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Все про:непогода (438) синоптики (44)

 Синоптики предупреждают о грозах и шквалах 31 июля

Погода в Украине завтра, 31 июля, ухудшится, в отдельных областях страны ожидаются грозы и шквалы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Таким образом, 31 июля в западных, центральных, южных и восточных областях ожидаются грозы, днем ​​местами шквалы до 15-20 м / с.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140344
 
 
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Как правило, июль уходит с грозами. Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля.

У нас и сейчас идет дождь...А обещают и град.
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а у нас,где я живу ,жарко и парит с неделю как,по твоей инфе,мне зимой котел включать не понадобится)
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Вже 2 тижні лякають дощем, так і не пішов. Повідомляють лише аби "перестрахуватися".
Східна Україна не бажила нормального дощу з 2 місяці, те що покрапало, то не дощ, бо рослинам немає користі, все одразу в пару перетворюється. Дощ має йти днів з 2-3 аби промочило.
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Игнатьев Фион - Синоптики предупреждают о грозах и шквалах 31 июля - Цензор.НЕТ 4238

Как агроном агроному докладываю... - если будет ливень 2-3 дня, то мы утонем нахрен все...
У нас хороший ливень (днепр.область) в течении часа увлажняет землю на метр.... - дальше глина уже...
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