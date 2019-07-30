 Синоптики предупреждают о грозах и шквалах 31 июля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Таким образом, 31 июля в западных, центральных, южных и восточных областях ожидаются грозы, днем ​​местами шквалы до 15-20 м / с.

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