландском суде по делу "MH17" в качестве свидетелей, - прокурор Пересада

Представители боевиков "ДНР" будут свидетельствовать по видеосвязи для голландского суда в деле о катастрофе рейса MH17 в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом сказал прокурор Олег Пересада в Киевском апелляционном суде.

Во вторник, 30 июля, суд намерен рассмотреть апелляцию на арест Цемаха.

Прокурор подтвердил, что "экс-начальник ПВО" будет свидетелем в голландском суде. По его словам, процедура дачи показаний определена в межгосударственном соглашении между Украиной и Нидерландами.

"Это будет по видеосвязи. Так прописано в этом соглашении", - подчеркнул Пересада.

Он также отметил, что "экс-начштаба" боевиков Куприян, укравший автотрейлер для перевозки "Бука", недавно вышел из тюрьмы. Куприян также будет свидетелем в процессе о крушении сбитого самолета, а не обвиняемым.

Где сейчас находится Куприян прокурор отвечать отказался.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

Источник: https://censor.net.ua/n3140347
 
   
 Топ комментарии
 
Сны бывают разные, некоторые даже заканчиваются поллюцией...)
А вот наяву очень хорошо помню случай, когда реально на территорию Украины зашли кацапсинские войска, а президент в это время парады принимал. Вот такая херня, малятки.
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Что там расследовать, сбили военнослужащие СС Галичина, Бужанский подтвердит
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Лучше бы тот ********** не мог проснуться.
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Сны бывают разные, некоторые даже заканчиваются поллюцией...)
А вот наяву очень хорошо помню случай, когда реально на территорию Украины зашли кацапсинские войска, а президент в это время парады принимал. Вот такая херня, малятки.
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И эти же самые боты защищали Петю, который "может себе позволить слетать на недельку на Мальдивы".
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Тепер профі ,дівча із зовнішньої розвідки, після справи про 800 бджіл наведе порядок . Та й на скорочення 1000 посад медиків в ЗСУ путєн не образиться , не згадуючи вже про відмову від закупівлі тренажера для "Бука" . А як славно , на догоду путєну " завели справу по створенню прикордонного поста "Маріуполь " за те що він бачить все в радіусі 50 км . Славно проголосували зазєлі , "па пріколу" .
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А шо ж ты **** смотришь сладкие сны, смотри про войну. Захлопни цензор и бегом в военкомат.
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Последняя строчка ошибочна."Никак не могу просраться". И какое отношение имеет твой высер к этой новости?
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Краще їх вже відправити в Голандію, а то в українській тюрмі можуть і не дожити до суду.
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Вони де завгодно можуть сказати "что-нібудь нє то".
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в Голандській тюрмі їм як на курорті .ніж руске мір
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Але все одно їх треба зберегти до суду, а потім їм можна як "мученикам" в путінський рай.
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А як же, без участі в розслідуванні Росососісії суд не дійсний.
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Что там расследовать, сбили военнослужащие СС Галичина, Бужанский подтвердит
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Предлагаешь в серьез проверять и отрабатывать все десятки противоречивых "версий", одна нелепей другой, которые паРаша наштамповала с целью запутать следствие, забить иформпространство мусорным шумом по MH17 и запудрить мозги ватным имбецилам?
Кто собственно кроме рашки распространял карикатурные фейки?
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И чем тебя проведенное расследование не устраивает?
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Гаага..Гаага...дупа..свідки вони ..свідки..літак сам впав і ніто не винуватий..Україна--готуй гроші компенсувати
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Не треба сумніватись у своїй правоті,тоді буде і віра.
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я б радий...але..побачите .як воно закрутять.на тому суді...якщо за бабло в ПАСЕ підорашку повернули.що можна очікувати...МІД підорації бабло ого-го кинув.щоб втіхаря замнути справу..
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офф топ

Ведущие международные эксперты подтвердили серьезную аварию в центре переработки радиоактивных материалов «Маяк», расположенном в городе Озерске Челябинской области. Об этом сообщает немецкая газета «Франкфуртер Алльгемайне Цайтунг».
Издание ссылается на доклад группы из 69 ученых, работавших под руководством немецкого радио-эколога Георга Штайнхаузера из университета города Ганновер и французского исследователя атмосферы Оливье Массона. Статья была опубликована накануне в американском академическом журнале.
Эксперты из 47 ведущих институтов мира пришли к однозначному заключению, что в сентябре 2017 года в ПО «Маяк» произошла серьезнейшая авария. ЧП повлияло на радиационную обстановку восточной и центральной Европы. Об этом свидетельствовало внезапное появление радиоактивного изотопа Рутений-106. Российский центр по переработке радиоактивных материалов - наиболее вероятный источник выброса, подчеркнул Штайнхаузер. Ведомство по радиоактивной защите ФРГ заявило изданию, что анализ всех данных подтверждает этот вывод.
Благодаря значительной удаленности от места выброса на южном Урале концентрация вещества не имела последствий для населения европейских стран. Однако в разговоре с изданием Штайнхаузер не исключил вреда здоровью и жизни человека вблизи от места аварии. Правительство ФРГ поставило ЧП 2017 года на уровень 5 по международной шкале INES. Катастрофы в Чернобыле и на Фукусиме соответствовали уровню 7.
Российская сторона до сих пор отрицает связь выброса радиоактивного изотопа с «Маяком». Росатом сообщил в ответе немецкой газете, что южно-уральское производственное объединение не имеет ничего общего с радиоактивным загрязнением в сентябре 2017 года.
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нууу то що...виразять -озабаченность
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моль з самого початку збиття.вже веде переговори з Рютте..втіхаря..навіть ніхто не знав
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а покажут по ТВ их выступление? Если да, по какому каналу?
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сдается мне, могут показать где угодно, но не на раша тудэй.
Если это шутка, то она неудачная
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от якраз будуть і по федеральних каналах теж---пропагандони кремля таке не пропустять щоб не обісрати суд..бо це їх хліб--перекрутити факти і показати біле за чорне..100 відсотків будуть репетувати --что єто русофобія
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У меня нет русского ТВ.
Но в интернете я бы посмотрел на суд и на свидетелей. Просто ради интереса.
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питай в своїх кацапів..
на їхніх сайтах.
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читай і сперайся на факти а не салафьйова кісельова та інших пропагандонів---я бачу в тебе риторика .людини яка начиталась на руских ресурсах тролів..які провокують і запутують відводячи від головного..
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він тут не для суперечок, а для нав'язування росіскої пропаганди.
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Та не доживут они до голландского суда....
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Скорее всего свидетели уже тю-тю на Рашку убежали или в разейское посольство.
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