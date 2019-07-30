 Синоптики предупреждают о грозах и шквалах 31 июля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.
Таким образом, 31 июля в западных, центральных, южных и восточных областях ожидаются грозы, днем местами шквалы до 15-20 м / с.
У нас и сейчас идет дождь...А обещают и град.
Східна Україна не бажила нормального дощу з 2 місяці, те що покрапало, то не дощ, бо рослинам немає користі, все одразу в пару перетворюється. Дощ має йти днів з 2-3 аби промочило.
Как агроном агроному докладываю... - если будет ливень 2-3 дня, то мы утонем нахрен все...
У нас хороший ливень (днепр.область) в течении часа увлажняет землю на метр.... - дальше глина уже...